«Урал» — «Краснодар». Сперцян, Кордоба и Сафонов станут сильнее после 1:4 от «Спартака»

29 июля состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Краснодар». Начало – в 18:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу «Урала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.47. Успех «Краснодара» оценивается в 2.92. На ничью дают коэффициент 3.56.

Опубликована фотография расписки Федуна Газизову.

Коэффициенты букмекеров на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Краснодар» 29 июля 2022 года

Букмекеры склоняются к тому, что матч «Урал» — «Краснодар» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.91. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.77.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура чемпионата России «Урал» — «Краснодар» (29.07.2022)

«Урал» сейчас — это единственная команда РПЛ, которая за два тура не смогла забить ни одного гола. Не стоит этому удивляться, проблемы оранжево-чёрных с атакой длятся уже два сезона и никак не решаются. Пошёл третий сезон, в котором вся атака «Урала» зависит от одного Эрика Бикфалви, а остальные не горят желанием ему помогать. Румыну уже 34 года, если в этом сезоне он сбавит обороты, что вполне возможно, то о перспективах лучше даже не говорить.

Летом «Урал» в основном усиливал линию обороны. Пришли Мингиян Бевеев, Эммерсон, был выкуплен у «Краснодара» Лео Гогличидзе. В полузащиту набрали молодых, плюс пришёл Игорь Коновалов, который провёл неплохой прошлый сезон в «Ахмате». Попытка усилить атаку Алексеем Каштановым выглядит даже не смешно. Пока клуб из Екатеринбурга подтверждает опасения, связанные с борьбой за выживание в новом сезоне.

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По игре «Урала» за первые два тура рассказывать особо нечего. Поражение от ЦСКА было безапелляционным, оранжево-чёрные умудрились обскакать армейцев во владении мячом, но при этом не создали абсолютно ничего вразумительного. С «Оренбургом» всё вышло ещё печальнее, но тут вмешалось удаление. В равных составах игра была равной, но в соперниках был новичок лиги. Вряд ли «Урал» хочет равняться на такие команды.

В последние годы для «Краснодара» «Урал» достаточно удобный соперник. Из шести последних матчей «быки» выиграли четыре, один свели вничью и один проиграли. Даже дома «Урал» проиграл «Краснодару» четыре из пяти последних матчей. В прошлом сезоне «быки» дважды победили оранжево-чёрных, причём на выезде сделали это с крупным счётом.

Ни для кого не секрет, что «Краснодар» сейчас не тот, что раньше. Команда много времени посвящала академии и гордилась ей, но ключевую роль на поле зачастую играли легионеры, которых в итоге почти не осталось. Сейчас основные легионеры разбежались, остались только защитники Рамирес и Кайо, нападающий Кордоба и троица нигерийских юниоров.

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Летом ещё пришёл интересный Михайло Баньяц, но это совсем не тот уровень, как раньше. Теперь «Краснодар» вынужден страдать и перестраиваться. Хотя у команды есть свой запас прочности, который не позволяет совсем уж далеко откатиться с привычных высоких позиций. Даже молодёжь «Краснодара» выглядит интереснее, чем у того же «Урала». Так что списывать «быков» пока рано.

После двух первых туров все обсуждают судейство в матче со «Спартаком» и очень редко отмечают игру «быков». А они оба матча провели достаточно неплохо. Да, есть проблемы в обороне, эта линия пока слабейшая в команде. Но у Александра Сторожука есть время её подтянуть, когда молодёжь наберётся опыта. По средней линии и атаке замечаний к «быкам» мало, тут всё явно не хуже, чем у других.

Обе команды сейчас с проблемами, не набрали лучшую форму и не готовы показывать свой лучший футбол. Проблемы «Урала» выглядят серьёзнее, а уровень явно ниже, чем у соперника. «Краснодар» должен быть очень зол после обидного поражения в прошлом туре. Было бы очень неплохо, если бы Александр Сторожук смог направить эту злость в нужное русло. Лишь бы никто не додумался её выплеснуть так же, как Черников. Мы бы рискнули и взяли победу краснодарцев.

Прогноз и ставки на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Краснодар» 29 июля 2022 года

После двух туров обе команды оказались в номинальной зоне вылета. Совсем не такого старта от них ожидали. «Урал» оба матча проиграл в одну калитку, но игры были выездные. «Краснодар» дважды потерял очки дома, но ругать его можно только за первый матч с «Факелом», все претензии по поводу второго можно смело отправлять судье Левникову, который превратил один из самых интересных матчей тура в балаган. Нельзя отрицать, что «Краснодар» летом явно стал слабее, но отнюдь не настолько, чтобы быть андердогом в матче с «Уралом». Слишком заманчивый коэффициент дают на гостей, чтобы просто пройти мимо этого матча.

Ставка: победа «Краснодара» за коэффициент 2.92.

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