«Мюнхен-1860» — «Боруссия» Д. Холанд ушёл, а Аллер в больнице. В бой идёт один Марко Ройс!

29 июля состоится матч 1/32 финала Кубка Германии «Мюнхен-1860» — «Боруссия» Дортмунд. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу дортмундцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.17. Успех мюнхенцев оценён экспертами в 13.00. Ставки на ничью принимаются за 8.30.

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Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Германии «Мюнхен-1860» — «Боруссия» Д 29 июля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Мюнхен-1860» — «Боруссия» Дортмунд получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.10. В случае если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.84. Если не забьют — коэффициент 1.90. Поставить на голы с обеих сторон в букмекерских конторах можно за 1.94.

Анализ и прогноз на матч 1/32 финала Кубка Германии «Мюнхен-1860» — «Боруссия» Дортмунд (29.07.2022)

Через неделю стартует новый розыгрыш регулярного чемпионата Германии. Пока же обратим внимание на другой интересный немецкий турнир — Кубок Германии. 29 июля состоятся четыре встречи первого раунда соревнования. В самой поздней из них на стадионе «Грюнвальдер» в Мюнхене померяются силами местный «Мюнхен-1860» и дортмундская «Боруссия».

«Мюнхен-1860» имеет очень глубокие корни. Об этом непрозрачно намекает и название клуба, которому уже более 150 лет. В своё время он внёс огромный вклад в развитие немецкого футбола. Неоднократно выступал в сильнейших дивизионах Германии, в частности в Бундеслиге, пополняя историю футбола памятными моментами.

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Однако из-за регулярных финансовых проблем и банального невезения «львы» до сих пор не зарекомендовали себя как завсегдатая первенства Германии. Более того, в 2017 году коллектив не сумел сохранить даже прописку во втором по значимости дивизионе страны. Вылетев в Третью лигу Германии, он претерпел кардинальные изменения.



Изменился как руководящий состав, так и игровой. Ключевые роли получили молодые и неопытные игроки. В результате чего первый сезон в третьем по значимости дивизионе страны синие закончили в нижней части таблицы. Последовала очередная смена наставника. Должность занял Михаэль Кёлльнер.

Под его руководством клуб из Мюнхена немного окреп. Следующий сезон завершил в верхней части турнирной таблицы Третьей лиги Германии, а последние два — в топ-4. В минувшем розыгрыше Кубка Германии тоже выступил неплохо, относительно нескольких последних лет, разумеется. Дошёл до 1/8 финала, где уступил «Карлсруэ» (0:1). На предыдущих стадиях обыграл «Дармштадт-98» (1:1, по пенальти 5:4) и «Шальке-04» со счётом 1:0.

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В этом сезоне вряд ли удастся повторить успех. Уже в первом раунде Кубка Германии «львам» попался непроходимый оппонент. Речь, разумеется, идёт о дортмундской «Боруссии», которая по итогам прошлого сезона заняла второе место в турнирной таблице первого по значимости дивизиона страны.



Важнее всего то, что чёрно-жёлтые в течение практически всего розыгрыша чемпионата Германии навязывали конкуренцию за золотые медали мощнейшей мюнхенской «Баварии» Юлиана Нагельсмана. Если бы сумели зацепиться за очки в очных встречах, кто знает, возможно, смогли бы пополнить коллекцию трофеем.

Как бы там ни было, дортмундцы заслуживают похвалы. Они демонстрировали красивый, остроатакующий футбол. За 34 встречи в немецкой Бундеслиге забили 85 мячей, что определённо немало. 22 из них записал на свой счёт талантливый Эрлинг Холанд, перебравшийся в межсезонье в английский «Манчестер Сити».

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На замену норвежцу был приобретён у голландского «Аякса» не менее результативный форвард — Себастьен Аллер. В прошлом сезоне нападающий громко о себе заявил, наколотив 34 мяча в 42 матчах. Особенно впечатляющими получились выступления ивуарийца в Лиге чемпионов. Аллер повторил рекорд самого Криштиану Роналду, забив в каждом матче на групповой стадии соревнования.



К большому сожалению, в грядущем матче голеадор принять участия не сможет. Недавно он перенёс операцию по удалению опухоли. Сколько займёт процесс восстановления, пока точно неизвестно, но как минимум два месяца на футбольном поле мы его точно не увидим. Пожелаем скорейшей поправки.



Несмотря на это и смену наставника в межсезонье (теперь мостик занимает Эдин Терзич), дортмундцы выглядят явными фаворитами предстоящей встречи. Их состав, само собой, качественно превосходит «львов» в несколько раз. Чего стоят только бессменный лидер чёрно-жёлтых Марко Ройс, а также креативные Юлиан Брандт и Торган Азар.

Также недавно коллектив пополнился защитником «Баварии» Никласом Зюле. Плюс в ближайшее время могут присоединиться к клубу из Дортмунда Луис Суарес, находящийся в статусе свободного агента, или нападающий российского «Краснодара» Джон Кордоба. Думаем, гости одержат уверенную победу в грядущем матче. Возьмём Ф2 (-2) за коэффициент 1.72. Мудрить здесь бессмысленно. Тренерский штаб наверняка готовится к старту нового сезона и наигрывает состав, особых экспериментов не ждём.

Прогноз и ставки на матч Кубка Германии «Мюнхен-1860» — «Боруссия» Д 29 июля 2022 года

Некогда сильный и грозный «Мюнхен-1860» на данный момент не представляет серьёзной опасности даже для клубов из второго по значимости дивизиона Германии. Понемногу команда наращивает мощь, но для выхода из кризиса ей определённо потребуется ещё немало времени. Несмотря на уход Холанда, отсутствие Аллера и смену наставника, дортмундская «Боруссия» выглядит в разы предпочтительнее. В прошлом розыгрыше немецкой Бундеслиги её игроки забили более 100 мячей во всех официальных соревнованиях. Новый сезон наверняка начнут в том же духе.



Ставка: победа дортмундской «Боруссии» с форой (-2) за коэффициент 1.72.

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