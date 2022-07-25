Англия (ж) — Швеция (ж). Умопомрачительные англичанки будут удивлены

Сборная Англии по пути к полуфиналу выдала 8:0 с Норвегией и 5:0 с Северной Ирландией, но теперь соперник гораздо крепче.

26 июля состоится полуфинальный матч ЧЕ-2022 среди женщин Англия — Швеция. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу Англии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Успех Швеции оценён экспертами в 4.40. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Клопп дал прогноз на следующего чемпиона Англии.

Коэффициенты букмекеров на полуфинал ЧЕ-2022 среди женщин Англия — Швеция 26 июля 2022 года

Букмекеры не уверены, что матч Англия — Швеция получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62. Поставить на «обе забьют» можно за 2.03. Выход в финал англичанок идёт за 1.42, проход в финал футболисток из Швеции — за 2.90.

Англия — Швеция: прогноз и анализ полуфинала чемпионата Европы среди женщин (26.07.2022)

26 июля на международной арене запланирован полуфинальный матч чемпионата Европы по футболу среди женщин. Английская сборная встретится со сборной Швеции, матч пройдёт на стадионе «Брэммел Лэйн» в Англии. Начало — в 22:00 мск. Англичанки планируют забрать главный трофей, но шведские спортсменки готовы дать бой. Будет интересно.

Сборная Англии на текущем чемпионате Европы смотрится весьма достойно. Команда идёт без поражений. На групповой стадии сперва скромно обыграла Австрию (1:0), затем не поскупилась на голы с Норвегией (8:0) и Северной Ирландией (5:0). Весьма устрашающие цифры для других. Хотя такие результаты в женском футболе не редкость, особенно для англичанок.

В четвертьфинале ждала сборная Испании, но тоже покорилась (2:1 ДВ). В основное время победителя не выявили (1:1). Победный гол на счету Джорджии Стэнуэй на 96-й минуте встречи. Пока это был самый сложный матч. При этом первый, когда англичанки пропустили. Впереди ждёт неуступчивая Швеция, которая на этом ЧЕ пока также шла без поражений.

На групповом этапе команда из Швеции сперва сыграла вничью с Нидерландами (1:1). Далее одолела Швейцарию (2:1) и не поскупилась на голы с Португалией (5:0). В четвертьфинале шведские спортсменки встречались с Бельгией (1:0) — победный гол на счету Линды Сембрант на 92-й минуте встречи. Матч получился тяжёлым, хотя преимущество шведок было колоссальным по ударам в створ: 10-0.

Теперь же на пути сборная Англии, которая не знает поражений и, судя по игре, явно не собирается сдаваться. Вообще, обе команды хорошо проводят турнир, но хозяева не проигрывали даже квалификационные раунды чемпионата Европы. Сборная Швеции хороша, но у неё есть одна ничья. Соперницы друг друга стоят.

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Мы бы в таком серьёзном противостоянии не ждали слишком много голов. Уже полуфинальная стадия, любая ошибка может стать роковой в борьбе за золото. Лишний раз соперницы рисковать, на наш взгляд, не станут. Скорее всего, стоит ждать чего-то схожего с игрой Англии и Испании. При этом забить по голу друг другу соперницы вполне могут. Проверить ставку «обе забьют» можно за коэффициент 2.03.

Бет Мид уже забила на чемпионате Европы пять мячей и отдала две передачи, она лучшая в сборной Англии по этому показателю. У Швеции всё чуть скромнее: Филиппа Ангелдал оформила два мяча, а Косоваре Асллани забила один мяч и отдала три передачи. Цифры, как видно, разнятся, атака англичанок выглядит внушительнее.

Букмекеры отдают предпочтение Англии в данном противостоянии. С этим трудно спорить. И всё же мы бы на сильное превосходство над оппонентом в исполнении хозяйки турнира не рассчитывали. Тем более что по очным встречам статистика оказалась весьма интересной. Всего таковых случаев было 13.

Любопытно, что в восьми случаях побеждала Швеция. Правда, статистика встреч ведётся с 1984 года. Тяжело опираться на такие дальние матчи. За последние пять битв Швеция выиграла три раза при одной ничьей. Весьма неплохо. Хотя именно на этом чемпионате Европы многие эксперты в фаворитах считали Испанию и Англию. Причём небезосновательно.

Однако на лобовую уверенную победу Англии мы бы не ставили. Даже при всём её успехе до этого и положении в виде хозяйки турнира. Родные трибуны дают преимущество, но от Швеции тоже можно ждать сюрпризы. Сборная Швеции в рейтинге ФИФА находится на пятой строчке, Англия — шестая. А шведки дважды становились серебряными призёрами летних Олимпийских игр в Токио и Рио, опыт имеют. Как минимум на гол могут наиграть.

Прогноз и ставки на полуфинал чемпионата Европы по футболу среди женщин Англия — Швеция 26 июля 2022 года

Англия в лице хозяйки турнира выступает очень успешно, но не менее успешно идёт и сборная Швеции. Выделять фаворита в таком противостоянии сложно, плюс вряд ли будет открытый футбол. Стадия серьёзная, сил потрачено много, наверняка соперницы будут ждать ошибки друг друга. Хотя забивать в составах и есть кому. Думается, проверить ставку «обе забьют» здесь можно.

Ставка: обе забьют за 2.03.

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