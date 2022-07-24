Пётр Ян — Шон О'Мэлли: россиянин больше не будет аккуратничать

22 октября на «Этихад Арена» на острове Яс в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт вечер единоборств UFC 280. Одним из главных боёв этого турнира станет поединок между бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе (до 61 кг), первым номером дивизиона россиянином Петром Яном (16-3) и американцем Шоном О'Мэлли. Начало боя – не раньше 21:00 мск. Сможет ли россиянин вернуться на победный путь?

Кормье: Густафссон уже всё, ему пора уходить.

Букмекеры считают Петра Яна явным фаворитом боя. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.23. Шансы О’Мэлли оценили коэффициентом 4.16, а на ничью дают 61.00. При этом на ТБ 2.5 раунда дают коэффициент 1.67, а на то, что бой завершится раньше, можно поставить за 2.13.

Ян больше не будет слишком осторожным

Пётр Ян откровенно разочаровал в своём втором бою с Алджэмейном Стерлингом. Если в первом поединке россиянина подвела чистая случайность – запрещённый удар на эмоциях, то в бою-реванше Пётр был не похож на самого себя.

Излишняя закрепощённость и осторожность, Ян как будто боялся вновь загореться эмоциями. Завершилось всё поражением. Что ж, россиянин должен был выучить этот урок.

Главный бой UFC Fight Night Аспиналл — Блэйдс продлился всего 15 секунд.

С точки зрения соперника этот бой нельзя назвать знаковым. О’Мэлли – лишь 13-й номер дивизиона. Но с точки зрения медийности и трэш-тока американец – популярный боец. Уверенная победа над ним заставит публику вновь говорить о Яне и приблизит Петра к чемпионскому бою.

Шон О'Мэлли Фото: Carmen Mandato/Getty Images

О'Мэлли не знает, что его ждёт

Преимущество Шона – в антропометрии. Рост, размах рук – именно здесь американец должен постараться реализовать своё преимущество. Шон верит в свою ударную мощь (а удар у него действительно что надо), он уже не раз заявил, что нокаутирует Яна именно в стойке.



Вот только О’Мэлли ещё не встречался с таким выносливым и стойким бойцом, как Пётр Ян. Более того, он никогда не ощущал подобной ударной мощи и скорости. Поэтому козыри американца в октагоне могут рассыпаться подобно карточному домику.

Ласицкене ответила депутату, предложившему приравнять смену гражданства к госизмене.

Шанс Шона – в постоянном прессинге и давлении на Яна. Он должен несколько раз попасть, ошеломить россиянина и уже потом добить. Верится в это, объективно говоря, с трудом. Тем более что в плане выносливости Ян даст Шону 100 очков вперёд.

Быстрой победы не будет

В то же время мы помним, как Пётр Ян проводил бои со Стерлингом. Он совершенно точно не будет кидаться на соперника сразу, присмотрится, попробует подметить слабые стороны. А уж потом… Идеальной стратегией кажется сближение. В клинче О’Мэлли будет очень сложно. Зажать его в углу у сетки и обрушить град ударов – ключ к победе Яна. Не стоит забывать и про лоу-кики: защита от них – слабое место американца.



Есть ощущение, что в этом поединке Ян завершит дело досрочно. Но ждать быстрого нокаута не стоит. Ставка на ТБ 2.5 раунда за 1.67 выглядит неплохо. А вот 4-й и 5-й раунды имеют все возможности не завершиться.



Впрочем, если О’Мэлли окажется стойким и сможет держать удар, россиянин не откажется и от победы по очкам. Нокаут для Яна в данном случае не самоцель. Главная задача на бой – показать, что Пётр Ян в деле, учёл ошибки прошлых боёв и готов вернуть себе чемпионский титул.

Президент Bellator рассказал, с кем Фёдор Емельяненко хочет провести прощальный бой.

Хабиб Нурмагомедов написал письмо в поддержку Кейна Веласкеса.

Основатель лиги АСА обвинил Багова и Магомедова в договорняке.

Льюис Хэмилтон: на Гран-при Франции я потерял килограмма три.