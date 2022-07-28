«Удинезе» — «Челси». Томас Тухель оставит 0:4 от «Арсенала» в прошлом

29 июля состоится товарищеский матч «Удинезе» — «Челси». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех итальянцев оценён экспертами в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Удинезе» — «Челси» 29 июля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Удинезе» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Удинезе» — «Челси» (29.07.2022)

Во многих странах футбольный сезон в самом разгаре, но в Италии и Англии пока царит межсезонный перерыв. Хотя до матчей первого тура в первенствах обеих стран осталось не так уж много. Чтобы подойти в хорошем тонусе, «Удинезе» и «Челси» проведут между собой товарищеский матч. Встреча состоится 29 июля на стадионе «Дачия Арена» в Удине, Италия.

«Удинезе» является старейшим клубом Италии после «Дженоа». Основан был в далёком 1896 году. Но за всю историю существования ни разу не выиграл первый по значимости дивизион страны. Коллектив постоянно проигрывал конкуренцию более популярным и сильным командам — «Ювентусу», «Милану», «Интеру», «Лацио» и другим.

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Прошлый сезон клуб из Удине вовсе закончил на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. За 38 встреч добыл только 11 побед, причём большая их часть была одержана над аутсайдерами и нестабильными середняками. В межсезонье он цеплялся за любой качественный трансфер и старался сохранить одарённого Мануэля Молину.



Однако удержать ценный актив так и не удалось. Проведший в прошлом сезоне 37 матчей за «маленьких жеребят» во всех официальных соревнованиях, забивший за этот период восемь голов и отдавший пять результативных передач аргентинский защитник перебрался в мадридский «Атлетико». Потеря очень серьёзная.

Станет ли недавно перебравшийся из московского ЦСКА в стан итальянского клуба Яка Бийол равноценной по качеству заменой Молине? Пока сказать трудно. В ЦСКА словенец часто играл не на своей позиции. Выполнял функции центрального защитника, причём весьма неплохо. Но за спиной у него был опытный Игорь Акинфеев. В «Удинезе» всё будет по-другому.

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«Челси» тоже переживает сейчас не лучшие времена. В недавней товарищеской встрече он потерпел разгромное поражение от «Арсенала» (0:4). Томаса Тухеля результат не обрадовал. В одном из интервью немец раскритиковал своих подопечных и руководство, которое пока не лучшим образом действует на трансферном рынке.



На данный момент «аристократы» пополнились только двумя новыми футболистами — Рахимом Стерлингом и Калиду Кулибали. А вот покинули команду уже три игрока: защитники Андреас Кристенсен и Антонио Рюдигер, а также нападающий Ромелу Лукаку. Бельгийский форвард так и не сумел найти свою игру в «Челси» и ушёл в аренду в миланский «Интер».

По некоторой информации, планируют продолжить карьеру в других коллективах ещё четыре игрока лондонцев — Тимо Вернер, Хаким Зиеш, Сесар Аспиликуэта и Маркос Алонсо. Последних двух, по слухам, хочет приобрести «Барселона», но «Челси» наверняка заблокирует переходы. Дело в том, что каталонцы увели у англичан из-под носа Рафинью и Жюля Кунде. Руководство «аристократов» могло затаить обиду.

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С другой стороны, в «Челси» вернулось много перспективных футболистов из аренды, в том числе Конор Галлахер. Англичанин провёл отличный сезон в составе «Кристал Пэлас». Принял участие в 34 встречах, в которых забил восемь мячей и отдал три результативные передачи. Томас Тухель наверняка найдёт способ использовать возможности хавбека с наибольшей пользой.

Как-никак наставник выиграл с «аристократами» уже три престижных трофея в 2021 году — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. По итогам прошлого сезона, несмотря на скандальную историю с Ромелу Лукаку, занял третье место в чемпионате Англии и дошёл до финалов Кубка Англии и Кубка лиги Англии. В последних двух случаях навязал равную борьбу «Ливерпулю» Юргена Клоппа.



В состоятельности Тухеля нет никаких сомнений. Думается, он проведёт работу над ошибками после поражения от «Арсенала» и разделается с «Удинезе». В подспорье у него имеется много талантливых игроков. Грамотно используя их мастерство в прошлом сезоне, тренер добрался до четвертьфинала Лиги чемпионов, где в упорной борьбе уступил мадридскому «Реалу», ставшему в результате победителем турнира.



«Маленькие зебры», в свою очередь, давно не принимали участия в еврокубковых соревнованиях. Да и вряд ли примут в ближайшем будущем. Клуб из Удине не блещет звёздным составом, в отличие от «аристократов». Несмотря на товарищеский статус грядущего матча, мы бы проверили уверенную победу англичан.

Дело в том, что меньше чем через месяц стартует очередной розыгрыш английской Премьер-лиги. К новому сезону Томас Тухель наверняка захочет подойти во всеоружии. Полагаем, немецкий специалист даст установку подопечным выступить как можно качественнее. Потому возьмём П2 с форой (-1) за 1.87. Что-то вроде 2:0 или 3:1 тут вполне может быть.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Удинезе» — «Челси» 29 июля 2022 года

«Удинезе», являющийся на данный момент посредственным середняком чемпионата Италии, утратил важного игрока. Сколько времени приобретённому взамен Яке Бийолу потребуется на адаптацию, пока непонятно. Думаем, «Челси» без труда одержит над итальянцами победу. «Аристократы» сейчас не в лучшем настроении после поражения от «Арсенала» и из-за желания некоторых игроков уйти. Но, полагаем, опытный Томас Тухель, с которым лондонцы не так давно достигли колоссальных успехов, найдёт способ исправить ситуацию.



Ставка: победа Челси с форой (-1) за коэффициент 1.87.

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