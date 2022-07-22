«Бавария» — «Манчестер Сити». Эрлинг Холанд достанет Нагельсмана даже на другом континенте

24 июля состоится товарищеский матч «Бавария» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение номинальным гостям: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.18. Успех немцев оценён экспертами в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Бавария» — «Манчестер Сити» 24 июля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Бавария» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.10. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» можно за 1.35.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Бавария» — «Манчестер Сити» (24.07.2022)

Во многих странах футбольный сезон в самом разгаре, но в Германии и Англии пока царствует межсезонный перерыв. Впрочем, до матчей первого тура в первенствах обеих стран осталось меньше месяца. Дабы подойти к ним в хорошем тонусе, «Бавария» и «Манчестер Сити» проведут между собой товарищеский матч. Встреча состоится 24 июля на стадионе «Ламбо Филд» в Грин-Бей, США.

Как мы помним, обе команды по итогам минувшего сезона стали победителями своих первенств. Грядущее противостояние для обеих немаловажно. Дело в том, что уже через неделю каждой предстоит сразиться в решающем матче за Суперкубок своей страны. «Бавария» поборется за трофей с «Лейпцигом» Доменико Тедеско, а «Манчестер Сити» – с «Ливерпулем» Юргена Клоппа.



Оттого есть уверенность, что грядущий матч получится очень результативным и насыщенным событиями. Суть в том, что оба коллектива в прошлом сезоне восхищали невероятно красивым командным футболом и очень много забивали. Баварцы за 34 тура чемпионата Германии наколотили целых 97 мячей, а «горожане» за 38 матчей английской Премьер-лиги отметились аж 99 голами!



Кроме того, обе команды продемонстрировали высочайший класс в Лиге чемпионов. Хотя в финал соревнования пробиться и не сумели. Мюнхенцы оступились на 1/4 финала турнира, забив попутно 31 мяч. А клуб из Манчестера дошёл до полуфинала. За 12 встреч в ЛЧ подопечные Хосепа Гвардиолы отметились 29 голами. Статистика тоже очень впечатляет.

Впрочем, в новом сезоне цифры точно будут иными. За межсезонье «Бавария» и «Ман Сити» претерпели несколько важных изменений. Немцы лишились подспорья лучшего бомбардира чемпионата Германии — Роберта Левандовского, забившего 35 мячей за 34 встречи немецкой Бундеслиги. Однако также приобрели у «Ливерпуля» Садио Мане и Маттейса де Лигта у «Ювентуса».

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Уход Левандовского — безусловно, большая потеря. Хотя сам форвард в одном из интервью отметил, что у Юлиана Нагельсмана нет необходимости в классическом центральном нападающем. Поляк заявил, что у «Баварии» много талантливых атакующих игроков, которые могут брать вариативностью. Также Роберт выразил мнение, что у Нагельсмана много различных идей.

Никаких сомнений в этом нет, ведь из «Лейпцига» наставник некогда слепил один из самых результативных и опасных клубов чемпионата Германии. С мюнхенцами, обладающими гораздо большими резервами, молодой талантливый тренер наверняка добьётся лучших результатов. Полагаем, в предстоящем матче найдёт чем удивить опытного Хосепа Гвардиолу.



Англичане, в свою очередь, совсем недавно расстались с Рахимом Стерлингом, Габриэлом Жезусом и Александром Зинченко. Зато им удалось приобрести у дортмундской «Боруссии» одного из самых талантливых игроков мира — Эрлинга Холанда. К слову, в минувшем розыгрыше чемпионата Германии форвард неоднократно создавал проблемы как раз «Баварии» Юлиана Нагельсмана.



Думается, очередная стычка талантливого новичка «Ман Сити» и одного из самых перспективных тренеров современности порадует голами, причём с обеих сторон. Хорошим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит «обе забьют + тотал больше 3.5 мяча». Коэффициент букмекеры дают достаточно неплохой — 2:00.

Мюнхенцы и «горожане» обладают умопомрачительными атакующими ресурсами. При этом наставники команд — Нагельсман и Гвардиола — предпочитают комбинационный, красивый и результативный футбол, в котором на первую роль выходит контроль мяча. С этим проблем нет ни у немцев, ни у англичан. Судя по всему, скучать точно не придётся.

Прогноз и ставки на матч «Бавария» — «Манчестер Сити» 24 июля 2022 года

На двоих команды в прошлом сезоне забили больше 250 мячей во всех официальных соревнованиях. С тех пор составы изменились, но результативность от этого просесть не должна. Нагельсман в своё время прекрасно обходился без Роберта Левандовского в «Лейпциге». Сейчас, имея в наличии огромное количество качественных нападающих, в том числе Садио Мане, вряд ли столкнётся с голевыми трудностями. Хосеп Гвардиола тоже не знал бед без Холанда, но с норвежцем наверняка будет ещё лучше. Думается, забьют обе, причём немало.



Ставка: обе забьют и тотал больше 3.5 мяча за коэффициент 2.00.

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