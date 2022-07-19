«Маккаби» — «Олимпиакос». Матьё Вальбуэна и Юссеф Эль-Араби выходят на охоту

Чемпион Израиля хорош, но ему не повезло с жеребьёвкой. Греки в квалификации — как рыбы в воде.

20 июля состоится матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Маккаби» Хайфа — «Олимпиакос». Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они не видят явного фаворита в матче. Поставить на победу «Маккаби» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.77, а успех «Олимпиакоса» оценивается в 2.53. На ничью дают коэффициент 3.20.

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Коэффициенты букмекеров на матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Маккаби» Х — «Олимпиакос» 20 июля 2022 года

Букмекеры думают, что матч «Маккаби» Хайфа — «Олимпиакос» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.66. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Маккаби» Х — «Олимпиакос» (20.07.2022)

Для тех, кто в последние годы не следил за чемпионатом Израиля, может стать сюрпризом, что сейчас там правит бал не «Маккаби» из Тель-Авива и даже не «Хапоэль» из Беэр-Шевы. В дело вернулся третий местный гранд – «Маккаби» Хайфа, который после десятилетнего перерыва выиграл два чемпионства подряд. Причём если в позапрошлом сезоне интрига в Премьер-лиге жила до самого конца, то в минувшем сезоне зелёные справились уверенно. Опередили ближайшего преследователя на восемь очков.

Большинство израильских команд не отличаются высокой результативностью, но «Маккаби» пошёл другим путём. Команда из Хайфы делает ставку на мощную атаку и третий сезон подряд становится самой результативной в чемпионате Израиля, забивая не менее двух голов за игру. Во всех трёх сезонах лучший бомбардир чемпионата тоже был представителем «Маккаби». Дважды им становился украинский австралиец Никита Рукавица, а в прошлом сезоне его дело продолжил Омер Атцили.

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В прошлом сезоне «Маккаби» начал с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и сразу допустил осечку. «Кайрат» отправил зелёных в Лигу конференций, где шансы сразу повысились. На пути к групповому раунду они прошли тбилисское «Динамо», «ХБ Торсхавн» и «Нефтчи». С группой израильтянам не повезло, она оказалась одной из самых сильных. В матчах с «Фейеноордом», «Славией» и берлинским «Унионом» набрали четыре очка и заняли последнюю строчку.

Новый сезон «Маккаби» начал с матча за Суперкубок и сразу нарвался на неудачу. Ни быстрый гол на первой минуте, ни преимущество, которым зелёные владели по ходу всего матча, не спасли от поражения. «Хапоэль» создал мало моментов, но грамотно ими распорядился и затащил игру в серию пенальти. «Хапоэль» сразу начал с промаха, но дальше бил безукоризненно, а у «Маккаби» не справились с нервами Атцили и Пьеро.

Стоит отметить, что после очередного успешного сезона «Маккаби», как это часто бывает с командами средней руки, не распродал лидеров, а наоборот — усилился. Особенно это касается передней линии. Тут и так не было проблем, но клуб решил вернуть себе ветерана Рукавицу, который до сих пор стабильно забивает. Также купил одного из самых результативных форвардов французской Лиги 2 прошлого сезона. Мощный гаитянин Францди Пьерро забил 15 голов за «Генгам», а ранее был неплох в бельгийском «Мускроне».

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«Олимпиакос», в отличие от соперника, долгое время находится на слуху и стабильно играет в Европе. «Оли» в третий раз подряд стал чемпионом Греции, но этому уже даже как-то не удивляешься. Настолько привычный титул для команды, которая выиграла 10 из 12 последних розыгрышей. Последний вышел не таким уверенным, как предыдущий, но 19 очков отрыва от второго места — тоже очень мощный показатель.

Реальные же успехи в «Олимпиакосе» оценивают не очередным чемпионством в Греции, а выступлениями в Европе. И тут греки тоже уже приучили болельщиков к достойным результатам. Четыре сезона подряд «Оли» пробивался в весеннюю часть еврокубков. Причём очень часто греки добирались до группового этапа Лиги чемпионов и только оттуда выпадали в Лигу Европы, занимая третье место в группе.

Летом «Олимпиакос» сохранил основной костяк футболистов, но не забыл и про усиление, так как многие лидеры команды уже в возрасте. Пришёл хорошо проявивший себя в «Ноттингеме» Филип Синкернагель, из «Хаддерсфилда» взяли интересного правого латераля Гонсало Авила Гордона, у «Ариса» за € 5 млн купили Абубакара Камару и, наконец, добрались до Шиме Врсалько, чей контракт с «Атлетико» закончился.

Кроме того, есть известный фанатам московского «Динамо» Матьё Вальбуэна, экс-игрок казанского «Рубина» Янн М'Вила и Юссеф Эль-Араби, который по-прежнему хорош. Так что, на наш взгляд, можно смело взять комбинированную ставку «Х2 + обе забьют» за коэффициент 2.60. Гости выглядят поинтереснее, но недооценивать хозяев всё же не стоит.

Прогноз и ставки на матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Маккаби» Хайфа — «Олимпиакос» 20 июля 2022 года

Чемпион Израиля собрал очень интересную команду, за которой хотелось бы понаблюдать. Увы, скорее всего, делать мы это будем не в Лиге чемпионов. «Маккаби» хорош в родных стенах, и тут ему по силам не проиграть «Олимпиакосу», но выиграет ли? У греков мощнее состав, гораздо больше опыта, в том числе и в таких играх на выбывание. Можно предположить, что гости постараются обойтись без лишнего риска и без поражения, что их вполне устроит перед ответным матчем. А ещё велика вероятность обмена голами, так как «Маккаби» будет дома идти вперёд и раскрываться. Мощная атака хозяев не должна уйти без забитого гола, но гости, в свою очередь, подловят израильтян.

Ставка: «Олимпиакос» не проиграет и обе забьют за 2.60.

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