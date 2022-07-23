«Енисей» — «Рубин». Леонид Слуцкий отомстит за разгром в Кубке России

24 июля состоится матч 2-го тура Первой лиги «Енисей» – «Рубин». Начало игры – в 13:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех хозяев оценивается экспертами в 4.40. Ставки на ничью принимаются за 3.55.

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Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Енисей» — «Рубин» 24 июля 2022

Букмекеры не верят, что матч Первой лиги «Енисей» – «Рубин» получится результативным: тотал меньше 2.5 гола идёт за 1.80, а тотал больше 2.5 гола – за 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Первой лиги «Енисей» – «Рубин» (24.07.2022)

Сезон во втором по силе футбольном дивизионе России набирает ход. Дебютный игровой уикенд не порадовал серьёзной результативностью, но лишь одна игра завершилась с нулями на табло. В программе второго тура одним из центральных матчей, несомненно, является «Енисей» – «Рубин», который состоится 24 июля в крытом манеже на футбол-арене «Енисей» в Красноярске. Старт — в 13:00 мск.

«Енисей» в последние годы стабильно балансирует между борьбой за повышение и местом в середине турнирной таблицы. Это крепкая команда, которая умеет реализовывать свои моменты в атаке, но отнюдь не обладает особым качеством при оборонительной работе. Прошлый сезон клуб из Красноярска завершил на пятом месте, отстав от первой четвёрки всего на два балла.

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Стоит отметить, что уже тогда команду подвела защита, которая стала четвёртой худшей в сезоне – больше «Енисея» пропустили только два главных аутсайдера чемпионата «Металлург» и «Текстильщик», а также «Томь». При этом нападение команды позволяло держаться в топе до последних туров, однако именно в четырёх последних «львы» недосчитались восьми из 12 возможных очков. Теперь клуб постарается предпринять ещё одну попытку вернуться в элиту российского футбола.

Только уже с новым тренером, ведь Вадим Гаранин перебрался в «Сочи». Но теперь сделать это будет гораздо сложнее. Коллектив 35-летнего Артёма Горлова не самым лучшим образом показал себя во время предсезонной подготовки. Из семи контрольных матчей красноярцы не проиграли только в трёх, но соперникам равного или более низкого уровня. «Торпедо», «Спартаку», «Химкам» и даже «Балтике» команда уступила, пропуская не менее двух мячей.

Впрочем, сам «Енисей» также продолжает забивать регулярно, в товарищеских встречах не удалось поразить ворота лишь «Спартака» и «Балтики». Кроме того, клуб сохранил почти всех атакующих лидеров. Валерий Кичин, Никита Глушаков, Анзор Саная и Андрей Окладников, на счету которых 20 голов в прошлом сезоне, приняли участие в матче первого тура Первой лиги с «Волгой».

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К слову, игру с клубом из Ульяновска «Енисей» точно не сможет занести себе в актив (1:1). Подопечные Горлова снова слишком часто ошибались у своих ворот, в которые первый гол отправил собственный же защитник Кичин. Своевременно ситуацию исправил Окладников, что очень важно в преддверии игры с «Рубином». Этот форвард умеет забивать казанцам – именно его дубль принёс победу в апрельском четвертьфинале Кубка России.

Весенний период прошлого сезона в Казани и вовсе хотят поскорее забыть и никогда не вспоминать. Ужасные результаты стоили подопечным Леонида Слуцкого прописки в РПЛ. С начала марта и до первого тура Первой лиги казанцы в 10 матчах чемпионата допустили восемь поражений. Клуб занял предпоследнее место в таблице, отстав от спасительной строчки на четыре балла. И впервые за 20 лет вылетел.

Теперь «Рубин» называется экспертами безальтернативным фаворитом этого сезона в ФНЛ, что не подвергается каким-либо сомнениям. У казанского клуба хватает ресурсов для быстрого возвращения в элиту. Отличный по меркам лиги состав, который укрепился парой ветеранов и яркими нападающими. Защитник Александр Мартынович из «Краснодара» и четвёртый бомбардир Первой лиги Джоэль Фамейе, очевидно, усилят команду.

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Кроме того, имя главного тренера говорит само за себя. Тем не менее заранее переоценивать возможности «Рубина» не стоит, ибо даже вылет из РПЛ полгода назад ещё не казался чем-то вероятным. В предсезонке казанцы не продемонстрировали выдающихся результатов – победы над скромными «Акроном» и «КАМАЗом» не перекрывают поражений от московского «Динамо» и «Уфы».

Дебютировал «Рубин» в сезоне с уверенной виктории над «Родиной», которая только поднялась в Первую лигу – помог дубль новичка Фамейе. Однако с настоящим испытанием казанцам ещё только предстоит столкнуться, и «Енисей» должен стать одним из них. «Львы» хорошо умеют противостоять «Рубину», проиграв лишь одну из четырёх последних очных встреч во всех турнирах.

«Рубин» определённо фаворит матча и может вновь убедительно победить, однако «Енисей» точно не позволит сделать игру скучной. Только в четырёх из 12 игр с казанским клубом красноярцы не смогли забить хотя бы один мяч. Кроме того, на выезде казанцы уже почти год не оставляли свои ворота вне прикосновенности. 19 матчей подряд они пропускают гостевые голы. Поэтому легко можно поверить в сценарий, при котором «Рубин» вновь пропустит, но сможет добиться победы. Хорошо смотрится вариант «тотал больше 2.5 гола» за 1.94.

Прогноз и ставка на матч Первой лиги «Енисей» — «Рубин» 24 июля 2022

Центральный матч 2-го тура Первой лиги, по мнению букмекеров, имеет очевидного фаворита. Казанский «Рубин», который сенсационно вылетел из РПЛ в прошлом сезоне, теперь выглядит сильнейшим клубом ФНЛ по многим параметрам. Леонид Слуцкий уже одержал первую за 18 лет победу во втором по силе дивизионе страны и готов продолжать миссию по возвращению в элиту российского футбола.

Однако теперь предстоит выезд в Красноярск, где в апреле этого года парни Слуцкого уже уступили в матче Кубка России. Сейчас «Енисей» также постарается использовать свои шансы. У «львов» по-прежнему очень хорошая атакующая команда, которая дома забивает стабильно. Она обязательно найдёт хотя бы одну брешь в не самой надёжной обороне гостей. «Рубин» всё равно сильнее и должен оправдывать статус фаворита победой, но «сухим» этот клуб в гостях снова не уйдёт.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.94.

Слуцкий: удивлён, что «Рубину» придётся играть с «Енисеем» в манеже.

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