«Сочи» — «Ахмат». Гамид Агаларов последует примеру ЦСКА

30 июля состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» – «Ахмат». Начало матча – в 20:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Сочи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.15. Успех «Ахмата» оценивается в 3.40. На ничью дают коэффициент 3.60.

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Коэффициенты букмекеров на матч 3-го тура РПЛ «Сочи» — «Ахмат» 30 июля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Сочи» – «Ахмат» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 гола – за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.69.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура чемпионата России «Сочи» — «Ахмат» (30.07.2022)

В субботней программе третьего тура чемпионата России запланированы три матча. Один из них пройдёт в Сочи на стадионе «Фишт», где серебряный призёр прошлого сезона постарается реабилитироваться за разгромное поражение в прошлом туре. В соперниках – «Ахмат», который после двух первых туров идёт без поражений. Главным судьёй на игру назначен Артём Любимов. Стартовый свисток будет дан в 20:00 мск.

В прошедшем сезоне «Сочи» Владимира Федотова поистине стал одним из открытий чемпионата России, заняв второе место, что выше большинства признанных грандов. Но в межсезонье команда потеряла тренера и многих лидеров, а теперь вынуждена свыкаться с новой ролью. Какой эта роль будет, покажет только время, но пока на старте достаточно много проблем.

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«Сочи» до сих пор смог выиграть лишь у новичка «Торпедо», а в прошлом туре столкнулся с новым клубом бывшего тренера и практически безальтернативно получил три безответных мяча в свои ворота. После матча с ЦСКА многие ругали команду за пассивность в атаке и грубые ошибки в обороне, что не лишено смысла. Потеряв лучших форварда и защитника, перебравшихся в Санкт-Петербург, сочинцы уже пропустили четыре гола и показали слабый процент реализации.

Не помогает должным образом команде и лучший игрок Кристиан Нобоа. 37-летний эквадорец до сих пор не попадает в стартовый состав при новом тренере, который ссылается на плохую форму ветерана. Опытный полузащитник публично обсуждает своё будущее в клубе, и на пользу атмосфере это тоже, очевидно, не идёт.

Хозяева завершили предыдущий сезон в топ-3 чемпионата России по забитым и пропущенным мячам, но сейчас подопечным Вадима Гаранина будет сложно достичь подобных показателей. Тем не менее ресурсов для построения нового качественного проекта на уровне РПЛ у тренера хватает. В атаку пришёл Владислав Сарвели, который ранее зажигал в футболке «Крыльев Советов», а у системы с тройкой центральных защитников по-прежнему есть потенциал.

«Сочи» способны добиваться результата с равными соперниками, а «Ахмат» именно таковым сейчас и является. На домашнем стадионе у сочинцев беспроигрышная серия равна четырём матчам подряд, в том числе в апреле была добыта волевая виктория и над «Ахматом» (3:2). Важно отметить, что в восьми очных матчах разного уровня с грозненским клубом у сочинцев ни одного поражения.

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Впрочем, на старте сезона «Сочи» точно не выглядит очевидным фаворитом. По большому счёту «Ахмат» в нынешнем виде ничем не уступает и в плане качества состава, и особенно в тактической сыгранности. Гости вновь планируют бороться за место в верхней части турнирной таблицы и пока оправдывают свои претензии. После двух туров без поражений, кроме «Ахмата», идут лишь гранды и «Химки».

«Ахмат» действительно неплохо начал сезон. Коллектив Андрея Талалаева набрал очки со «Спартаком» и в большинстве мог даже рассчитывать на победу. А с новичком «Факелом» неудачно стартовал, пропустив в первом тайме, но уже на исходе часа выигрывал и далее действовал по счёту. В чемпионате России эта команда не проигрывает шесть встреч подряд.

Важно отметить, что сейчас у «Ахмата» явно выросли перспективы в нападении, ведь первый гол за клуб забил самый дорогой новичок Гамид Агаларов. Лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона, который отметился 20 голами за «Уфу», принёс победу над «Факелом». При этом грозненцы стабильно забивают хотя бы один гол на протяжении семи матчей Российской Премьер-Лиги, и эта серия едва ли закончится сейчас.

«Сочи» называется фаворитом противостояния, что совсем не удивляло бы в прошлом сезоне, но в данный период домашнего статуса игры недостаточно. Хозяева только начинают перестраиваться под руководством нового тренера, стараются заменить лидеров защиты и нападения, а также справляются с внутренними конфликтами. «Сочи» ещё не проигрывал «Ахмату», в РПЛ у них действующая беспроигрышная серия в четыре матча, однако выиграть за этот период команда смогла всего раз.

Не стоит ждать резкого прорыва и от «Ахмата», потому что ему тоже придётся решить проблему гостевых игр – в шести предыдущих матчах на выезде выиграл всего раз. Тем не менее проиграли грозненцы тоже лишь дважды. Они сильны в атаке, забивают стабильно, а теперь в составе есть лучший бомбардир прошлого сезона. «Ахмат» наверняка забьёт, но при лучшем сценарии может рассчитывать и на очки. Вариант «гости не проиграют» стоит рассмотреть с коэффициентом 1.77.

Прогноз и ставка на матч 3-го тура РПЛ «Сочи» — «Ахмат» 30 июля 2022 года

Две относительно равные команды, которые на старте сезона идут почти одним ходом. И «Сочи», и «Ахмат» выиграли у новичков чемпионата «Торпедо» и «Факела» соответственно, но оступились с грандами — ЦСКА и «Спартаком». Однако сочинцы команде своего бывшего тренера проиграли с разгромным счётом и теперь очень хотят реабилитироваться на домашнем стадионе.

У Вадима Гаранина есть преимущество своего поля, но надо понимать, что при всех проблемах сейчас этого мало. При этом «Ахмат» пока не проигрывает, уверенно играет в атаке, где теперь всё внимание обращено на мощного бомбардира Гамида Агаларова, а в плане сыгранности и потерь в составе у него вовсе преимущество. Думается, у грозненцев есть все шансы побороться за очки.

Ставка: «Ахмат» не проиграет за 1.77.

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