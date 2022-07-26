«Зальцбург» — «Ливерпуль». Не 5:0 над Тедеско, но тоже весело

27 июля состоится товарищеский матч «Ред Булл Зальцбург» — «Ливерпуль». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех «Зальцбурга» оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Ред Булл Зальцбург» — «Ливерпуль» 27 июля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Зальцбург» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 1.53.

«Ред Булл Зальцбург» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ товарищеского матча (27.07.2022)

27 июля на международной арене запланирован товарищеский матч по футболу между «Зальцбургом» Маттиаса Яйсле и «Ливерпулем» Юргена Клоппа. Встреча пройдёт на стадионе «Ред Булл Арена» в Австрии, начало — в 21:00 мск. Чемпион Австрии померяется силой с одной из сильнейших команд планеты, будет интересно.

«Зальцбург» в прошлом сезоне в очередной раз стал чемпионом Австрии, за 22 встречи регулярного розыгрыша заработав 55 баллов при весьма неплохой статистике забитых и пропущенных 50-13. Плей-офф тоже прошёл великолепно, позволив оторваться от ближайших преследователей на целый вагон очков. «Штурм» из Граца, например, расположился на второй строчке и отстал на 15 баллов. Как видно, отставание значительное. Уровень игры «Зальцбурга» явно вышел на другой уровень.

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В межсезонье команда тоже неплохо себя показала. Выиграла три из шести встреч. А совсем недавно начался новый сезон в чемпионате Австрии, где «быки» успели провести одну встречу с «Аустрией» — выиграла 3:0. Подписание 23-летнего атакующего хавбека Фернандо Педро из «Шахтёра» принесло свои плоды. В первом матче нового розыгрыша чемпионата Австрии он отметился голом.

«Ливерпуль» же в минувшем сезоне чемпионата Англии стал лишь вторым по окончанию, уступив «Манчестер Сити» всего один балл в гонке. Обидно. Хотя не менее обидно и поражение в финале Лиги чемпионов от мадридского «Реала» (0:1). Борьба на несколько фронтов сыграла злую шутку. Сейчас же, в межсезонье, команда чувствует себя неплохо, хотя и начало было смазанным.

Сперва красные проиграли «Манчестер Юнайтед» (0:4), но следом разобрались с «Кристал Пэлас» (2:0). Скромно, на классе. Далее не поскупились на голы с немецким представителем «Ред Булл» — «Лейпцигом» (5:0). Отметить стоит уругвайского форварда Дарвина Нуньеса, перешедшего из «Бенфики». Уже во втором матче за новый клуб он положил четыре мяча в ворота соперника.

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Кажется, это подписание Юрген Клопп оценил по достоинству. Задел на будущие встречи уругвайский игрок оставил высокие, так что ждём от него нового перформанса. Впрочем, в соперниках непростой клуб из Австрии. История очных встреч насчитывает лишь три игры, частыми визитами оппоненты друг друга не жалуют. Дважды побеждали красные, и один раз была ничья (2:2).

Стоит отметить хорошую форму «быков» сейчас, Сезон у команды только начался, клуб явно в тонусе, усталости ещё нет. Так что для Юргена Клоппа задачка будет непростая. Кроме того, на стороне хозяев своё поле и поддержка трибун, это весомый фактор. На один мяч «Зальцбург» точно сумеет наиграть. По составу проблем не наблюдается в этом плане, забивать есть кому.

Впрочем, красным тоже есть чем удивить хозяев. Думается, ставка «обе забьют» в таком матче будет не лишней. Коэффициент, правда, маловат — 1.53. Впрочем, мы бы взамен рассмотрели тотал больше 2.5 мяча и к этому добавили победу «Ливерпуля». В совокупности коэффициент выходит 2.03. Очень недурно с учётом уровня подготовки команд и статистики.

Во-первых, по классу красные — фавориты встречи. Последние матчи — тому доказательство. Во-вторых, подопечные Юргена Клоппа разыгрались. Думается, на голы и сейчас не поскупятся. От хозяев стоит ждать ответных действий, поскольку они свежее, уже начали новый сезон. И всё же предпочтительнее выглядят мерсисайдцы.

Хотя в игровом плане соперники в хорошей форме, для хозяев эта игра особой роли не играет. Уже 30 июля у них матч со «Штурмом» в чемпионате Австрии, так что тратить силы вряд ли будут. Впрочем, пробовать новые схемы и молодых игроков никто не запрещает. Для этого такие матчи и существуют. Да и показать себя перед грандом из АПЛ тоже не помешает.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Ред Булл Зальцбург» — «Ливерпуль» 27 июля 2022 года

«Зальцбург» отменно провёл минувший сезон и уже выиграл первый матч в новом чемпионате Австрии. «Ливерпуль» только готовится, но последние матчи радуют, команда приходит в форму. В данном противостоянии красные — фавориты по силе и опыту. Да и по очным встречам также перевес на их стороне. В тонусе же хозяева ничуть не уступают, поэтому наверняка ответят. Ждём голы и победу подопечных Юргена Клоппа.

Ставка: победа «Ливерпуля» + тотал больше 2.5 мяча за 2.03.

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