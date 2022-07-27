«Маккаби» — «Истанбул Башакшехир». Любимый клуб Эрдогана не опозорится второй раз

28 июля состоится матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций «Маккаби» Нетания — «Истанбул Башакшехир». Начало – в 19:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: успех «Истанбула» оценивается в 2.00. Поставить на победу «Маккаби» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.46. На ничью дают коэффициент 3.26.

Коэффициенты букмекеров на матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций «Маккаби» — «Истанбул Башакшехир» 28 июля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Маккаби» Нетания — «Истанбул Башакшехир» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.24, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.66. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.93.

Анализ и прогноз на матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций «Маккаби» — «Истанбул Башакшехир» (28.07.2022)

Турецкий клуб наверняка успел соскучиться по еврокубкам. В сезоне-2020/2021 он занял четвёртое место в группе Лиги чемпионов, параллельно завалив сезон во внутреннем первенстве. «Истанбул», шесть лет не выпадавший из четвёрки турецкой Суперлиги, финишировал только на 12-й позиции. Разумеется, в соревнованиях на евроарене участия не принимал.

Возвращение в топ чемпионата Турции далось «Истанбулу» не слишком легко. Даже с учётом падения «Бешикташа» и «Галатасарая» команда Эмре Белезоглу добилась лишь четвёртого места благодаря серии из восьми матчей без поражений на финише. Параллельно «Башакшехир» стал одной из трёх команд, которые смогли обыграть чемпиона — «Трабзонспор». На этом все успехи прошлого сезона закончились.

Добиться хотя бы этого «Башакшехир» смог во многом благодаря надёжной обороне. Команда пропустила всего 36 голов в 38 матчах. Столько же, сколько и чемпион. Атака не впечатляла и забивала на уровне середняков чемпионата Турции. Тут сильно сказалась продажа зимой в «Трабзонспор» Эдина Вишчи — заменить лучшего ассистента и многолетнего лидера Белезоглу так и не удалось.

Проблема с заменой боснийцу не решена до сих пор. Вообще, «Истанбул» вёл себя летом на трансферном рынке довольно пассивно. Главным подписанием команды стал даже не Месут Озил, который разругался с «Фенербахче», и не опытнейший Лукас Билья. Настоящая удача – полузащитник из «Заглембе» Патрик Шиш, который достался туркам бесплатно. Уже в обозримом будущем поляк может стать лидером команды.

К слову, именно он спас «Истанбул» от поражения в первом матче с «Маккаби». А ведь израильтяне в последний раз играли в еврокубках девять лет назад. Впрочем, даже игрой это сложно назвать. Вылетели от первого же соперника, которым был финский КуПС. Спустя годы прозябания «Маккаби» добрался до четвёртого места и завоевал путёвку в Лигу конференций, но сразу же попал под очень сложного соперника.

Для тех, кто не следит за израильской Премьер-лигой, в составе будет совсем мало знакомых лиц. За нападение отвечают серб Игор Златанович и опытный Патрик Твумаси, который неплохо зажигал в «Астане». В полузащите много талантливой молодёжи, а в обороне выделяются Флориан Хартерц, пришедший летом, и болгарин Пламен Галабов, заработавший удаление в первом матче.

Из всех представителей Израиля, которые были делегированы в еврокубки, эта команда самая слабая. Единственное, что можно выделить у представителя Нетании – это хорошая игра в родных стенах. Дома у «Маккаби» серия из девяти матчей без поражений, среди которых победы со счётом 3:0 над мощными «Маккаби» Хайфа и «Хапоэль» Беэр-Шева.

В первом матче израильтяне добились положительного результата и могли рассчитывать даже на большее благодаря расточительности атаки «Истанбула». Дома «Маккаби» играет гораздо лучше, чем на выезде, но проблема в том, что придётся именно играть, а не сидеть половиной команды у своих ворот после быстрого гола.

Если «Маккаби» хочет в следующий раунд, нужно пробовать атаковать, а для этого нужно раскрываться. Так что шансов у «Истанбула» должно быть не меньше, чем в первом матче. Израильтянам очень сильно повезло, но в ответном класс уже должен брать своё. Турки даже в неудачном первом противостоянии доказывали, что они лучше соперника.

Единственное — сохранить свои ворота на замке гостям из Турции будет сложно, «Маккаби» дома забивает стабильно. Мы бы взяли ставку на то, что любимый клуб Эрдогана — как ещё называют «Истанбул Башакшехир» — как минимум не проиграет. Кроме того, добавим к этому «обе забьют». Коэффициент — 2.45.

Прогноз и ставки на матч Лиги конференций «Маккаби» – «Истанбул» 28 июля 2022 года

«Маккаби» из Нетании очень сильно повезло в первом матче в Турции. На своём поле израильтяне играют гораздо лучше, нежели на выезде, но даже так будет очень тяжело вновь сдержать атаку «Истанбула». Класс команд принципиально разный. Мы бы проверили вариант, при котором гости не проиграют в основное время, но пропустят.

Ставка: «Истанбул» не проиграет и обе забьют за 2.45.