«Реал» — «Америка». Карло Анчелотти найдёт замену Бензема

27 июля состоится товарищеский матч «Реал» — «Америка». Начало игры — в 5:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех мексиканцев оценён экспертами в 8.20. Ставки на ничью принимаются за 5.80.
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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Реал» — «Америка» 27 июля 2022 года
Букмекеры уверены, что матч «Реал» — «Америка» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.75. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.
Анализ и прогноз на товарищеский матч «Реал» — «Америка» (27.07.2022)
Во многих странах футбольный сезон в самом разгаре, в том числе в Мексике. Потому «Америка» заслуживает особой похвалы. Клуб умудряется совмещать не только игры в первенстве страны, но и товарищеские матчи. В текущем месяце он уже сыграл с двумя английскими грандами — «Ман Сити» и «Челси». В обоих случаях потерпел поражения, но с минимальным перевесом. Оба раза со счётом 1:2.
Удастся ли мексиканцам совершить ещё одно чудо и навязать борьбу очередному сильному сопернику в грядущем противостоянии, которое запланировано на 27 июля? В оппонентах не кто иной, как победитель минувшего розыгрыша Лиги чемпионов, испанской Примеры и обладатель Суперкубка Испании — грозный мадридский «Реал».
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Для «сливочных» предстоящая встреча, безусловно, несёт исключительно мирный характер. Карло Анчелотти наверняка решит поэкспериментировать, как и в недавнем товарищеском противостоянии с «Барселоной», и выпустит много молодых игроков. В особенности тех, которые почти не получали игрового времени в прошлом сезоне.
В недавнем интервью наставник отметил, что хотел использовать как можно больше новых игроков в «эль класико», чтобы они адаптировались к стилю мадридской команды. Ход весьма грамотный, ведь многие лидеры «сливочных» уже в возрасте. Обладатель «Золотого мяча» Лука Модрич и герой «Реала» минувшего сезона Карим Бензема в том числе.
За 46 встреч на клубном уровне 34-летний француз забил 44 гола и отдал 15 результативных передач. На данный момент он является главным фаворитом на получение «Золотого мяча». Однако есть ощущение, что ещё один такой сезон форвард уже не выдаст. Дело в том, что совсем скоро стартует чемпионат мира в Катаре. Большая часть мыслей Бензема наверняка будет о нём.
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Руководство клуба из Мадрида, должно быть, с опаской задумывается о будущем. Как мы помним, оно подыскивало результативных нападающих на замену Бензема. Но трансферы Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда так и остались мечтами для поклонников «галактикос». По итогу француз остался в «ПСЖ», а норвежец присоединился к «Ман Сити».
Пока что главными кандидатами на замену Бензема являются Борха Майораль и Хуанми Латаса, принадлежащие «Реалу». Но в матче с «Барселоной» ни они, ни сам француз участия не приняли. Думается, в этот раз Анчелотти также побережёт самый ценный актив и вновь выделит игровое время Эдену Азару, Марко Асенсио и Мариано Диасу.
Потому в разгромное поражение неуступчивой «Америки» верится с трудом. Без Бензема «сливочные» в прошлом сезоне не могли обыграть даже нестабильных середняков. С аутсайдером в лице «Гранады» в матче 23-го тура чемпионата Испании также возникли трудности. Забить удалось только на 74-й минуте. Дальним ударом засандалил снаряд в сетку ворот Марко Асенсио.
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На данный момент успехи команды из Мехико в Апертуре не внушают никакого доверия. За четыре матча она добыла только одну победу — над крепкой «Толукой» (1:0). Также удалось добыть ничью с «Атласом» (0:0). В двух других встречах подопечные Фернандо Ортиса потерпели поражения. Сначала проиграли сильному «Монтеррею» (2:3), а затем уступили скромной «Тихуане» (0:2).
Складывается впечатление, что в матчах с крепкими противниками сине-кремовые выкладываются гораздо больше, чем в противостояниях с андердогами и середняками. Впрочем, за «Америку» выступает опытный голкипер Гильермо Очоа. Небольшое количество пропущенных мячей — зачастую его заслуга.
Как бы там ни было, в преддверии грядущей встречи мексиканцы сами выглядят аутсайдерами. Уровень их первенства и состава на порядок ниже, нежели у мадридцев. Да и результаты на дистанции тоже. Полагаем, испанцы одержат верх, но много голов не ждём. Возьмём лучше П1 + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.32.
Без Бензема у мадридцев наверняка возникнут трудности с реализацией, но потому «Реал» и проводит товарищеские матчи. Думается, Карло Анчелотти правильно поступает, наигрывая молодых и перспективных игроков. Уж гол-два «Америке» они наверняка сумеют соорудить, но больше — уже вряд ли.
Прогноз и ставки на матч «Реал» — «Америка» 27 июля 2022 года
Карло Анчелотти наверняка вновь решит поэкспериментировать, потому большого количества голов от «Реала» не ждём. В то же время уровень его игры и глубина состава предвещают победу над «Америкой». Мексиканцы имеют в арсенале хорошего голкипера и могут похвастаться упорными матчами с «Ман Сити» и «Челси», однако в обоих случаях они проиграли. Думается, уступят и в этот раз, но также с небольшим гандикапом.
Ставка: победа «Реала» и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.32.
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