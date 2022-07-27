Черчесов бьётся за Лигу чемпионов, «Зальцбург» — «Ливерпуль»: что смотреть 27 июля

Второй месяц лета приближается к концу. Европейский футбол понемногу возвращается. Хоккейные фанаты пока отдыхают после бурного сезона, зато теннисные турниры уже вовсю гремят. Формула-1 тоже не отстаёт. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на среду, 27 июля.

На что ставить в футболе 27 июля

Через несколько дней в чемпионате России стартует третий тур. А до тех пор последим за евроареной. Сегодня состоятся шесть ответных матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, а также четыре ответные встречи второго квалификационного раунда Лиги конференций. Во втором соревновании пока принимают участие скромные соперники. А вот в главном европейском турнире есть несколько интересных вывесок.

В 20:00 мск на стадионе «Летцигрунд» в Цюрихе местный одноимённый клуб начнёт брать реванш у «Карабаха». Первая встреча ознаменовалась неожиданной победой азербайджанцев со счётом 3:2, невероятная интрига. В это же время на стадионе «Улкер» в Стамбуле стартует противостояние «Фенербахче» и киевского «Динамо». Первый матч получился безголевым, у украинцев есть шансы.



В 21:30 мск на стадионе «Тегельне Поле» в Братиславе раздастся свисток о начале второго матча между местным «Слованом» и «Ференцварошем» Станислава Черчесова. В первой встрече в роли хозяев подопечные бывшего тренера сборной России потерпели сенсационное поражение (1:2). На выезде взять реванш будет нелегко, но списывать со счетов венгров определённо не стоит.



Кроме того, отдельного внимания заслуживает полуфинальный матч женского чемпионата Европы по футболу — 2022 между Германией и Францией. На предыдущей стадии соревнования немки уверенно обыграли Австрию (2:0), а вот француженкам победа над Нидерландами далась с большим трудом, случилась лишь в добавленное время (1:0).

Также можно обратить внимание на ответное противостояние греческого «Олимпиакоса» и израильского «Маккаби» из Хайфы. Начало — в 22:00 мск. Поклонники английского футбола могут проследить за товарищеской встречей «Ред Булл Зальцбург» — «Ливерпуль». Юрген Клопп пытается играть после ухода Садио Мане, пока получается неплохо. Начало — в 21:00 мск.

На что ставить в теннисе 27 июля

Теннисисты продолжают подготовку к Открытому чемпионату США, принимая участие в менее престижных, но тоже интересных турнирах. А мы продолжаем следить за выступлениями российских спортсменов. В матче второго круга соревнования в Кицбюэле Душан Лайович из Сербии сыграет с российским теннисистом Асланом Карацевым. Начало — не ранее 12:00 мск.

А в Праге выступают девушки. Сегодня должно состояться противостояние второго круга соревнования с участием россиянки. Перспективная Оксана Селехметьева попробует обыграть опытную француженку Хлоэ Паке. Начало — не ранее 16:30 мск. Ранее Оксана победила опытную Сорану Кырстю.

На что ещё ставить 27 июля

В российском городе Сочи продолжаются ледовые шоу. На 19:00 мск запланировано начало шоу Ильи Авербуха «Чемпионы», а в 19:30 мск должно стартовать ледовое шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек».



Поклонники российского хоккея дождались товарищеских матчей. Преимущественно встреча «Авангарда» и «Омских Крыльев» будет интересна омским фанатам. Начало — в 14:00 мск.