«ПСЖ» — «Нант»: Лионель Месси и Кристоф Галтье начнут с победы в Суперкубке Франции

31 июля стартует футбольный сезон во Франции. Суперкубок страны разыграют чемпион — «ПСЖ» — и обладатель Кубка — «Нант». Начало встречи — в 21:00 мск. Для парижан это будет первый официальный матч с новым наставником — Кристофом Галтье. Сможет ли талантливый специалист обуздать россыпь звёзд и заставить их работать на команду?

Букмекеры считают «ПСЖ» явным фаворитом матча. Поставить на победу столичного клуба в основное время можно с коэффициентом 1.38, а на итоговый успех парижан дают котировку 1.23. Шансы «Нанта» выиграть в основное время оценили цифрой 7.30, а вероятность победы с учётом овертайма и серии пенальти оценили коэффициентом 4.15. На ничью по итогам 90 минут игры дают коэффициент 5.20.



Эксперты уверены, что матч будет результативным. На ТБ 2.5 гола дают коэффициент 1.42, а обратный исход идёт за 2.90. На то, что обе команды смогут забить, можно сделать ставку за 1.68, а на то, что хотя бы одна команда не сможет поразить ворота соперника, предлагают коэффициент 2.20.

Справится ли Галтье со звёздами?

В управлении «ПСЖ» этим летом произошли большие перемены. Покинул клуб спортивный директор Леонардо. Звёзд у него привлечь получилось, но баланса в игре команды найти не вышло. На его место в команду пришёл творец чемпионского «Лилля» Луиш Кампуш. И неудивительно, что он пригласил тренировать Кристофа Галтье – человека, с которым «Лилль» сенсационно победил в Лиге 1 в сезоне-2020/2021. После этого «догов» ждала большая распродажа, с которой Галтье не стал мириться и ушёл в «Ниццу». И вот теперь «ПСЖ».



Скепсиса в этом назначении довольно много. В первую очередь Галтье славится умением выстраивать оборону: и «Лилль», и «Ницца» пропускали меньше всех. Но «ПСЖ» с Мбаппе, Месси и Неймаром совсем не вяжется с оборонительным футболом. Нет у специалиста и опыта работы со звёздами. При этом силу Галтье как тренера никто не оспаривает, и у него есть поддержка со стороны спортивного директора.



Громких трансферов в составе парижан пока нет, разве что полузащитник Витинья из «Порту». А вот на выход уже отправился Анхель Ди Мария. Более того, говорят, что Париж могут покинуть больше десятка футболистов во главе с Неймаром. В клубе хотят видеть больше французских игроков. Так что пока контуры состава «по Галтье» неясны. Задача у него по сути та же, что и у предшественников: выстроить модель, при которой все звёзды будут демонстрировать свои лучшие качества, не перетягивая одеяло на себя и помогая обороне. Выполнимо ли это? Посмотрим.

«Нант» готов к сенсации?

Что до «Нанта», то это середняк французского чемпионата, который в прошлом году внезапно смог выиграть Кубок Франции. Каких-то особенных усилений «канарейки» не сделали, разве что Мусса Сиссоко из «Уотфорда» подходит под эту категорию. Сила этой команды – в сыгранности, умении поймать соперника на контратаке. Ну и во вратарском гении Альбана Лафона. Капитан команды давно стучится в двери сборной Франции.



Между прочим, «Нант» выиграл последнюю очную встречу. Тогда «канарейки» просто ошеломили парижан, забив три гола за первый тайм. Во втором игровом отрезке «ПСЖ» один мяч отыграл, затем Неймар не забил пенальти, но на большее парижан не хватило. В шести последних очных встречах между командами четыре победы у столичного клуба и две — у «Нанта». Правда, коэффициент на то, что ничьей не будет, невелик – всего 1.16.

Конечно, при Галтье «Нанту» будет куда сложнее: этот специалист пляшет «от печки», делая упор на оборону. Да, безусловно, за короткое межсезонье полностью отладить игровую схему будет сложно, но то, что «ПСЖ» будет действовать в защите строже – однозначно. Ну а впереди на первых порах может хватить индивидуального мастерства Месси, Мбаппе и Неймара. Так что неплохим вариантом кажется ставка на то, что обе команды забить не смогут. Коэффициент довольно высокий – 2.20.



Можно рискнуть и проверить победу парижан с форой (-1.5). Если «ПСЖ» будет выигрывать ближе к концу матча, то «Нанту» хочешь не хочешь, а придётся раскрываться, чем столичные звёзды обязательно воспользуются. Ну а победа парижан в основное время идёт за 1.38.



Сложно сказать, что скромный «Нант» может противопоставить богатеям из «ПСЖ». Только сумасшедшую отдачу и немножко везения. В конце концов, без него выиграть Кубок Франции было бы сложно. Но на бумаге «ПСЖ» выглядит явным фаворитом. Впрочем, это футбол, без сенсаций здесь не бывает. Удачных ставок!