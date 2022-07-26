Обидчик «Реала» в Лиге чемпионов, полуфинал женского ЧЕ-2022: что смотреть 26 июля

Второй месяц лета приближается к финишной прямой, а это значит, что европейский футбол понемногу возвращается. Хоккейные фанаты пока отдыхают после бурного сезона, зато теннисные турниры уже вовсю гремят. Формула-1 тоже не отстаёт. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на вторник, 26 июля.

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На что ставить в футболе 26 июля

Чемпионат России отдыхает после второго тура, сейчас всё внимание на евроарену. Сегодня состоятся сразу шесть ответных матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов и ещё три противостояния второго квалификационного раунда Лиги конференций. И если во втором соревновании участвуют пока скромные соперники, то главный европейский турнир уже может порадовать интересной вывеской.

В 20:00 мск на стадионе «Зимбру» в Кишинёве раздастся свисток о начале второго матча между молдавским «Шерифом» и словенским «Марибором». Молдаване, которые в прошлом розыгрыше на групповом этапе обыграли сам мадридский «Реал», в первом матче квалификации умудрились скатать нулевую ничью со словенцами. Благо теперь играть предстоит дома.

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Также отдельного внимания заслуживает полуфинальное противостояние женского чемпионата Европы по футболу — 2022 между сборными Англии и Швеции. Англичанки на групповом этапе вдоволь наигрались с Норвегией (8:0) и Северной Ирландией (5:0), они обладают очень грозным нападением. Однако шведки могут удивить. Во-первых, это просто очень крепкая команда. Во-вторых, история личных встреч крайне интересная.

На что ставить в теннисе 26 июля

Теннисисты продолжают подготовку к US Open, принимая участие в менее серьёзных, но не менее любопытных турнирах. А мы продолжаем следить за выступлениями российских спортсменов. В матче первого круга соревнования в Кицбюэле россиянин Александр Шевченко сыграет с австрийцем Домиником Тимом. Начало — не ранее 20:30 мск.

А в Праге выступают девушки. Сегодня должны состояться сразу пять встреч с участием россиянок. Анастасия Захарова сыграет с француженкой Ализе Корне (12:00 мск), Анастасии Потаповой будет противостоять Синьюй Ван из Китая (13:30 мск), а Оксане Селехметьевой досталась опытная румынка Сорана Кырстя (13:30 мск).



Также сегодня должны сыграть Наталья Вихлянцева с Линдой Носковой (15:00 мск) и Анна Блинкова с Барборой Крейчиковой (16:30 мск). Обе соперницы россиянок представляют Чехию.

На что ещё ставить 26 июля

В российском городе Сочи продолжаются ледовые шоу. На 19:00 мск запланировано начало шоу Ильи Авербуха «Чемпионы», а в 19:30 мск должно стартовать ледовое шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек».

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