«Ференцварош» — «Слован», «Динамо» К — «Фенербахче» и другие матчи. Что смотреть 20 июля

Лето в самой своей середине! Практически все игровые виды сезона в небольшом отпуске, а вот в теннисе самый разгар событий. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 20 июля.

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На что ставить в футболе 20 июля

Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов продолжается. Сегодня дома сыграет «Ференцварош» Станислава Черчесова, в соперниках – «Слован» из Братиславы. Киевское «Динамо» сыграет с «Фенербахче», а «Шериф» гостит в Словении у «Марибора».



В товарищеских матчах тоже есть на что посмотреть. «ПСЖ» сыграет с японским «Кавасаки», а «Аталанта» встретится с клубом низшего дивизиона «Лекко». Варшавская «Легия» сегодня играет с «Селтиком», а «Лестер» — с бывшим клубом Леонида Слуцкого «Халл Сити».

Почему киевское «Динамо» не справится с «Фенербахче» в Лиге чемпионов.

В ночь на четверг ещё несколько интересных игр. Лондонский «Арсенал» встретится с «Орландо», а «Челси» — с «Шарлотт».

На что ставить в хоккее 20 июля

Хоккейный сезон завершён, ждём старта тренировочных лагерей. Пока же любителям хоккея лучше обратить внимание на другие виды спорта.

На что ещё ставить 20 июля

На турнире в Гамбурге Андрей Рублёв вступит в борьбу матчем с Ричардасом Беранкисом из Литвы. Аслан Карацев сыграет с Даниэлем Галаном Риверосом. В женской части соревнований Анастасия Потапова будет играть с Марией Лурдес Карле из Аргентины.



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