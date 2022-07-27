«Коньяспор» — БАТЭ. Дзюба не нужен! Турки насолят белорусам сами

28 июля состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций «Коньяспор» — БАТЭ. Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу турок в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.37. Успех белорусов оценён экспертами в 8.40. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Коньяспор» — БАТЭ 28 июля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Коньяспор» — БАТЭ получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.24. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

Анализ и прогноз на матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций «Коньяспор» — БАТЭ (28.07.2022)

В сентябре стартует групповой этап Лиги чемпионов. До тех пор у коллективов, которые не получили путёвку напрямую в групповой этап соревнования, есть возможность пройти отбор. Идентичным образом дела обстоят в третьем по значимости клубном европейском международном турнире — Лиге конференций.

На 28 июля запланированы 46 ответных противостояний второго квалификационного раунда соревнования. Помимо прочих, на стадионе «Конья Бююкшехир» в Турции померяются силами местный «Коньяспор» и БАТЭ. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. Первый матч ознаменовался разгромной победой турок со счётом 3:0.



Профессиональный клуб из города Борисова является самой титулованной командой Беларуси. 15 раз ему удавалось выиграть чемпионат, пять раз Кубок и восемь раз – Суперкубок страны. Кроме того, неоднократно жёлто-синие проходили в групповой этап Лиги чемпионов, где иногда навязывали борьбу даже сильным соперникам.



Однако последние несколько лет складываются для БАТЭ не лучшим образом. По итогам прошлого сезона коллектив третий раз кряду занял второе место в чемпионате Беларуси. Вследствие чего произошла смена наставника. Новым главным тренером стал Александр Михайлов, которому всего 37 лет.

Под руководством Михайлова жёлто-синие пока провели только 15 встреч в чемпионате Беларуси. Начали очень здорово. В первых пяти одержали верх, в том числе над крепким «Гомелем» (2:1) и чемпионом прошлого розыгрыша первенства — солигорским «Шахтёром» (1:0). Но затем результаты стали ухудшаться.

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За последние 10 встреч в Высшей лиге Беларуси БАТЭ одержал только три победы — над «Витебском» (2:1), брестским «Динамо» (3:0) и «Слуцком» (4:0). Также сыграл вничью с минским «Динамо» (2:2), «Торпедо-БелАЗ» (0:0), «Неманом» (тоже 0:0), «Энергетиком-БГУ» (1:1) и «Минском» (2:2). Поражения потерпел от «Ислочи» (0:1) и дебютанта белорусского первенства дзержинского «Арсенала» (1:2).

Помимо того, подопечные Александра Михайлова потерпели неудачу в финале Кубка Беларуси от «Гомеля» (1:2). И, как мы уже отметили, уступили на домашнем стадионе «Коньяспору» (0:3). Одной из главных причин столь сильного спада стал уход шести игроков, в том числе трёх ведущих исполнителей. Речь про Шахбоза Умарова, Саши Филиповича и Виллюма Виллюмсона.



«Коньяспор», в свою очередь, имеет в коллекции не так много трофеев. Но это и неудивительно, ведь уровень его первенства намного выше белорусского. Стоит отметить, что относительно позапрошлого сезона коллектив заметно прибавил в качестве и занял по итогам минувшего розыгрыша третье место в турецкой Суперлиге. Опередил даже такие именитые клубы, как «Бешикташ» и «Галатасарай».



Главным виновником успеха можно смело назвать Ильхана Палута. За несколько лет работы он сумел сделать из «орлов Анатолии» дружный и мощный коллектив. Наставник отладил классный прессинг, наловчился эффективно использовать мощного центрфорварда впереди, а также извлекать максимальную выгоду из стандартов.



Потому, кстати, многие считают, что массивный экс-форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба отлично подходит бело-зелёным. Уж что-что, а на втором этаже россиянин играть умеет. Однако в клубе из города Конья опровергли информацию об интересе к 33-летнему игроку. Как будет развиваться ситуация дальше, покажет время. Пока же турецкий коллектив выглядит фаворитом грядущего матча.

Впрочем, результативной победы от турок, на наш взгляд, ждать не стоит. Они уже сделали результат в первой игре, причём на выезде. В ответном противостоянии, которое состоится в Конье, вряд ли станут выкладываться по полной. Полагаем, одержат верх с минимальным перевесом. 1:0, 2:0 или 2:1 тут вполне может быть. Возьмём П1 + тотал меньше 3.5 мяча. Коэффициент — 2.07.

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги конференций «Коньяспор» — БАТЭ 28 июля 2022 года

В первом матче «Коньяспор» одержал над БАТЭ разгромную победу. Тем самым доказал собственное классовое превосходство. В предстоящем матче на домашнем стадионе наверняка вновь окажется сильнее. Белорусы ослаблены кадровыми потерями. Ждать от них сенсации не приходится. Однако результативного исхода встречи тоже не ждём. В этот раз турки вряд ли станут играть в полную силу. Думается, решат приберечь энергию для третьего раунда квалификации Лиги конференций, где уровень соперника наверняка будет повыше.



Ставка: победа «Коньяспора» и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.07.

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