«Шериф» — «Марибор». Главная сенсация прошлого года готова к новым подвигам

26 июля состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Шериф» — «Марибор». Начало игры – в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Шерифа» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67. Успех «Марибора» оценивается аналитиками в 6.20. Поставить на ничью можно за 3.90.

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Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов «Шериф» — «Марибор» 26 июля 2022 года

По мнению букмекеров, матч не будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.57, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 2.42. На гол «Шерифа» дают коэффициент 1.16, а гол «Марибора» оценивается за 1.81. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 2.25.

Анализ и прогноз на второй матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Шериф» — «Марибор» (26.07.2022)

26 июля в 20:00 свисток венгерского рефери Томаша Богнара, который раздастся над стадионом «Зимбру» в Кишинёве, возвестит о начале ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Чемпион Молдавии «Шериф» сразится за выход в следующий раунд с чемпионом Словении – футбольным клубом «Марибор».

Оба клуба стартовали в Лиге чемпионов с первого отборочного раунда. «Марибору» откровенно повезло со жребием – всё-таки белорусский «Шахтёр» переживает сейчас игровой кризис. Достаточно сказать, что интернациональному составу под руководством россиянина Сергея Ташуева не удалось за два матча даже распечатать ворота «Марибора».

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И если в первой встрече удалось отстоять дающую надежду на продолжение нулевую ничью, то в ответном матче, который прошёл на нейтральном поле в Турции, новобранец «Марибора» хорватский нападающий Роко Батурина забил два безответных мяча. Пусть за один из них и следует благодарить голкипера соперника.



«Шерифу» выпало сражаться с чемпионом Боснии и Герцеговины – футбольным клубом «Зриньски». Соперничество с командой, которая три года подряд доходила до третьего квалификационного раунда Лиги Европы, выдалось очень упорным и принесло всего один забитый мяч за 180 минут. На счастье тираспольских болельщиков, этот гол в свои ворота забил опорник боснийской команды Игорь Савич.

Первый матч между «Шерифом» и «Марибором», который состоялся на поле чемпиона Словении, также выдался низовым и закончился со счётом 0:0. Но «Марибору» следует благодарить своего вратаря Менно Бергсена и самоотверженность защиты за то, что встреча не закончилась как минимум со счётом 2:0. «Шериф» обладал подавляющим преимуществом и имел несколько отличных моментов, чтобы распечатать ворота соперника.

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Статистика первой встречи говорит сама за себя. 55% владения мячом, 6-2 по угловым в пользу «Шерифа», а также 9-1 по ударам и 6-1 по ударам в створ. Всё это в пользу «Шерифа», разумеется. Неудивительно, что букмекеры в ответной встрече на два забитых мяча в исполнении хозяев дают относительно небольшой коэффициент — 1.92.



К сожалению для болельщиков и футболистов «Шерифа», чемпион Молдавии частично лишится поддержки домашних трибун. Из соображений безопасности матч пройдёт в Кишинёве, который находится в 80 километрах от Тирасполя. Учитывая, что на домашний матч со «Зриньски» стадион «Шериф» в Тирасполе собрал всего 4242 зрителя, не стоит ожидать, что столичный «Зимбру» соберёт хотя бы пятую часть от своей вместимости в 10 тысяч зрителей.

«Шериф» в межсезонье сильно обновился, и эта новость не является чем-то уникальным для излишне интернационального состава тираспольского клуба. Из числа потерь можно выделить защитника Густаво Дуланто, вингеров Адама Траоре, Пернамбуко и Бруно, а также автора гола мадридскому «Реалу» Джасурбека Яхшибоева. Команду в межсезонье усилили защитник Херон, полузащитник Стив Амбри, а также вингеры Абу Уаттара, Ияйи Атимвен и Рашид Аканби.

Но самая существенная потеря для «Шерифа» – это уход из команды главного творца прошлогодней еврокубковой сказки. Украинский тренер Юрий Вернидуб ранней весной вернулся на Родину, а после возглавил команду из УПЛ «Кривбасс». Теперь «Шериф» к новым вершинам ведёт хорват Степан Томас, чья тренерская карьера началась в 2019 году и вместила себя три команды из чемпионата Турции – «Антальяспор», «Ризеспор» и «Гёзтепе».

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Новому тренеру предстоит весьма непростая задача по постройке команды в условиях значительного обновления ростера клуба. При этом «Шахтёр» с момента старта квалификации Лиги чемпионов не играет товарищеские матчи, а до этого провёл лишь несколько спаррингов с уступающими по классу молдавскими клубами. Чемпионат Молдавии ещё не стартовал – первый тур запланирован только на ближайшие выходные.



В то же самое время словенская Первая лига уже преодолела рубеж в два тура, которые принесли «Марибору» всего три очка. Поражение в первом туре от скромного «Радомлье» можно списать на излишнюю самоуверенность тренера Радована Карановича, выставившего экспериментальный состав. Но во втором туре ошибки были учтены, и «Марибор» в зрелищном матче со счётом 3:2 одолел «Горицу».



Один из голов в той встрече забил новобранец команды. Это перешедший из «Ференцвароша» Роко Батурина, который с показателем в три мяча за пять официальных матчей заменяет ушедшего из «Марибора» лучшего бомбардира прошлого сезона Огнена Мудрински. Надо сказать, относительно успешно.

К сожалению, взгляд на обе команды не даёт надежды на большое количество забитых голов. «Марибор» в еврокубках уверенно действует в обороне, а «Шериф» в атаке не сыгран. Новый тренер последних сменил тактическую схему, так что команде потребуется время, чтобы привыкнуть и к новым партнёрам, и к новым требованиям.



По количеству забитых голов на этот матч рекомендуем заходить на «низ» – тотал меньше 2.5 мяча оценивается за 1.60. Мы же добавим ещё победу обидчика мадридского «Реала» и получим комбинированную ставку с коэффициентом 2.63. Всё же молдаване смотрелись по первой игре гораздо предпочтительнее «Марибора».

Прогноз и ставка на матч квалификации Лиги чемпионов «Шериф» — «Марибор» 26 июля 2022 года

Первый матч между командами показал, что «Шериф», хоть и растерял значительную часть прошлогоднего стартового состава с тренерским штабом, всё равно обладает значительным потенциалом и заметным игровым преимуществом. Победой в этой встрече он может обеспечить себе еврокубковую осень, пусть это, вероятно, будет и не Лига чемпионов. Но сложно ожидать от матча на формально нейтральном поле в Кишинёве разгрома. Думается, победа «Шерифа» будет минимальной.



Ставка: победа «Шерифа» и тотал меньше 2.5 мяча за 2.63.

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