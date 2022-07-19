«РБ Лейпциг» — «Бавария»: Тедеско покажет, что Левандовски значил для Мюнхена

30 июля «РБ Лейпциг» и «Бавария» сразятся в матче за Суперкубок Германии. Начало – в 21:30 мск. Для баварцев это будет первый официальный матч после ухода в «Барселону» Роберта Левандовского. Поляк стал настоящим символом клуба, теперь нужно начинать новую эру. И соперник для первой встречи очень серьёзный: «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско.

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Букмекеры считают «Баварию» фаворитом матча. Поставить на победу мюнхенцев в основное время можно за 1.90, а на итоговый успех «Баварии» принимают ставки за 1.55. Шансы «Лейпцига» выиграть в основное время оценили коэффициентом 3.60, а на то, что команда Тедеско поднимет трофей над головой, можно сделать ставку за 2.45. Ничья по итогам основного времени идёт за 4.05.



Эксперты уверены, что матч будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола можно за 1.48, а на них можно сделать ставку с коэффициентом 2.65. На то, что обе команды смогут забить, можно поставить с котировкой 1.52.

Новая жизнь «Баварии»

Если говорить о ключевых игроках, то «Бавария» потеряла в это межсезонье только одного. Зато какого! Роберт Левандовски был настоящим лидером и символом клуба. Но крепкий союз разрушился в одночасье. Всё, что оставалось сделать мюнхенцам, так это продать поляка подороже. В итоге удалось выбить из «Барселоны» € 45 млн.

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Впрочем, укрепились баварцы весьма недурственно. Из «Ливерпуля» приехал Садио Мане, а из «Аякса» выписали сразу двух футболистов. Райан Гравенберх обошёлся немецкому клубу в € 18 млн, а Нуссайр Мазрауи и вовсе перебрался в Мюнхен на правах свободного агента.



Материал у Юлиана Нагельсмана отличный, но, чтобы встроить новичков в систему игры, требуется время. Левандовски был потрясающим наконечником копья, игроком, делающим разницу. Поэтому заменить его быстро и безболезненно будет очень сложно. Вопрос – сколько времени понадобится тренеру?

Тедеско готов бороться за чемпионство

Доменико Тедеско уверенно вывел «РБ Лейпциг» из кризиса по ходу прошлого сезона, а теперь готов бороться за более интересные цели. В межсезонье «быки» состав практически не изменили: из «Вольфсбурга» пришёл полузащитник Ксавер Шлагер, а в «Лидс» уехал американец Тайлер Адамс.

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Обойма осталась той же, требования нового тренера футболисты стали понимать только лучше, поэтому можно говорить о том, что «Лейпциг» готов побороться даже за чемпионство. Тем более что главные конкуренты лишились главных голеадоров: из «Баварии» ушёл Роберт Левандовски, а из дортмундской «Боруссии» — Эрлинг Холанд. Ну а пока на повестке дня Суперкубок.

Возможна ли сенсация?

Вполне. Почему бы и нет? Во-первых, Суперкубок –это один матч, здесь может случиться всё что угодно. Во-вторых, пока никто, кроме разве что Юлиана Нагельсмана, не понимает, какой будет новая «Бавария». Так что 2.45 на успех «Лейпцига» в матче – не самый плохой вариант для ставки.

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Правда, в последних шести матчах «быки» ни разу не побеждали баварцев, а последние три матча и вовсе проиграли – 0:1, 1:4 и 2:3. С другой стороны, все серии имеют свойство прерываться.



Наверняка нас ждёт довольно весёлый матч: и те и другие не из команд, которые предпочитают забить один гол и «сушить» игру. Так что и ТБ 2.5 гола за 1.48, и обе забьют за 1.52 смотрятся весьма уверенно.



Ещё один интересный вариант для ставки – гол с первой по 23-ю минуту, на этот исход дают коэффициент 1.87. Вряд ли команды будут брать время на раскачку. Ну и ляпы в обороне тоже характерная черта этих команд, особенно «быков».



Вероятно, в Бундеслиге станет куда интереснее, чем в последние годы. И матч за Суперкубок должен стать красивым открытием нового немецкого футбольного сезона. Удачных ставок!

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