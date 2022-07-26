«Будё-Глимт» — «Линфилд». Никита Хайкин пока с нами

27 июля состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Будё-Глимт» – «Линфилд». Начало матча – в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз на игру, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Будё-Глимт» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.12. Успех «Линфилда» оценивается аналитиками в 28.00. Поставить на ничью можно за 9.00.

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Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Линфилд» 27 июля 2022 года

По мнению букмекеров, матч получится результативным: на тотал больше 2.5 гола можно поставить с коэффициентом 1.57, а тотал меньше 2.5 гола можно взять за 2.41. На гол «Будё-Глимт» можно поставить за 1.03, а гол «Линфилда» оценивается в 2.85. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 2.85.

Анализ и прогноз на матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Линфилд» (27.07.2022)

В эту среду в норвежском городе Будё на стадионе «Аспмира» местный «Будё-Глимт» постарается вновь исправить ошибки, которые регулярно допускает в гостевых матчах еврокубков. Неделю назад чемпион Норвегии вернулся ни с чем из Северной Ирландии. Клуб сенсационно уступил «Линфилду» (0:1), тем самым впервые поставив себя в ситуацию, когда ему необходимо отыгрываться.

«Будё-Глимт» с прошлого сезона идёт в числе самых интересных команд Европы. Среди тех, о которых ещё недавно ничего не было слышно, разумеется. Дважды подряд клуб выиграл чемпионат Норвегии и вернулся в еврокубки спустя 18 лет. А в дебютном розыгрыше Лиги конференций дошёл до четвертьфинала и едва не остановил «Рому» с Жозе Моуринью. Этот успех превратил недавнего аутсайдера в одного из главных фаворитов квалификационного раунда.

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Однако в групповой этап главного клубного турнира континента «Будё-Глимт» пока пробирается с таким же скрипом, как и в прошлом сезоне, когда команде так и не удалось пройти польскую «Легию». Сейчас жребий подарил норвежцам соперников гораздо менее опытных, но проблемы никуда не делись. У подопечных Хьетиля Кнутсена всё так же плохая реализация и ужасные показатели на чужом поле.

Они действительно катастрофически играют на выезде – всего одна победа в семи последних матчах во всех турнирах на европейской арене. И лишь в двух из них «Будё-Глимт» пропускал меньше двух голов. Российскому вратарю Никите Хайкину приходилось четырежды вынимать из сетки своих ворот мячи от представителей Фарерских островов и Северной Ирландии. И совсем иная картина дома, где норвежцы выиграли 10 из 11 предыдущих еврокубковых матчей.

В Белфасте неделю назад «Будё-Глимт» играл так, как и положено фавориту – владел мячом, много бил по воротам, вдвое превзошёл соперника по моментам. Только не реализовал ничего. Можно сетовать на неудачу, но также важно отметить, что с первых минут в матче не играл основной форвард Виктор Бонифасе. «Будё-Глимт» в этой ЛЧ забил четыре гола, и все на счету 21-летнего нигерийского футболиста, который с «Линфилдом» вышел лишь на 24 минуты.

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Впрочем, винить тренера, решившего предоставить отдых важному игроку, недавно вернувшемуся после разрыва связок колена, не стоит. Во многом ещё и потому, что «Линфилд» в последний год в еврокубках тоже прыгает выше головы и заслуживает похвалы в свой адрес. Эта команда очень редко добиралась даже до второго раунда квалификации Лиги чемпионов, однако на своём поле регулярно радует качеством сопротивления.

Североирландский клуб тоже можно назвать исключительно домашним. В родных стенах синим гораздо проще не только сдержать атакующий порыв соперника, но и подловить его на контратаках. «Линфилд» проиграл лишь один из четырёх последних домашних матчей в еврокубках, где только раз преодолел отметку в 10 ударов по воротам. Тогда как на выезде дела обстоят гораздо хуже – за те же четыре встречи в активе гостей одна нулевая ничья.

У «Линфилда» по-прежнему хватает проблем в игре. Потерю лучшего бомбардира прошлого сезона Кристи Манзинга, который забил 17 голов, компенсировать пока так и не удалось. У новичка Робби Макдейда ни одного мяча в активе даже в контрольных матчах. Весь креатив вновь строится на опытном Кирке Милларе – лучший ассистент прошлого сезона вынужден чаще брать игру на себя.

Чемпионат Северной Ирландии ещё не стартовал, и полноценный игровой ритм команда вынуждена ловить именно в матчах квалификации. В товарищеских встречах «Линфилд» только один раз противостоял сопернику заведомо более высокого уровня – дома уступил шотландскому «Сент-Миррену». Поэтому в Норвегии синим придётся столкнуться с серьёзным вызовом, и преимущество в один мяч едва ли поможет.

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«Будё-Глимт» подарил интригу этому противостоянию, вновь не сумев перебороть более скромного соперника на выезде, но дома он такой ошибки не допустит. После поражения от «Линфилда» в норвежском чемпионате хозяева мощно разобрали аутсайдера «Ерв» (5:0), но такой же реакции от команды все ждут и в ЛЧ. Североирландцы в гостевых матчах еврокубков не побеждали несколько лет, и сейчас им не избежать разгрома. На наш взгляд, стоит рассмотреть победу «Будё-Глимт» с форой (-2.5) с коэффициентом 1.98.

Прогноз и ставка на матч квалификации Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Линфилд» 27 июля 2022 года

В этом матче настолько очевиден фаворит, что ставки на чистую победу хозяев рассматривать бессмысленно. С одной стороны, это может удивить, ведь «Линфилд» уже доказал, что способен преподнести сенсацию. Да и «Будё-Глимт» на старте сезона едва напоминает ту команду, которая дошла до четвертьфинала Лиги конференций в апреле. Тем не менее периодические провалы норвежского клуба нельзя назвать катастрофическими. «Будё-Глимт» уже приучил своих болельщиков к тому, что в еврокубках это исключительно домашняя команда. Ресурсов по-прежнему хватает, а потому ждём реакцию на поражение в первом матче и уверенную победу.

Ставка: победа «Будё-Глимт» с форой (-2.5) за 1.98.

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