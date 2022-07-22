«Химки» — «Пари Нижний Новгород». Ничья с «Зенитом» вдохновит Сергея Юрана

24 июля состоится матч 2-го тура чемпионата России «Химки» — «Пари НН». Начало – в 15:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворитов «Химки». Поставить на победу химчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех нижегородцев оценивается в 3.42. На ничью дают коэффициент 3.44.

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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Химки» — «Пари НН» 24 июля 2022 года

Букмекеры предполагают, что игра 2-го тура чемпионата России «Химки» — «Пари Нижний Новгород» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.32, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.74. Если забьют «Химки», сыграет коэффициент 1.30. Гол «Пари НН» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.92.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура чемпионата России «Химки» — «Пари НН» (24.07.2022)

Подмосковные «Химки» стали авторами самой громкой сенсации первого тура, когда на домашней арене отобрали очки у действующего чемпиона «Зенита». Матч завершился ничейным исходом 1:1, но у подопечных Сергея Юрана были реальные шансы даже одолеть статусного соперника. Волею календаря химчане проведут дома и второй тур. Теперь соперник менее сильный, есть возможность подарить фанатам праздник. Сумеют ли хозяева записать три очка в турнирную таблицу?

Тем не менее стоит предостеречь поклонников «Химок» от шапкозакидательских настроений. Недавно переименованный «Пари Нижний Новгород» — весьма проблемный оппонент. Столичный «Локомотив» в стартовом туре очень недооценил нижегородцев, а теперь кусает локти от потери двух очков. Скорее всего, нас ожидает напряжённая игра с минимумом голевых моментов.

В первом туре химчане явно не тянули на звание фаворита, хотя выступали на домашней арене. Дело в том, что, как мы и сказали, им противостоял чемпион «Зенит», который реально усилил состав топовыми по российским меркам исполнителями. Но харизматичного Сергея Юрана не испугаешь матчами с большими клубами. За свою игровую и тренерскую карьеру он повидал всякое, поэтому готовил команду в спокойной обстановке.

В ходе предсезонных сборов «Химки» делали явный акцент на набор физических кондиций. Специалисты отмечали, что они функционально великолепно готовы к сезону. Умение подвести команду к старту чемпионата является сильным козырем Юрана и его тренерского штаба. Да и при комплектовании состава учитывались выносливость и умение игроков прессинговать соперника в течение 90 минут игры.

Этим можно объяснить и отказ от услуг опытных Мамаева и Жиркова. У них есть важные навыки для футболистов высокого класса, но уже нет нужных физических кондиций. Встреча первого тура показала, что «Химки» на правильном пути. Хотя и пропустили первыми, поскольку защитники проспали фланговую атаку «Зенита». После резкого навеса свободный Клаудиньо быстро сбросил мяч на Вендела, а тот неотразимо пробил голкипера Ильи Лантратова.

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Тем не менее больше опасных моментов оборона «Химок» создать зубодробительной атаке питерцев не позволила. Были хорошие подходы, но до реальных угроз дело не дошло. А тем временем инициатива медленно переходила к подопечным Сергея Юрана. Хотя владение оставалось за «Зенитом», химчане резкими и хлёсткими контратаками наводили панику на оборону чемпиона страны.

Под занавес встречи большинство футболистов соперника максимально снизили скорость и не помышляли о том, чтобы забить второй мяч. А «Химки» усилиями вышедшего на поле Резиуана Мирзова сравняли счёт. После быстрой контратаки мяч заметался около штрафной «Зенита», и хавбек точным ударом в угол оставил не у дел голкипера Одоевского. Так Сергей Юран отобрал очки у чемпиона и вселил уверенность в свою команду.

«Пари НН» пришлось выдержать давление «Локомотива» в первом туре. Большинство экспертов считали гостей аутсайдерами игры и предрекали им крупное поражение. На пессимизм экспертов повлияла история расставания с бывшим тренером Александром Кержаковым. В межсезонье команда перешла под управление Михаила Галактионова, но в его тренерской компетенции до сих пор нет предельной ясности.

Стоит отметить, что новый наставник взялся реформировать тактическую схему команды с обороны. Это достаточно предсказуемо, но у Галактионова получилось научить защитный блок работать с предельной концентрацией и не терять позиции. Хотя без грубых ошибок не обошлось. Временами защитники долго принимали решения и возились с мячом. Быстрое нападение «Химок», скорее всего, будет максимально опасно для обороны «Пари НН».

Впрочем, если в обороне у нижегородцев более или менее нормально, то атакующая игра вызывает большие вопросы к тренерскому штабу. Они провели всего пару-тройку осмысленных атак, а ответный гол Кротова стал возможен благодаря целой серии ошибок железнодорожников. Вряд ли игрокам атакующей линии «Пари НН» удастся пробить крепкую и сыгранную оборону хозяев. Тем более у них будет отсутствовать дисквалифицированный Сулейманов.

При изучении истории очных противостояний, конечно, вырисовывается преимущество футболистов «Пари НН». Соперники провели восемь встреч: четыре победы на счету нижегородцев, три ничейных исхода и всего одна победа у «Химок». Однако во втором туре у подопечных Сергея Юрана возникла подходящая ситуация, чтобы несколько выправить перекос в результатах.

Бросается в глаза и то, что предстоящие оппоненты в восьми встречах ни разу не забили больше двух мячей. Вполне вероятно, что тенденция продолжится и в следующем матче. В то же время подопечные Юрана выглядят лучше готовыми физически, и у них появилась уверенность в собственных силах после ничьей с чемпионом.

Плюс в тактическом плане химчане более сыграны. У них уверенно работает оборона и крайне опасно действует блок атаки. Резиуан Мирзов — важная фигура. На наш взгляд, довольно перспективно смотрится ставка «победа «Химок» и тотал меньше 3.5 мяча» с уверенным коэффициентом 2.83.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Химки» — «Пари Нижний Новгород» 24 июля 2022 года

Если сравнивать выступление команд в первом туре, то явно вырисовывается преимущество «Химок». Они действовали уверенно с «Зенитом» — временами даже переигрывали чемпиона. При этом история очных противостояний указывает на потенциально низкую результативность будущей игры. Весьма вероятно, что соперники снова не забьют больше двух мячей, но нижегородцам будет трудно выиграть.

Ставка: победа «Химок» и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.83.

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