«Астана» — «Ракув». 0:5 отыграть невозможно, но казахстанцы попробуют

28 июля состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций «Астана» – «Ракув». Начало игры – в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу клуба из Польши в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех «Астаны» оценивается экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Кирицэ: болельщики больше любили мой «Зенит», чем нынешний.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Астана» — «Ракув» 28 июля 2022 года

Букмекеры не верят в то, что матч получится результативным: тотал меньше 2.5 гола можно взять за 1.78, а тотал больше 2.5 гола – за 1.97. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах за 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз на матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций «Астана» — «Ракув» (28.07.2022)

Во втором раунде квалификации Лиги конференций на этой неделе пройдут более пяти десятков ответных матчей, в 14 из которых интрига больше не на должном уровне. Один из таких матчей состоится в Нур-Султане на стадионе «Астана Арена», где одноимённый клуб постарается реабилитироваться за серьёзный провал в Польше (0:5), взяв своеобразный домашний реванш над «Ракувом». Стартует эта игра в 18:00 мск.

Реабилитироваться действительно есть за что, ведь столь сокрушительного поражения, как неделю назад в Ченстохове, казахстанский клуб не терпел уже давно. Тем не менее важно отметить, что перед матчем с «Ракувом» у «Астаны» сразу было много проблем. Команда не смогла вовремя вылететь в Польшу, осталась без предыгровой тренировки, а ещё в лазарет из-за болезни угодил лучший бомбардир Марин Томасов.

Отсутствие Томасова, который забил девять голов в этом сезоне, видится ключевой потерей «Астаны» на фоне просто ужаснейшей игры в атаке. Играя в большинстве с середины первого тайма, жёлто-синие не смогли даже нанести в створ ворот соперника ни одного удара. Тренер «Ракува» Марек Папшун после матча уверенно отмечал, что моментов у противника не было совсем.

«Астана» всего в пятый раз проиграла с разницей в пять и более голов, но стоит отметить, что четыре из этих матчей проводились на чужом поле. Казахстанская команда вовсе не отличается какими-либо феноменальными результатами в гостях. В еврокубках она играет ужасно, уступив в восьми последних выездах. Более того, только в одном из них смогла забить больше одного мяча.

На домашнем стадионе дела у «столичных» обстоят заметно лучше. На отрезке 10 последних матчей в еврокубках на своём поле они одержали шесть побед, среди которых были даже сенсационные результаты – как с «Манчестер Юнайтед» три года назад (2:1). Забивала команда за этот период регулярно, но в обороне всерьёз практически не проваливалась. Только трём соперникам удавалось забить «Астане» более одного мяча за встречу.

Черышев пошёл по стопам Дзюбы. Почему герои ЧМ-2018 никому не нужны?

Сейчас проблем в обороне хозяевам не избежать. Тренерскому штабу придётся решить вопрос замены основного центрального полузащитника Аслана Дарабаева, который дисквалифицирован за красную карточку. Да и вратарские ошибки никуда не делись – место в основе Марко Милошевича всё чаще ставится под сомнение. Однако впереди «Астана» должна проявить себя лучше в родных стенах. Особенно если успеет восстановиться Марин Томасов.

Тем более что и у «Ракува» имеются кадровые проблемы после первого матча. Не успел вернуться после дисквалификации основной центральный защитник Милан Рундич, как теперь команда вынуждена обойтись без крайнего полузащитника Деяна Сореску. Румынский футболист очень важен для схемы с тройкой центральных защитников, во втором круге прошлого сезона он отыграл на правом фланге практически без замен.

Впрочем, в открытый футбол играть в Нур-Султане польскому клубу смысла мало. Он великолепно стартовал в Лиге конференций с крупной победы, которая позволяет не требовать особых усилий на выезде. Чемпионат в польской Экстраклассе только начался, а предстоящий матч с «Астаной» станет для «Ракува» лишь четвёртым официальным в этом сезоне. Поэтому в Казахстане команде Марека Папшуна нужно просто не допустить провала.

«Ракув» всего один раз в семи матчах еврокубков пропускал больше одного мяча в свои ворота. Более того, в шести играх поляки не пропускали вообще – только бельгийский «Гент» прошлым летом смог разгромить эту команду. На выезде «Ракув» тоже выступает достаточно уверенно – в 10 последних матчах в разных турнирах добился восьми побед и в одном случае проиграл.

У «Ракува» хватает качества и ресурсов для того, чтобы не проиграть в Казахстане, но «Астана», на наш взгляд, не позволит себе домашнего провала. Хозяева должны быть активнее в атаке и постараться хотя бы при своих болельщиках оказать достойное сопротивление сопернику. Речь даже не идёт о том, чтобы отыграть пять голов, но попадать в створ ворот и реализовывать моменты необходимо.

Гости же наверняка будут играть без лишней агрессии, понимая, что преимущество велико. Так у «Астаны» будет больше шансов. Можно поверить, что дома жёлто-синие смогут забить пару мячей. В качестве ставки мы бы взяли вариант «индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола» с коэффициентом 2.75.

Прогноз и ставка на матч квалификации Лиги конференций «Астана» — «Ракув» 28 июля 2022 года

«Астана» вернулась из Польши с одним из самых крупных поражений в своей истории еврокубков, без единого удара в створ и с потерями в составе. Разумеется, команде теперь на своём поле нужно брать реванш. Конечно, пяти голов не ждём, но казахстанцы вполне могут наиграть на два точных удара.

Ставка: индивидуальный тотал «Астаны» больше 1.5 гола за 2.75.

Жена уговаривает Мозеса покинуть «Спартак».



Аршавин: лучший гол сезона в чемпионате России уже забит.



Дибала побил рекорд Роналду по продаже футболок.



Семак сказал, что его впечатлила игра «Локомотива» на старте сезона.



Агент попросил «МЮ» отпустить Криштиану Роналду в аренду.



Хави оценил игру Дембеле после продления контракта с «Барселоной».