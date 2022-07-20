«Кайрат» — «Кишварда». Без Курбана Бердыева даже лучше

21 июля состоится матч второго квалификационного раунда Лиги конференций «Кайрат» – «Кишварда». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу казахстанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.01. Успех венгерского клуба оценивается в 3.65. На ничью дают коэффициент 3.35.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Кайрат» — «Кишварда» 21 июля 2022 года

Букмекеры не уверены, что матч Лиги конференций «Кайрат» – «Кишварда» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.89.

Анализ и прогноз на матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций «Кайрат» — «Кишварда» (21.07.2022)

На стадионе «Алматы Орталык» 21 июля пройдёт матч четвертьфинала квалификации Лиги конференций между «Кайратом» и «Кишвардой». Оба клуба попали напрямую в эту стадию и должны будут отсюда пробивать себе дорогу в основной турнир. Никогда ранее коллективы не встречались, игра станет для них первой в истории противостояний. Одна встреча пройдёт в Казахстане, а вторая — в Венгрии.

В предыдущем сезоне «Кайрат» занял третье место в таблице и стал бронзовым призёром Казахстана. Набранных очков хватило с запасом, чтобы претендовать на попадание в еврокубки. Такому клубу не требуется участие в ЛЧ, а ЛК будет вполне достаточно, чтобы конкурировать на одном уровне. Здесь есть реальные шансы дойти до более значимых стадий.

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Обо всём этом, конечно, думать пока рано, потому что ещё нужно пройти квалификацию, чтобы попасть на турнир. В 2021 году командой руководил Курбан Бердыев, но он покинул пост главного тренера и увёл за собой всех ассистентов. От специалиста ожидали большего, но, видимо, он не справился, по мнению руководства. Должность доверили Кириллу Кекеру, который давно работает в системе клуба.

«Кишварда» закончила прошлый сезон в Высшей лиге Венгрии на второй строчке, получив путёвку на квалификацию в Лиги конференций вместе с двумя другими клубами. В первенстве страны правит «Ференцварош» Черчесова, поэтому даже место за ним считается уважаемым. По матчам на своём стадионе клуб оказался лучшим: выиграл в 11 из 16, уступив дважды. На выезде смотрелся не так хорошо и часто играл вничью.

В Венгрии отсутствует лимит на легионеров, и «Кишварда» активно этим пользуется. В составе можно обнаружить всего несколько венгров, но они здесь далеко не основные. Выбор футболистов очень разнообразный – это украинцы, македонцы, румыны, черногорцы, болгары, чехи и сербы. Команда интересная как проект, но он вряд ли заработает на уровне еврокубковых противостояний.

«Кайрат» уже запустил новый сезон в чемпионате Казахстана под руководством нового тренера. Откровенно говоря, пока с задачами не справляется — находится на шестой позиции, демонстрируя невзрачные результаты. За 15 сыгранных туров всего 23 набранных очка. И этого недостаточно, чтобы подняться до тройки лучших. Отставание не такое большое – всего три пункта, но за 2022-й жёлто-чёрные выиграли в шести встречах.

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Была целая серия неудачных выступлений, впрочем, благодаря стараниям её удалось прервать. Теперь, с учётом всех соревнований, «Кайрат» не проигрывает на протяжении шести матчей и в четырёх из них пробивает индивидуальный тотал больше 1.5 мяча. На своём поле жёлто-чёрные побеждают в четырёх встречах кряду и постоянно всухую, держа свои ворота на замке.

В Венгрии сейчас перерыв, и «Кишварда» проводит товарищеские матчи, причём неплохо. Шесть контрольных игр, и в стольких же фиксируется обмен голами. Клуб не может удержать свои ворота пустыми, но стабильно сам отвечает. За это время венгры выиграли дважды, трижды разыграли ничью и потерпели одно поражение со счётом 2:3. Тяжёлых противников не было, но АЕК из Кипра и «Хайдук» подходят уровню «Кайрата».

В прошлом году казахстанский клуб под руководством Бердыева вылетел из группового этапа Лиги конференций. Выступление было настолько невзрачным, что не удалось выиграть ни в одном из шести туров. Гости же не могут похвастаться даже таким опытом, каким бы горьким он ни был в реальности.

«Кайрат», в свою очередь, поднимает уровень футбола, пусть и медленными шагами. Главное, что эффект очевиден. Дома футболисты из Алма-Аты давно не пропускают и ведут серию побед. Неопытная и состоящая из легионеров «Кишварда», на наш взгляд, просто не справится с напряжением и проиграет. Рекомендуем поставить на победу бывшей команды Бердыева за 2.15.

Прогноз и ставки на матч «Кайрат» — «Кишварда» 21 июля 2022 года

Казахстанский «Кайрат» даже без Курбана Бердыева имеет все шансы пройти квалификацию Лиги конференций. Пусть в чемпионате Казахстана получается далеко не всё, но по крайней мере дома команда играет очень добротно. «Кишварда» — интересный проект, но не обладает таким опытом выступлений на евроарене. Думается, казахстанцы выиграют.

Ставка: победа «Кайрата» за 2.15.

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