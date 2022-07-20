«Ракув» — «Астана». Обидчик «Рубина» поедет в Казахстан с форой

21 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций «Ракув» — «Астана». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу поляков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех казахстанцев оценён экспертами в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Ракув» — «Астана» 21 июля 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Ракув» — «Астана» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе забьют» можно за 2.04.

Анализ и прогноз на матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций «Ракув» — «Астана» (21.07.2022)

В сентябре стартует групповой этап Лиги чемпионов. До тех пор у команд, которые не получили путёвку напрямую в групповой этап соревнования, есть возможность пройти отбор. Идентичным образом дела обстоят в третьем по значимости клубном европейском международном турнире — Лиге конференций.

На 21 июля запланированы целых 47 первых противостояний второго квалификационного раунда соревнования. В одним из них на стадионе «Мейски Пилкарски Ракув» в Ченстохове, Польша, померяются силами местный «Ракув» и «Астана». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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Последние несколько сезонов «Ракув» демонстрирует классный футбол и составляет конкуренцию сильнейшим польским клубам за титулы в различных соревнованиях. В прошлом сезоне ему не хватило пяти очков, чтобы отобрать у «Леха» золотые медали Экстраклассы. Зато удалось выиграть Кубок Польши. В финале был обыгран как раз «Лех» (3:1).



Кроме того, в недавнем розыгрыше Суперкубка Польши клуб из Ченстоховы вновь оказался сильнее «Леха» (2:0). Причём на выезде. Играть пришлось вторым номером, но подопечных Марека Папшуна это совсем не смутило. Они меньше владели мячом, но нанесли на порядок больше ударов, в том числе в створ. Также заработали в два раза больше угловых, чем соперник.

Сразу вспоминается прошлогодний розыгрыш Лиги конференций, в котором «Ракув» обыграл один из самых ярких на тот момент клубов РПЛ — казанский «Рубин». Сложилось впечатление, что прессинг поляков испугал противника. Начинала атаки команда из Казани по большей части бесхитростным выносом мяча от ворот. Никакой идейности и тактичности в результате не показала.



Помимо того, «Рубин» проиграл очень много единоборств. Плюс у талантливого Хвичи Кварацхелии, который совершил в том матче чуть ли не рекордное количество обводок, не получалось развивать атаки. «Ракув» брал численным преимуществом и уверенно тянул до дополнительного времени, где оказался удачливее и выносливее.

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После этого поляки столкнулись с «Гентом» в первом раунде плей-офф Лиги конференций. В первом матче на домашнем стадионе одержали над крепкими бельгийцами победу со счётом 1:0. А вот на выезде потерпели поражение — 0:3. Грядущий матч пройдёт в Польше. Думается, на ответный матч в Казахстан «Ракув» направится с форой.



«Астана», в свою очередь, до плей-офф Лиги конференций в прошлом сезоне добраться не сумела. Более того, после добытой с горем пополам победы над греческим «Арисом» во втором квалификационном раунде соревнования уступила в третьем раунде квалификации не самому именитому финскому КуПСу.



В первом матче казахстанцы сыграли с финнами вничью — 1:1. А вот во втором потерпели поражение со счётом 3:4. И это при том, что большую часть того сезона клуб стабильно добывал хорошие результаты в чемпионате Казахстана. В текущем же розыгрыше соревнования успехи не так хороши.



За 15 туров казахстанской Премьер-лиги «Астана» одержала только восемь побед. Также три раза сыграла вничью с «Тоболом» (1:1), «Тураном» (3:3) и «Атырау» (1:1). А в остальных встречах потерпела поражения, в том числе разгромно от возглавляющего турнирную таблицу первенства «Актобе» (1:4).

Очевидно, с сильными соперниками «Астана» пока может тягаться далеко не всегда. Однако нельзя не заметить, что казахстанский клуб относится к числу результативных, неуступчивых и любящих играть в открытый футбол. За 15 встреч в чемпионате Казахстана ему удалось забить целых 33 мяча.



«Ракув» тоже знает толк в результативном футболе. Уверенные победы над «Лехом» в финалах Кубка и Суперкубка Польши, а также 60 забитых голов за 34 встречи минувшего розыгрыша Экстракласса говорят сами за себя. Думается, в предстоящем матче, который состоится в Ченстохове, поляки одержат победу. Но также возьмём верх по голам. На П1 через тотал больше 2.5 мяча дают 2.80.

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги конференций «Ракув» — «Астана» 21 июля 2022 года

«Ракув» уже не первый год выступает на высоком уровне. Добывает трофеи, радуя качественным, упорным футболом. «Астана» тоже не относится к робкому десятку, но в текущем сезоне может похвастаться только результативностью. С крепкими командами, как и в прошлом отборочном турнире Лиги конференций, регулярно испытывает проблемы. Думается, хозяева одержат победу. Также ждём голов.



Ставка: победа «Ракува» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.80.

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