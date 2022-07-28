«Салават Юлаев» — «Нефтехимик». Без легионеров и тренера, зато с прежним хоккеем

29 июля состоится товарищеский матч «Салават Юлаев» — «Нефтехимик». Начало встречи — в 15:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Салавата Юлаева» в основное время можно с коэффициентом 1.72, а успех «Нефтехимика» оценён экспертами в 3.40.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Салават Юлаев» — «Нефтехимик» 29 июля 2022 года

Букмекеры уверены, что товарищеский матч «Салават Юлаев» — «Нефтехимик» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.48, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.45. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.40.

Прогноз и анализ товарищеского матча «Салават Юлаев» Уфа — «Нефтехимик» Нижнекамск (29.07.2022)

На 29 июля в российском хоккее запланированы две товарищеские встречи. Отдельное внимание уделим матчу между уфимским «Салаватом Юлаевым» Виктора Козлова и нижнекамским «Нефтехимиком» Олега Леонтьева. Игра пройдёт на на льду «Уфа-Арены», первое вбрасывание состоится в 15:00 мск. Команды начинают подготовку к новому сезону КХЛ.

«Салават Юлаев» в минувшем розыгрыше дошёл до четвертьфинальной стадии плей-офф, уступив челябинскому «Трактору» 2-4 в серии. И этому был ряд причин. Во-первых, по всем известной ситуации клуб покинули легионеры. Лидеры Сакари Маннинен, Юха Метсола, Теэму Хартикайнен, Маркус Гранлунд и Филип Ларсен не смогли помочь партнёрам.



Увы, такие потери быстро заменить сильными игроками не получилось, оттого неприятный исход. Плюс у соперника состав оставался почти в первозданном виде, сыгран за регулярку и был готов идти за Кубком Гагарина. При этом теперь у руля команды из Уфы будет Виктор Козлов взамен ушедшего Томи Лямся. Посмотрим, что из этого выйдет.

Недавно уфимский клуб объявил о подписании экс-игрока «Сан-Хосе» 23-летнего форварда Александра Хмелевски на один сезон. Также в конце июня подписал 29-летнего канадского защитника Райана Мёрфи, выступавшего в прошлом сезоне НХЛ за «Детройт». В прошлом защитник играл за «Нефтехимик» и минское «Динамо». Послужной список большой, это может помочь уфимцам.

«Нефтехимик» же в прошлом сезоне на стадии 1/8 финала плей-офф проиграл тому же «Трактору», но уже 0-4 в серии. В целом вопросов никаких — соперник оказался гораздо сильнее, опытнее и мастеровитее по составу. Хотя нижнекамцы бились и огрызались. В составе у них тогда были легионеры, которые, правда, также покинули клуб при появлении такой возможности.



Ушли Франс Туохимаа из Финляндии, Лукаш Клок и Рональд Кнот из Чехии, а также Дэн Секстон. Зато ряды клуба из Нижнекамска пополнил бывший игрок «Бостона» Энтони Камара. Соглашение на один сезон, но игрок имеет огромный опыт участия в различных европейских лигах. Это тоже, вероятно, пойдёт на пользу команде в будущем сезоне.

Как видно, составы команд остались без сильных легионеров, хотя и без интересных подписаний не обошлось. Правда, по очным встречам в этой паре фаворит виден явно. Соперники встречались 48 раз, из которых в 37 случаях победу одерживал «Салават Юлаев». Конечно, последние события вносят коррективы в соотношение сил, но не кардинально.



Мы бы в первом товарищеском матче после длительной паузы всё-таки ждали победы хозяев. Даже с учётом потерь клуб сохранил костяк. Без дела не сидели, готовились к новому сезону. Думается, общее впечатление от игры не изменится. Хотя такой же мощи от лучшей тройки нападения «Салавата», как в прошлом сезоне, мы уже вряд ли дождёмся.



И всё же, на наш взгляд, стоит рассмотреть победу «Салавата Юлаева» за 1.72. Вариант чуть посмелее — П1 с форой (-1) за 1.95 – коэффициент чуть интереснее. Очные встречи не против: лишь в трёх из десяти последних битв уфимцы побеждали с форой в одну шайбу. В остальных случаях разница была куда серьёзнее.

Тем более основные изменения уфимцев в нападении, а в защите серьёзных потрясений не было. Вряд ли гостям будет дан зелёный свет на ворота. Защита уфимцев в прошлом сезоне была весьма неплоха, сыгранность наверняка осталась. А в атаке будет интересно понаблюдать за новыми игроками и тактиками от тренерского штаба.



Во-первых, Виктор Козлов относительно молодой тренер, ему всего 47 лет, а уже попал на серьёзную должность в серьёзный клуб. Наверняка захочет себя проявить. Во-вторых, в недавнем интервью российский специалист поделился своим отношением к стилю хоккея, в который играл «Салават» последние два года. Признался, что нравится такое. Так что сильных изменений не ждём.

«Салават Юлаев» — «Нефтехимик»: прогноз и ставка на товарищеский матч КХЛ 29 июля 2022 года

Уфимцы потеряли всех легионеров и тренера, но без интересных подписаний не обошлось, плюс костяк команды остался прежний. «Нефтехимик» также потерял легионеров. По очным встречам же «Салават» фаворит, играет у себя дома. Пока даже после сильной встряски хозяева смотрятся интереснее. Проверим их победу.



Ставка: победа «Салавата Юлаева» с форой (-1) за 1.95.