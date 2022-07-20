«Ференцварош» — «Слован», «Динамо» К — «Фенербахче» и другие матчи. Что смотреть 20 июля

Лето в самой своей середине! Практически все игровые виды сезона в небольшом отпуске, а вот в теннисе самый разгар событий. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 20 июля.
Нагельсман — о трансферах «Барселоны»: понятия не имею, как они это делают!
На что ставить в футболе 20 июля
Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов продолжается. Сегодня дома сыграет «Ференцварош» Станислава Черчесова, в соперниках – «Слован» из Братиславы. Киевское «Динамо» сыграет с «Фенербахче», а «Шериф» гостит в Словении у «Марибора».
В товарищеских матчах тоже есть на что посмотреть. «ПСЖ» сыграет с японским «Кавасаки», а «Аталанта» встретится с клубом низшего дивизиона «Лекко». Варшавская «Легия» сегодня играет с «Селтиком», а «Лестер» — с бывшим клубом Леонида Слуцкого «Халл Сити».
Почему киевское «Динамо» не справится с «Фенербахче» в Лиге чемпионов.
В ночь на четверг ещё несколько интересных игр. Лондонский «Арсенал» встретится с «Орландо», а «Челси» — с «Шарлотт».
На что ставить в хоккее 20 июля
Хоккейный сезон завершён, ждём старта тренировочных лагерей. Пока же любителям хоккея лучше обратить внимание на другие виды спорта.
На что ещё ставить 20 июля
На турнире в Гамбурге Андрей Рублёв вступит в борьбу матчем с Ричардасом Беранкисом из Литвы. Аслан Карацев сыграет с Даниэлем Галаном Риверосом. В женской части соревнований Анастасия Потапова будет играть с Марией Лурдес Карле из Аргентины.
В волейбольной Лиге наций пришла пора четвертьфиналов. Сборная США сыграет с Бразилией, а Италия – с Нидерландами.
Чимаев пообещал устроить похороны в поединке с Нейтом Диазом.
ИИХФ: время для налаживания контактов с Россией ещё не пришло.
Янчук оценил слова Касаткиной и Рублёва о смене гражданства.
Шипачёв высказался о ситуации Федотова, которого призвали в армию.
- 20 июля 2022
-
08:21
-
07:14
-
06:00
- 19 июля 2022
-
21:21
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:04
-
07:47
-
06:38
- 18 июля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:03
-
10:00
-
08:32
-
07:17
-
06:04
-
05:02
-
03:41
-
02:18
- 17 июля 2022
-
23:04