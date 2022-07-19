«Динамо» Киев — «Фенербахче». Для украинцев и Мирчи Луческу ничего хорошего

20 июля состоится первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Фенербахче». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворита выделяют гостей. Поставить на успех «Фенербахче» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45, а победа «Динамо» оценена в 3.00. Заключить пари на ничью предлагается за 3.40.

Почему «Фенербахче» выбьет киевское «Динамо» из Лиги чемпионов.

Коэффициенты букмекеров на матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» К — «Фенербахче» 20 июля 2022 года

Букмекеры считают, что противостояние «Динамо» Киев — «Фенербахче» не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.88. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.79. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.02.

Анализ и прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Динамо» К — «Фенербахче» (20.07.2022)

Первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Фенербахче» состоится 20 июля в Лодзе, Польша, на муниципальном стадионе «ЛКС им. Владислава Круля», начало — в 21:00 мск. Киевляне не имели полноценной игровой практики с декабря прошлого года, когда чемпионат Украины ушёл на зимнюю паузу, но так и не продолжился из-за известных событий.

Предсезонные сборы команда Мирчи Луческу проводила в Швейцарии, сыграв за последние полтора месяца девять товарищеских спаррингов. Одержала четыре победы, дважды сыграла вничью и потерпела три поражения. Судя по последним контрольным матчам с «Люцерном» (2:1), «Лионом» (3:1 и 0:3) и «Антверпеном» (1:2), бело-синие далеки от оптимальных игровых кондиций.

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Мирча Луческу постепенно перевёл команду на игру по атакующей схеме 4-2-3-1. Виталий Буяльский, Виктор Цыганков и компания стали продуктивнее играть в атаке. В 18 матчах УПЛ они забили 47 голов. Лишь раз покидали поле без голевой отметки в воротах соперников. Георгий Бущан надёжно оборонял тылы, пропустив лишь девять раз. В 11 встречах он удержал ворота на замке. Впечатляющее преобразование!



Кадровых изменений в составе киевского «Динамо» летом не произошло. Команда обошлась без номинальных новичков. В основную команду были переведены три игрока академии. В аренду ушли Георгий Цитаишвили, Жерсон Родригеш, Эрик Рамирес и Фран Соль. Пожалуй, самое главное, что удалось сохранить костяк.

«Фенербахче» по итогам прошлого сезона под началом Витора Перейры повторил свой лучший результат за последние восемь розыгрышей турецкой Суперлиги. Финишировал тогда на второй строчке. Вернуться же на трон «жёлтые канарейки» попытаются под руководством другого португальского специалиста — летом Жоржи Жезуш возглавил команду.

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Жёлто-тёмно-синие в прошлом сезоне варьировали схемы 4-2-3-1 и 3-4-2-1 и владели мячом в среднем 55,5% игрового времени. Команда имела лишь шестой показатель активности в атаке, выполняя по 14,3 удара по воротам, но отличалась высокой эффективностью реализации моментов. Попадая по 5,6 раза в створ ворот, Сердар Дурсун и компания наколотили 73 мяча. Это лучшие показатели в чемпионате Турции.



Жоржи Жезуш в своё время у руля португальской «Бенфики» предпочитал перенасыщать среднюю линию, используя схему 3-1-4-2. В контрольных матчах с «Фенербахче» португальский специалист чаще останавливал выбор на схеме 4-2-3-1 с новичком Линкольном на острие. Тут стоит рассказать и о кадровых перестановках.



«Жёлтые канарейки» в межсезонье не потеряли ни одного игрока стартовой обоймы. При этом команду покинули опытные Берке Озер, Озан Туфан, Аллахьяр Сайядманеш и Месут Озил. За счёт входящих трансферов Эмре Мора, Виллиана Арана, Линкольна, Джошуа Кинга, Брумы и Диего Росси существенно повысился кадровый потенциал команды. Это отразилось и на результатах.

«Фенербахче» выиграл в пяти последних контрольных матчах с суммарным счётом 14:2. Результат, как говорится, налицо. Киевское «Динамо» же представляет из себя кота в мешке. Бело-синие проведут первый официальный матч за последние восемь месяцев. Преждевременно списывать их со счётов не стоит, но чего ожидать — непонятно. «Фенербахче» подходит к встрече в сравнительно лучшей форме. Можно взять Х2 через ТМ 3.5 мяча за 2.08. В успех команды Мирчи Луческу не особо верится.

Прогноз и ставки на матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» К — «Фенербахче» 20 июля 2022 года

«Фенербахче» летом предпринял все шаги для конкурентной борьбы на всех фронтах, пригласив более опытного специалиста и качественно повысив конкуренцию в составе. С уровнем игры «Динамо» при Луческу Жоржи Жезуш знаком с прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. «Жёлтые канарейки» превосходят визави в классе и тонусе и имеют все шансы увезти комфортный для себя результат. Поэтому можно взять Х2 через тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.08.



Ставка: «Фенербахче» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.08.

Прогноз с коэффициентом 2.35 на матч «Ференцварош» — «Слован».



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