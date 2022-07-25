«Слован» — «Ференцварош». Станислав Черчесов остаётся в Лиге чемпионов!

27 июля состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Слован» — «Ференцварош». Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют гостей. Поставить на успех «Ференцвароша» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38, а победа «Слована» оценена в 3.00. Заключить пари на ничью предлагается за 3.40.

Клопп дал прогноз на следующего чемпиона Англии.

Коэффициенты букмекеров на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Слован» — «Ференцварош» 27 июля 2022 года

Букмекеры считают, что противостояние «Слован» — «Ференцварош» не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.83. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.81. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.01.

Анализ и прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Слован» — «Ференцварош» (27.07.2022)

Ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Слован» — «Ференцварош» состоится 27 июля в Братиславе на стадионе «Тегельне Поле». Меньше месяца осталось до старта группового раунда самого престижного еврокубка. Победителю этой серии предстоит преодолеть ещё два барьера квалификации, чтобы попасть в группу.

«Слован» — самый титулованный клуб Словакии. По итогам прошлого сезона небесно-голубые в четвёртый раз кряду отстояли статус-кво, завоевав итоговое 12-е чемпионство. Коллектив Владимира Вайсса мощно провёл регулярку и не стушевался в плей-офф (6-3-1), опередив ближайшего преследователя на 11 очков. Мощно.

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В то же время «Короли Братиславы» не отличаются успешными выступлениями на евроарене. За последние 10 сезонов лишь три раза добирались до групповой стадии одного из еврокубков. В прошлом сезоне выступали в Лиге конференций, где в компании не самых мощных визави в лице греческого ПАОКа, гибралтарского «Линкольна» и датского «Копенгагена» не отличились качественной игрой в атаке.



Игроки выполняли в среднем по 9,83 удара (из них 3,67 — в створ ворот). Забили лишь восемь голов, шесть из которых в ворота гибралтарцев. Однако в межсезонье команда из Братиславы не только сохранила ключевых игроков костяка, но и качественно повысила конкуренцию. Подписала защитников Симена Вута и Юрая Куцку, а также сохранила в обойме Эзекила Хенти.

Всё это уже начало давать плоды. В первом матче квалификации Лиги чемпионов с «Ференцварошем» подопечные Владимира Вайсса приятно удивили качеством игры. Отличились высокой эффективностью реализации голевых моментов. Из семи ударов по воротам четыре пришлись в створ, а два оказались результативными.

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«Ференцварош» по-настоящему расцвёл под началом Сергея Реброва. Украинский специалист трижды приводил «фроди» к чемпионству Венгрии и впервые за 25 лет вывел команду в групповую стадию Лиги чемпионов. Однако из-за разногласий с руководством относительно трансферной политики он покинул пост.

Сменивший его на посту Петер Штёгер не смог оправдать ожидания руководства клуба. Вылет из еврокубков и поражение от недавно сменившего прописку «Дебрецена» послужили причиной для отставки австрийского тренера и последующего назначения Станислава Черчесова. Экс главный тренер сборной России по футболу успел зарекомендовать себя.

Российский специалист стабилизировал игру команды и оформил с ней «золотой дубль» в Венгрии. Примечательно, что в последних 14 турах чемпионата Венгрии «Ференцварош» потерпел лишь одно поражение при трёх мировых и 10 победах. Впечатляющий результат, подчёркивающий профессионализм Черчесова.

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«Фроди» отошли от прошлогодней закрытой оборонительной схемы 5-3-2, сместив акцент на игру впереди по расстановке 4-2-3-1. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов стартовали с нулевой ничьей с «Тоболом», а уже в ответной домашней встрече продемонстрировали атакующий потенциал, разгромив визави со счётом 5:1. Посмотреть действительно было на что.



Кроме того, в первом матче со «Слованом» подопечные Станислава Черчесова благодаря голу Кристоффера Закариассена даже открыли счёт. Однако всё же не сумели удержать победный результат, дав слабину под конец встречи и в итоге проиграв со счётом 1:2. Пропустили дважды в период с 81-й по 86-ю минуту. Очень обидно, играли-то у себя дома. С другой стороны, это можно понять.



Летом ряды «фроди» покинуло полдюжины футболистов, пусть только Миха Блажич был игроком стартового состава. В обратном направлении последовали Матс Кнустер, Расмус Теландер, Ксавье Мерсье и Адама Траоре. Малийский нападающий здорово интегрировался в тактическую схему Черчесова. В ответном матче с «Тоболом» он отличился дублем и отдал одну результативную передачу. И всё же сыгранности пока где-то может не хватать.

«Ференцварош» превосходит визави в классе. Черчесов в серии с «Тоболом» показал, что не стремится снять все вопросы относительно путёвки в следующий раунд в первом же матче. Учитывая полученный «фроди» опыт в последних трёх еврокубковых сезонах и качественное преобразования игры под началом российского специалиста, в успехе венгерского клуба, на наш взгляд, не может быть сомнений. Букмекерские компании предлагают хороший коэффициент на победу гостей — 2.38. Поверим в Станислава Черчесова и проверим такую ставку.

Прогноз и ставки на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Слован» — «Ференцварош» 27 июля 2022 года

«Слован» в прошлом раунде натужно прошёл «Динамо» из Батуми, одолев визави в ответной встрече лишь в дополнительное время. В прошлом матче с «Ференцварошем» небесно-голубые также не без доли везения добыли волевую победу, контролируя мяч лишь 34% игрового времени. В ответной встрече подопечные Черчесова не допустят недооценки соперника. «Фроди» устроит лишь победа. На фоне их превосходства в опыте и классе останавливается выбор на ставке П2.



Ставка: «Ференцварош» победит за 2.38.

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