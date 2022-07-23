«Ахмат» — «Факел». Новичок шокировал «Краснодар». Гамид Агаларов следующий?

24 июля состоится матч второго тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Факел». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Ахмата» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех «Факела» оценён экспертами в 5.00. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Прогноз с коэффициентом 3.00 на матч «Ахмат» — «Факел».

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — «Факел» 24 июля 2022 года

Букмекеры не уверены, что матч «Ахмат» — «Факел» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — также за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

«Ахмат» — «Факел»: прогноз и анализ матча 2-го тура чемпионата России (24.07.2022)

На 24 июля в чемпионате России запланированы сразу четыре встречи второго тура. Отдельное внимание стоит уделить матчу между грозненским «Ахматом» и воронежским «Факелом». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Новичок лиги постарается насолить матёрому середняку РПЛ на его же поле, будет интересно.

«Ахмат» в первом туре чемпионата России принимал московский «Спартак» (1:1). Первый тайм закончился в пользу хозяев (1:0). Помогло удаление Мацея Рыбуса, ведь красно-белые остались вдесятером. Однако во втором тайме Виктор Мозес огорчил грозненский клуб, на 84-й минуте сравнял счёт дальним ударом. Стоит сказать, что было много споров по этому матчу из-за качества судейства.

Впрочем, в копилке команд по одному баллу, начало положено. Сейчас «Ахмат» занимает 11-е место в турнирной таблице, но говорить что-то ещё рано — всё может измениться в корне даже за пять игр. «Факел» начал свой путь в РПЛ тоже весьма удачно. Воронежцы на выезде сыграли в первом туре с «Краснодаром» вничью (2:2). Поражает, что новичок открыл счёт уже на 10-й минуте.

Магкеев мог перейти в «Марсель».

Правда, следом пропустил два мяча с разницей в 14 минут. При этом «быки» под конец первого тайма не смогли реализовать пенальти, что оказалось неплохой мотивацией для гостей. Во втором тайме Роман Акбашев сравнял счёт. На большее оппонентов не хватило, хотя и такой исход стал сенсацией в российском футболе. Никто не ожидал.

Особенно с учётом не самых хороших результатов в межсезонье. Команда из Воронежа проиграла «Локомотиву» (2:4) и «Ростову» (0:2). А это представители РПЛ, играют наравне с «Краснодаром». Думается, новичок может ещё не раз удивить в этом сезоне. К радости болельщиков, которые настолько соскучились по РПЛ за 21 год, что купили абонементы более чем на 10 тысяч экземпляров. Поддержка трибун дома будет колоссальной.

Однако теперь воронежцы поедут в Грозный. Соперник непростой, является ярким середняком чемпионата России. При этом в межсезонье «Ахмат» сделал несколько хороших подписаний. В стан команды перешёл лучший бомбардир РПЛ сезона-2021/2022 Гамид Агаларов, а также лучший бомбардир «Чайки» Иван Олейников. У последнего 26 мячей за 30 игр в ФНЛ-2. Нападение явно усилилось. Правда, пока добыта ничья со «Спартаком».

«Факел» же перед стартом РПЛ не являлся грозной силой, и мало кто из экспертов верил в эту команду. Однако это единственный представитель ФНЛ, кто не проиграл в первом туре. «Торпедо» уступило «Сочи» (1:3), а «Оренбург» — «Крыльям Советов» (2:4). А ведь в составе воронежцев нет звёзд. Из главных переходов межсезонья можно назвать подписания экс-капитана «СКА-Хабаровск» Ираклия Квеквескири и 21-летнего голкипера Ивана Свинова из «Спартака».

Это всё должно помочь в РПЛ, но букмекеры отдают в противостоянии с «Ахматом» предпочтение именно хозяевам. Впрочем, очевидно. Грозненцы — более опытная и сбалансированная команда, играют очень давно в чемпионате России. В нападении теперь есть два очень перспективных игрока. Хотя и «Факел» со своим рвением и желанием выступать на таком уровне бой дать может.

Прогноз с коэффициентом 3.50 на матч «Химки» — «Пари НН».

Тем более дважды огорчил «Краснодар» в первом туре, так что забивать команда умеет. Вполне логично, что «Ахмат» будет играть первым номером, тем более на своём поле. Но ведь и гости не просто приехали отыграть сезон в Премьер-Лиге. Мы бы ждали голов в обе стороны. Ставка на «обе забьют» за коэффициент 1.90 выглядит весьма недурно в таком матче.

А вот ставить на чью-то явную победу мы бы не стали. «Ахмат» сыграл вничью со «Спартаком», теперь захочет урвать три балла в таком, как кажется, простом матче. Хозяева на бумаге фавориты встречи, но опыт и своё поле — это факторы не самые сильные. Всё же зачастую грозненцы теряли баллы там, где им предвещали лёгкую победу. Прошлый сезон и седьмое место — отличный показатель уровня игры команды.

Мы бы перестраховались и не стали сейчас, на старте, брать победу грозненцев. Всё-таки лишь второй тур РПЛ идёт. Тем более когда новичок лиги преподносит такие сюрпризы с одним из сильнейших клубов чемпионата, пусть и со всеми оговорками на плохую игру «Краснодара» в обороне. Так что на данный момент остановимся на таком исходе. Болельщики точно не заскучают, ждём голов.

Прогноз и ставки на матч 2-го тура РПЛ «Ахмат» — «Факел» 24 июля 2022 года

«Ахмат» сыграл вничью с красно-белыми, упустив победу, а «Факел» отнял баллы у «Краснодара». Неплохое начало, новичок навёл шумихи вокруг себя. По составу и опыту, однако, уступает грозненцам. Хозяева выглядят фаворитами за счёт опыта и своего поля, но воронежцы, на наш взгляд, могут снова удивить и как минимум забить. Ждём голы с обеих сторон.

Ставка: обе забьют за 1.90.

Прогноз с коэффициентом 3.00 на матч «Ахмат» — «Факел».



Клуб Серии А пытается купить полузащитника ЦСКА.



Джанаев рассказал, как Кафанов помог ему реанимировать карьеру.



Аллегри заявил, что Погба станет символом «Ювентуса».



Слуцкий: играть летом в манеже — удивительная ситуация.