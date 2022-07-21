«Оренбург» — «Урал». Новичок РПЛ не так прост

23 июля состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Урал». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу оренбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.34. Успех екатеринбуржцев оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Прогноз с коэффициентом 7.20 на матч «Зенит» — «Крылья Советов».

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Оренбург» — «Урал» 23 июля 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Оренбург» — «Урал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.24, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.69. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Урал» (23.07.2022)

Новый футбольный сезон набирает обороты. Второй тур Российской Премьер-Лиги стартует 22 июля, а на следующий день программа продолжится тремя встречами. В одной из них на стадионе «Газовик» в Оренбурге померяются силами местный «Оренбург» и екатеринбургский «Урал». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

В противостоянии первого тура соревнования «Оренбург» потерпел поражение от крепких «Крыльев Советов» (2:4). В целом клуб смотрелся очень даже симпатично. Игроки нанесли много ударов и даже сумели открыть счёт на 31-й минуте встречи. Отрицательный результат последовал из-за нехватки крепости в обороне. Хотя, также стоит отметить мастерство и классную реализацию самарцев.

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В послематчевом интервью спортивный директор оренбургского клуба Дмитрий Андреев охарактеризовал поражение своего коллектива как нормальный процесс. Андреев отметил, что «Оренбург» провёл два сезона в Первой лиге. Ввиду чего нуждается в перестройке и адаптации к первенству России. Впрочем, на наш взгляд, новичок РПЛ не так прост, как кажется.



В переходных матчах с «Уфой», которая под конец прошлого сезона заметно прибавила, оренбуржцы уже доказали свою состоятельность и готовность биться с клубами из РПЛ на равных. Сначала сыграли с уфимцами вничью (2:2). А затем, уже на выезде, одержали победу (2:1). Любопытно, что даже лучший бомбардир минувшего розыгрыша РПЛ Гамид Агаларов остался не у дел. Вместе с «Уфой» вылетел в ФНЛ.

С тех пор «Оренбург» достаточно сильно изменился. К команде присоединились много качественных новичков — Брайан Мансилья, Химми Вильчес, Степан Оганесян, парагвайский форвард Диего Акоста и, наконец, перспективный аргентинец Лукас Вера. Впрочем, на посту главного тренера всё так же пребывает Марцел Личка. Думается, он в ближайшем будущем найдёт способ встроить новичков в собственную модель игры.



В конце-концов, под руководством Лички оренбуржцы уже не первый год демонстрируют классный уровень игры. Как мы помним, по итогам позапрошлого сезона они заняли второе место в турнирной таблице Первой лиги и должны были получить путёвку в РПЛ. Но из-за отсутствия лицензии пришлось уступить место в первенстве России «Нижнему Новгороду».



«Урал», в свою очередь, в матче первого тура текущего розыгрыша чемпионата России уступил ЦСКА (0:2). Встреча запомнилась тотальным преимуществом армейцев. Они уверенно контролировали ход игры и без устали штурмовали ворота уральцев. Только за первый тайм нанесли 22 удара (с учётом заблокированных). Тем самым установили рекорд РПЛ по данному показателю. Удивительно, что не забили больше.

Уральцы пришли в себя только во втором тайме. Создали несколько опасных моментов у ворот Игоря Акинфеева, но забить так и не сумели. Впрочем, уровень оппонента был крайне высок. То, что удалось добавить по ходу матча, — уже впечатляющее достижение, за которое Игоря Шалимова можно похвалить.

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По большей части благодаря стараниям Шалимова клуб из Екатеринбурга в прошлом сезоне зарекомендовал себя как одну из самых неуступчивых команд РПЛ. Особенно классным получился финальный отрезок. За последние пять встреч в чемпионате России «Урал» потерпел только одно поражение — от набравшего ход «Спартака» (1:3).



В остальных встречах одержал победы, порадовав результативностью. Сначала одолел «Уфу» (2:1), затем «Динамо» (3:2), «Рубин» (3:0) и тульский «Арсенал» (2:1). В межсезонье оранжево-чёрные изменились не сильно. К команде присоединились нападающий московской «Родины» Алексей Каштанов, полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов и ещё несколько игроков.



Потерь тоже несколько. Покинули коллектив Доминик Динга и Андрей Панюков. Также принял решение о завершении карьеры Павел Погребняк. В предстоящем матче трудно выявить фаворита, так как обе команды только начинают вливаться в русло текущего розыгрыша чемпионата России. Кто быстрее адаптируется, пока остаётся загадкой.



Хорошим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит «обе забьют» за коэффициент 1.97. В трёх последних матчах с командами из РПЛ оренбуржцы забивали, но и сами не уходили с поля без пропущенного мяча. Очевидно, они обладают отличным атакующим потенциалом, но пока что испытывают проблемы оборонительного характера.

Полагаем, екатеринбуржцы, здорово прибавлявшие по ходу встречи с ЦСКА, сумеют пару раз огорчить голкипера оренбуржцев. Если уж сильному московскому клубу имели несколько отличных шансов забить, то к воротам грядущего противника точно сумеют найти подход. К тому же в конце прошлого сезона они радовали результативностью. Проверим голы с обеих сторон.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Оренбург» — «Урал» 23 июля 2022 года

«Оренбург» обладает крутым нападением, в каждом из трёх последних матчей с командами из РПЛ забивал по два мяча. В предстоящей игре, которая состоится на стадионе «Газовик», оренбуржцы наверняка сумеют отличиться. Однако свои ворота тоже вряд ли удастся сохранить в целости. В обороне пока не всё в порядке. «Урал» был близок к голу в ворота ЦСКА и выдал классный, результативный финишный отрезок в конце прошлого розыгрыша чемпионата России. Думается, тоже сумеет отличиться. Ждём голов.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.97.

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