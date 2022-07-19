«Манчестер Сити» — «Америка». Удачный дебют Эрлинга Холанда

21 июля состоится товарищеский матч «Манчестер Сити» — «Америка». Начало игры — в 3:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.28. Успех мексиканцев оценён экспертами в 8.20. Ставки на ничью принимаются тоже за 5.60.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Манчестер Сити» — «Америка» 21 июля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Манчестер Сити» — «Америка» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» можно за 1.53.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Манчестер Сити» — «Америка» (21.07.2022)

До начала нового розыгрыша английской Премьер-лиги осталось меньше месяца. Дабы подготовиться к нему, многие английские клубы проводят товарищеские матчи. «Манчестер Сити» не стал исключением. 21 июля он померяется силами с «Америкой». Встреча состоится на стадионе «NRG-стэдиум» в Хьюстоне, США.

Противостояние станет первым в стане «горожан» для одного из самых перспективных игроков мира — Эрлинга Холанда. До этого нападающий провёл несколько потрясающих сезонов в дортмундской «Боруссии». За 89 встреч во всех официальных соревнованиях за немецкий клуб забил 86 голов и отдал 23 голевые передачи.

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Полагаем, 21-летний норвежец получит особую роль и много игрового времени в матче с «Америкой». Как мы помним, перед началом прошлого сезона «Манчестер Сити» пополнился нападающим «Астон Виллы» Джеком Грилишем. Дабы ускорить адаптацию в коллективе, Хосеп Гвардиола сразу же бросил игрока в бой.



С Холандом испанский наставник наверняка поступит идентичным образом. К тому же уже в конце следующей недели его подопечные столкнутся с «Ливерпулем» в финале Суперкубка Англии. Следовательно, основной состав и Холанд должны быть в тонусе и полностью готовы к решающей встрече с красными. Всё же на кону титул и битва с принципиальным оппонентом.

А это значит, что «Америку» ждёт серьёзное испытание. По итогам минувшего сезона «горожане» выиграли АПЛ, потерпев за весь розыгрыш только три поражения. За 38 туров соревнования забили целых 99 мячей — больше всех. Также добрались до полуфинала Лиги чемпионов, где уступили мадридскому «Реалу», ставшему в итоге победителем турнира.

С тех пор клуб из Манчестера не сильно изменился. Помимо усиления Холандом, случилось несколько потерь, которые вряд ли можно отнести к болезненным. На замену ушедшему в «Челси» Рахиму Стерлингу у Гвардиолы имеется ряд талантливых фланговых игроков. А в роли наконечника Холанд, пожалуй, будет эффективнее Габриэла Жезуса.

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«Америке» норвежец наверняка забьёт и, возможно, больше одного мяча. Уровень мексиканского футбола, без сомнений, ниже английского. Потому любопытно, что подопечные Фернандо Ортиса недавно потерпели поражение в товарищеском матче от лондонского «Челси» с минимальным перевесом (1:2). Впрочем, за всю встречу они не нанесли ни одного удара в створ при шести ударах в принципе.



Автором единственного забитого мяча в ворота «аристократов» стал их же защитник — Рис Джеймс, отдавший неточный пас вратарю. Также отметим, что «Челси» упустил очень много моментов для взятия ворот. Хотя голкиперам «Америки» — Гильермо Очоа и Оскару Хименесу — тоже есть за что отдать должное. Если бы не они, счёт был бы разгромным.



Впрочем, стараний вратарей регулярно оказывается недостаточно. Например, за три первых встречи Апертуры, которые состоялись незадолго до матча с «Челси», клуб из Мехико одержал лишь одну победу. А именно над «Толукой», которая играла большую часть встречи в меньшинстве. При этом забить удалось только в компенсированное ко второму тайму время.

Кроме того, сине-кремовые сыграли вничью с «Атласом» (0:0) и потерпели поражение от «Монтеррея» (2:3). При таком раскладе «Манчестер Сити» логично выглядит явным фаворитом грядущего противостояния. Если уж равным по силе командам «Америка» пока не может стабильно навязывать борьбу, то англичанам тем более вряд ли удастся что-либо противопоставить.



К тому же восходящая звезда «горожан» — Эрлинг Холанд — наверняка выложится по полной, дабы впечатлить отца, который выступал за «Манчестер Сити» с 2000 по 2003 год. Дебютный матч определённо станет особенным для нападающего. Ждём от него показательного выступления и, разумеется, голов. Возьмём Ф1(-2) за коэффициент 2.24.

Прогноз и ставки на матч «Манчестер Сити» — «Америка» 21 июля 2022 года

Предположим, что Хосеп Гвардиола выделит немало времени основному составу, ведь «Ман Сити» необходимо подготовиться к финалу Суперкубка Англии. Это предвещает уверенную победу номинальных хозяев, ведь качество состава у них на порядок лучше, чем у «Америки». Плюс у Эрлинга Холанда наверняка имеется индивидуальная мотивация. Ждём от суперталантливого игрока много голов и победы.



Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2) за коэффициент 2.24.

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