«Локомотив» — «Ростов», «Динамо» — «Торпедо» и другие матчи: что смотреть 24 июля

Второй месяц лета понемногу приближается к финишной прямой, а это значит, что европейский футбол скоро вернётся. Хоккейные фанаты пока отдыхают после бурного сезона, зато теннисные турниры уже вовсю гремят. Формула-1 тоже не отстаёт. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 24 июля.

Прогноз с коэффициентом 3.00 на матч «Ахмат» — «Факел».

На что ставить в футболе 24 июля

Чемпионат России вернулся после межсезонья одним из первых. На сегодня запланированы сразу четыре встречи второго тура первенства. Главной битвой, разумеется, станет матч «Локомотив» — «Ростов», который стартует в 20:00 мск. Москвичи постараются отмазаться за ничью с «Пари НН», а ростовчанам предстоит закрепить хороший результат игры с «Динамо».

Однако не стоит проходить мимо других встреч. В 15:00 мск «Химки» Сергея Юрана, которые отобрали очки в первом туре у самого «Зенита», начнут выяснять отношения с «Пари Нижний Новгород». Столичное «Динамо» ждёт дерби с «Торпедо» (начало — в 17:30 мск), а «Ахмат» примет воронежский «Факел», доставивший проблемы «Краснодару» (20:00 мск).

Магкеев мог перейти в «Марсель».

После вылета казанского «Рубина» в Первую лигу интересно наблюдать и за жизнью второго по значимости футбольного дивизиона России. Казанцы начали новую эру с победы над «Родиной», а сегодня на выезде сыграют с красноярским «Енисеем». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 мск. Впрочем, лёгкой прогулки в Красноярске никому не достаётся.

На что ставить в теннисе 24 июля

В Гамбурге Открытый чемпионат по теннису подошёл к концу. На сегодня запланирован финал, в котором сразятся Карлос Алькарас и Лоренцо Музетти. Начало состоится не ранее 16:00 мск. Примечательно, что оба спортсмена возрастом до 21 года. Испанец в четвертьфинале обыграл Карена Хачанова, а Франсиско Серундоло — обидчик Аслана Карацева и Андрея Рублёва.

На что ещё ставить 24 июля

В Ле-Кастелле на автодроме имени Поля Рикара пройдёт гонка Гран-при Франции — 12-го этапа чемпионата мира. Пилотам предстоит преодолеть 53 круга общей протяжённостью свыше 309 километров, дождь не предвидится. Старт будет дан в 16:00 мск. В личном зачёте лидирует Макс Ферстаппен, догнать его пытается Шарль Леклер. А вот для Льюиса Хэмилтона сезон складывается так себе.



Поклонники волейбола смогут посмотреть сегодня заключительные матчи женской Лиги наций. В 19:00 мск начнётся матч за третье место между сборными Италии и Польши. В 22:00 мск стартует финал: Франция — США. Французская и американская команды уже встречались на предварительном этапе, тогда со счётом 3-2 выиграли американки.

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