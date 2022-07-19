«Интер Майами» — «Барселона». Левандовски, Хави и Бекхэм в одном месте. Вот это шоу!

20 июля состоится товарищеский матч «Интер Майами» — «Барселона». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех «Интер Майами» оценён экспертами в 5.60. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Прогноз на матч «Интер Майами» — «Барселона» с коэффициентом 2.85.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Интер Майами» — «Барселона» 20 июля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Интер Майами» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06. Поставить на «обе забьют» можно за 1.63.

«Интер Майами» — «Барселона»: прогноз и анализ товарищеского матча (20.07.2022)

Пока в Европе идёт предсезонка, а в РПЛ лишь начало сезона, МЛС вовсю радует фанатов. Впрочем, и для выставочных игр место тоже есть. На 20 июля запланирована товарищеская встреча между «Интер Майами» и «Барселоной». Матч пройдёт на стадионе «DRV PNK Stadium» в Форт-Лодердейле — Флорида, США. Примечательно, что соперники встретятся впервые в истории, будет интересно посмотреть на эту битву.

Команда Дэвида Бекхэма обосновалась в МЛС. С 17 по 24 июля лига отдыхает, как раз удобное время для товарищеского матча. И на другой уровень посмотреть, и себя показать. Хотя у «Интер Майами» дела пока не супер, но и не всё так ужасно. За семь последних встреч лишь три победы при одной ничьей. В общей сложности в активе 25 очков в 20 играх и девятое место в Восточной конференции.

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Клуб был основан в 2018 году Дэвидом Бекхэмом — экс-игроком сборной Англии. Легенда «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и итальянского «Милана» внимателен к своему детищу, строит планы на будущее. Клуб успел подписать контракт с Гонсало Игуаином, а также возлагал большие надежды на Лионеля Месси и Луиса Суареса. К последнему также проявляет интерес «Аталанта».

Надо отметить, что и работа тренерского мостика не осталась незамеченной. Фил Невилл у руля уже второй год. В этом межсезонье специалист постарался вместе с Дэвидом Бекхэмом, омолодил состав. Большое внимание уделил оборонительной части. Не забыл, впрочем, и про нападение. Этот сезон пока идёт лучше, нежели 11-е место в прошлом и непопадание в плей-офф МЛС.

«Барселона», в свою очередь, закончила прошлый сезон Ла Лиги на втором месте, отстав от «Реала» на 13 очков. А в Лиге чемпионов ещё на групповой стадии вылетела в Лигу Европы, где получила от франкфуртского «Айнтрахта» (3:4) в четвертьфинале. Впрочем, тут всё равно стоит отметить работу Хави, который навёл порядок и начал возвращать клубу имя. Сейчас он готовится к новому сезону. Причём весьма успешно, особенно на трансферном рынке.

Уже многие знают о приобретении защитника Андреаса Кристенсена из «Челси» и полузащитника Франка Кессье из «Милана». Также недешёвого лидера «Лидса» Рафиньи. А самым значимым переходом этого лета стало подписание Роберта Левандовского. Да, это случилось. Клуб представит форварда перед матчем с «Интер Майами». Нападение каталонцев теперь будет очень грозной силой.

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Хотя до этого подписания у «Барселоны» по составу всё было не так плохо, в отличие от того же «Интер Майами». Теперь же в Ла Лиге она постарается вновь бороться с «Реалом» за первое место. У Хави должно быть сразу семь нападающих: Левандовски, Рафинья, Мемфис Депай, Пьер-Эмерик Обамеянг, Ферран Торрес, Ансу Фати и Усман Дембеле. Список внушительный, разгуляться есть где.

В защите есть опытный Жорди Альба, а в воротах — Марк-Андре тер Штеген. Даже с учётом молодого состава, который приехал на товарищеские матчи в США, есть весомый перевес. Увы, Хави пока не с командой — не получил визу из-за давних поездок в Иран. Однако каталонский клуб пообещал уладить проблемы, ожидается, что тренер успеет на матч с «Интер Майами».

Хотя соперники и не встречались ранее, но по составу и опыту «Интер Майами», очевидно, сильно проигрывает одной из лучших команд планеты. По мастерству также перевес значительный, даже по именам «Барселона» имеет внушительный гандикап, здесь спорить трудно. Матч будет товарищеский, но мы бы ждали голов. Уровень команд сильно отличается, но и ждать игру в одну калитку мы бы тоже не стали.

На один гол клуб Дэвида Бекхэма наиграть может, при сильном желании и рвении. Тем более играют в США, поддержка трибун точно будет за «Интером». Плюс есть преимущество в тонусе и сыгранности. В Америке идёт сезон, а каталонцы только готовятся. Выше головы американцы, конечно, не прыгнут. Посему ждать чего-то большего мы бы не стали. Но гол — вполне реально.

Приезд Хави должен дать заряд энергии «Барсе», а подписание Левандовского лишь усиливает конкуренцию и борьбу за место в составе. Так что придётся выкладываться и игрокам сине-гранатовых на полную. Думается, 3:1 или 4:2 в пользу гостей тут вполне может быть. Всё-таки выставочные матчи в первую очередь для фанатов. Рассмотреть ставку на победу «Барселоны» через тотал больше 2.5 мяча за 1.98. Коэффициент весьма хороший.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Интер Майами» — «Барселона» 20 июля 2022 года

«Барселона» отлично поработала на трансферном рынке. «Интер Майами» же неплохо потрудился в межсезонье, но по составу и опыту проигрывает сильно. Плюс приезд Хави даст каталонцам прилив энергии. Гости будут фаворитами, а звёздный состав намекает на вполне себе голевой матч. Так что проверим ставку на победу гостей через тотал больше.

Ставка: победа «Барселоны» + тотал больше 2.5 мяча за 1.98.

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