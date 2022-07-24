«Спортинг» — «Севилья». Криштиану Роналду и даром не нужен лиссабонцам

24 июля состоится товарищеский матч «Спортинг» — «Севилья». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу «Спортинга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.34. Успех «Севильи» оценён экспертами в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Спортинг» — «Севилья» 24 июля 2022 года

Букмекеры не уверены, что матч «Спортинг» — «Севилья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

«Спортинг» — «Севилья»: прогноз и анализ товарищеского матча (24.07.2022)

На 24 июля на международной арене запланирована товарищеская встреча между португальским «Спортингом» и испанской «Севильей». Матч пройдёт на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Начало — в 21:45 мск. Подготовка в межсезонье у команд сильно отличается, но посмотреть есть на что.

«Спортинг» в минувшем чемпионате Португалии занял второе место, набрав 85 баллов в 34 играх. Отставание от «Порту» составило шесть очков. На фоне прошлого чемпионства лиссабонцев результат неудовлетворительный. Кубок Португалии также достался «Порту». Впрочем, горевать сильно не стоит, планы на будущий сезон у команды грандиозные. Еврокубки, разумеется, входят.

Клуб в межсезонье провёл уже четыре встречи при одной победе и одном поражении. Игровой тонус в порядке. Лиссабонцы обыграли «Рому» (3:2), но уступили «Портимоненсе» (0:2). До этого же скатали две ничьих с «Вильярреалом» и «Юнионом» (оба — 1:1). Так что подготовка идёт полным ходом и вполне неплохо.

«Севилья» в чемпионате Испании заняла четвёртое место по итогам сезона. В копилке 70 баллов в 38 матчах. Клуб пробился в Лигу чемпионов, это похвально. А до ближайшего соперника — «Атлетико» Мадрид — не хватило одного балла. До «Барселоны» не хватило трёх. Мадридский «Реал» же в минувшем сезоне оторвался от преследователей сильно, набрал 86 баллов в 38 играх.

Нервионцы после окончания сезона провели лишь одну встречу с «Тоттенхэмом» (1:1). Результат вполне сносный, но первая игра с 22 мая — это сильно влияет на подготовку и тонус команды. С английским клубом матч был 16 июля. Всё же этого недостаточно, чтобы говорить о какой-то готовности команды. Тем более на фоне стольких игр у «Спортинга».

Тем более что у «львов» менеджеры неплохо поработали над трансферами. Арендовали с правом выкупа 22-летнего Фрасиску Тринкана из «Барселоны», а также подписали 22-летнего защитника Педро Порро из «Манчестер Сити». Но и без потерь в клубе не обошлось — «ПСЖ» выкупил 19-летнего Нуну Мендеша, выступавшего последний год в аренде.

Стоит также отметить слухи о возвращении Криштиану Роналду в Португалию. И хотя сам звёздный форвард назвал эти новости фейком, нам до сих пор неизвестно его будущее. Впрочем, «Спортинг» и так очень здорово справляется. Например, в прошлом сезоне чемпионата Португалии забил 73 гола — третий показатель в лиге. Да и за шесть матчей группового этапа Лиги чемпионов отличился 14 раз.

Красно-белые в межсезонье подписали 26-летнего защитника Маркана Тейшейру из «Галатасарая». Также ведут переговоры по поводу защитника «Арсенала» Николя Пепе, хотя на игрока также претендуют «Лидс», «Лион» и «Марсель». Правда, есть несколько преград на пути к сделке в виде большой зарплаты игрока и его стоимости на рынке. Это может сыграть весомую роль.

Впрочем, трансферов у «Севильи» не так много, костяк сохранился. Однако подготовка и тонус команды оставляют желать лучшего. «Спортинг» в этом плане явно выделяется на фоне оппонента. Хотя и 1:1 от испанского клуба с «Тоттенхэмом» без особого тонуса и подготовки говорит совершенно о другом. Скорее всего, борьбы будет достаточно, и явного фаворита в этой паре выделить трудно.

Мы бы в таком матче ждали голов в обе стороны. Соперники находятся почти на одном уровне, если учесть разницу в игровом тонусе. Рассмотреть «обе забьют» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77. Также мы бы предложили рассмотреть комбинированную ставку «Спортинг» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча» за 1.90.

Во-первых, у «Спортинга» есть преимущество своего поля и поддержка трибун. Во-вторых, португальцы за последние четыре встречи забили лишь раз больше одного мяча. Как, впрочем, и гости наиграли лишь на один мяч в своей единственной игре. Так что слишком много голов мы бы тоже не ждали.

История насчитывает лишь три очные встречи. Причём были они очень давно, последний раз соперники играли в 2006 году. Дважды побеждал «Спортинг», и один раз была ничья (1:1). Сейчас клубы ещё перетасовывают составы, придумывают что-то новое как в нападении, так и в защите. Скорее всего, будет что-то вроде 1:1, но будет интересно посмотреть.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Спортинг» — «Севилья» 24 июля 2022 года

«Спортинг» неплохо поработал на трансферном рынке, показывает неплохие результаты в межсезонье. «Севилья» же похвастаться серьёзной игровой подготовкой пока не может, как и работой на трансферном рынке. Впрочем, сильного отличия по мощи сейчас не наблюдается. Мы бы в товарищеском матче ждали голов в обе стороны, но при этом у португальцев есть шансы как минимум не проиграть.

Ставка: обе забьют за 1.77.

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