«Базель» — «Крузейдерс». Чалов и Абаскаль в РПЛ, но швейцарцы пока на плаву

21 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций «Базель» — «Крузейдерс». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу швейцарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.12. Успех клуба из Северной Ирландии оценён экспертами в 21.00. Ставки на ничью принимаются за 8.90.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Базель» — «Крузейдерс» 21 июля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Базель» — «Крузейдерс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. В случае если забьют гости, сыграет коэффициент 2.50. Если не забьют — коэффициент 1.49. Поставить на голы с обеих сторон в букмекерских конторах можно за 2.80.

Анализ и прогноз на матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций «Базель» — «Крузейдерс» (21.07.2022)

В сентябре стартует групповой этап Лиги чемпионов. До тех пор у команд, которые не получили путёвку напрямую в групповой этап соревнования, есть возможность пройти отбор. Идентичным образом дела обстоят в третьем по значимости клубном европейском международном турнире — Лиге конференций.

На 21 июля запланированы целых 47 первых противостояний второго квалификационного раунда соревнования. Помимо прочих, на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Швейцарии померяются силами местный «Базель» и «Крузейдерс» из Северной Ирландии. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.



Относительно минувшего сезона «Базель» не сильно, но качественно изменился. Во-первых, на посту главного тренера Гильермо Абаскаля, ушедшего в московский «Спартак», заменил Александер Фрай. Во-вторых, коллектив покинул арендованный в зимнее трансферное окно у московского ЦСКА Фёдор Чалов.



Несмотря на приносимую пользу, нападающий получал игровое время нестабильно. По итогу за 16 неполных встреч за швейцарский клуб отметился четырьмя голами и двумя голевыми передачами. Одна из них помогла обыграть в матче заключительного тура чемпионата Швейцарии «Лугано» (2:1). Вследствие такого успешного выступления «Базель» набрал 62 очка и занял второе место. Неплохо!

По некоторой информации, команда из одноимённого города заинтересована в возвращении Чалова. Как гласит источник, форвард также хотел остаться в Швейцарии. Однако новый главный тренер ЦСКА Владимир Федотов, судя по всему, не намерен отпускать футболиста обратно в швейцарский коллектив.

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В одном из интервью наставник отмечал, что футболист ему очень нужен. Немудрено. Сразу после возвращения в стан армейцев Чалов помог обыграть в матче предсезонного Кубка крепкий «Сочи» (2:1). Гол нападающего стал победным. Да и в игре первого тура с «Уралом» (2:0) был очень хорош. Впрочем, безусловно, у «Базеля» и без того хватает талантливых нападающих.

Да и после ухода Гильермо Абаскаля, не дававшего достаточно игрового времени многим перспективным футболистам вроде Чалова, дела «Базеля» наверняка пойдут на лад. В грядущем матче швейцарцы, на наш взгляд, должны одержать уверенную победу. В минувшем розыгрыше им без особых проблем удалось дойти до 1/8 финала Лиги конференций. В этом есть сезоне есть шанс добраться до лучших высот.



Грядущий оппонент — скромный «Крузейдерс» — не представляет большой угрозы. В первом раунде квалификации Лиги конференций он с трудом обыграл мало кому известный «Мэгпис» из Гибралтара. При этом в первом матче потерпел поражение со счётом 1:2, а во втором, уже на домашнем стадионе, вырвал победу за 10 минут до финального свистка.



На дистанции успехи коллектива из Белфаста также не внушают доверия. По итогам минувшего сезона он занял четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Северной Ирландии, где уровень команд совсем невелик. Раз для борьбы за золото североирландского Премьершипа «Крузейдерсу» не хватает резервов, то дать достойный отпор «Базелю» тем более вряд ли выйдет.

Кстати, «топоры» ни разу в истории не проходили дальше второго квалификационного раунда в клубных европейских международных соревнованиях. Ничего удивительного в этом, на наш взгляд, нет. Ведь достаточно взглянуть на результаты выступлений сборной Северной Ирландии, чтобы понять: футбол в этой стране пока находится на начальной стадии развития.



За четыре встречи текущего розыгрыша Лиги наций национальная сборная не одержала ни одной победы при ничьих с Кипром (0:0 и 2:2). Поражения потерпела от Греции (0:1) и Косово (2:3). Думается, в грядущем матче «Крузейдерс» тоже уступит и пропустит немало. Возьмём даже П1 + тотал больше 3.5 мяча за коэффициент 2.11.

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги конференций «Базель» — «Крузейдерс» 21 июля 2022 года

Несмотря на уход Фёдора Чалова, «Базель» выглядит явным фаворитом грядущей игры. Уровень состава швейцарской команды и её успехи на дистанции на порядок лучше, чем у «Крузейдерса». Если уж равным по силе соперникам североирландский клуб не всегда может навязать борьбу, то в Базеле тем более вряд ли сумеет избежать провала. Думаем, хозяева одержат результативную победу.



Ставка: победа «Базеля» и тотал больше 3.5 мяча за коэффициент 2.11.

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