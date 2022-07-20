«РБ Лейпциг» — «Ливерпуль». Юрген Клопп против Доменико Тедеско — отличное представление

21 июля состоится товарищеский матч «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль». Начало игры — в 20:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех «Лейпцига» оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль» 21 июля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.45. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.49.

«РБ Лейпциг» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ товарищеского матча (21.07.2022)

На 21 июля на международной арене запланирована товарищеская встреча между немецким «Лейпцигом» и английским «Ливерпулем». Матч пройдёт на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге. Начало встречи — в 20:15 мск. Порадовать болельщиков и проверить свои силы в предсезонке однозначно верное решение для команд. Тем более что фанатам есть на что посмотреть.

«РБ Лейпциг» в минувшем сезоне чемпионата Германии под предводительством Доменико Тедеско расположился на четвёртой позиции. Набрал 58 баллов в 34 встречах и получил путёвку в Лигу чемпионов. Весьма неплохой результат, хотя в спину и дышал «Юнион» из Берлина с 57 баллами. Впрочем, сезон явно стоит назвать успешным. Всё-таки пробились в ЛЧ, несмотря на тренерские перестановки.

Тем более клуб при этом поднял над головой Кубок Германии, обыграв «Фрайбург» в серии пенальти (2:1) в финале. Плюс в Лиге Европы команда дошла аж до полуфинала, где проиграла «Рейнджерс» лишь по сумме двух встреч (2:3). Подготовка к новому сезону и матчу за Суперкубок Германии с «Баварией» идёт полным ходом. Пока «быки» провели лишь один удачный товарищеский матч с «Саутгемптоном» (3:1). Неплохое начало, но впереди мастеровитый «Ливерпуль», хотя и уставший.

В минувшем сезоне команда Юргена Клоппа заняла второе место в английской Премьер-лиге с 92 баллами за 38 туров. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составило всего один балл. Обидно. Однако нужно учесть, что борьба была сразу на нескольких фронтах. Красные ещё и в финале Лиги чемпионов уступили «Реалу» (0:1). Кроме того, начало предсезонки тоже выдалось не таким уж красочным.

Сперва «Ливерпуль» проиграл заклятому «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:4. Новый тренер манкунианцев здесь удивил. А следом красные разобрались с «Кристал Пэлас» (2:0). На классе, но скромно. В то же время стоит отметить, что в межсезонье команда усилилась на трансферном рынке уругвайским форвардом — Дарвином Нуньесом, перешедшим из «Бенфики». Игрок успел дебютировать, но пока без результативных действий.

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«Лейпциг» же отдал форварда Брайана Бробби в «Айкс», а также полузащитника Тайлера Адамса – в «Лидс». Сам клуб проявляет интерес к 24-летнему полузащитнику «Спартака» Алексу Кралу. При этом, что самое важное, продлил контракт с Кристофером Нкунку до 2026 года. Полузащитник очень полезен — побил рекорд Тимо Вернера, напрямую поучаствовав в 54 голах команды.

Француз стал лучшим бомбардиром и ассистентом клуба в минувшем сезоне и был признан лучшим игроком Бундеслиги. Таких самородков точно стоит держать у себя. Поможет ли это в товарищеском матче? Соперники встречались в своей истории лишь в 1/8 финала Лиги чемпионов в 2021 году. В обоих случаях побеждал «Ливерпуль» со счётом 2:0.

Перевес на стороне красных, но пока их начало сезона совершенно не радует. Думается, даже при всём опыте, мастерстве и звёздности состава оппонента от «Лейпцига» стоит ждать ответных действий. Как минимум на гол наиграть точно сможет. Всё-таки идёт подготовка к матчу за Суперкубок Германии. Впрочем, гости явные фавориты встречи — это факт. На наш взгляд, можно даже рассмотреть победу «Ливерпуля» с тоталом больше 2.5 мяча за 2.75. Весьма неплохой коэффициент.

В таких матчах особо на счёт не смотрят, а больше играют для болельщиков и тонуса. Тем более что оба соперника уже в каком-никаком игровом тонусе, проблем возникнуть с этим не должно. По составам также особых проблем не наблюдается. Вряд ли мы увидим закрытый футбол в исполнении таких команд, играющих в прессинг и быстрый футбол.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль» 21 июля 2022 года

«Ливерпуль» провёл тяжёлый сезон на два фронта, но и начало предсезонки оказалось смазанным. «Лейпциг» хорошо провёл сезон, пробился в Лигу чемпионов, но на фоне оппонента явно уступает. Очные встречи — тому доказательство. Хотя по игровому тонусу к соперникам особых вопросов быть не должно. Думается, от хозяев стоит ждать ответных действий, без голов болельщики не останутся. И всё же мерсисайдцы разыгрались после 0:4 от «МЮ», ждём от них победы.

Ставка: победа «Ливерпуля» + тотал больше 2.5 мяча за 2.75.

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