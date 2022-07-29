«Зенит» — «Локомотив». Клаудиньо, Вендел и Кассьерра не пощадят Худякова

30 июля состоится матч третьего тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» – «Локомотив». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех москвичей оценивается в 8.70. На ничью дают коэффициент 5.90.

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Коэффициенты букмекеров на матч 3-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив» 30 июля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Зенит» – «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.52. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.84.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура чемпионата России «Зенит» — «Локомотив» (30.07.2022)

Главным событием третьего тура РПЛ станет противостояние между «Зенитом» и «Локомотивом», которое пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 30 июля. Фаворитами считают хозяев, а гостей записали в андердоги этого матча. Так ли это на самом деле и насколько нынешние железнодорожники слабее петербургского клуба?

«Зенит» заметно лучше остальных коллективов подготовился к сезону-2022/2023. В первую очередь это касается обновлений в составе. Петербургский клуб во главе с Семаком подписал лучших игроков, которые усилили и без того хорошую игру. Команду покинул лучший бомбардир сборной России Артём Дзюба, но это никак не сказалось на показателях сине-бело-голубых. Тем более ему быстро нашли замену.

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Не только чемпионство в сезоне-2021/2022, но и Суперкубок стали трофеями, с которыми подопечные Семака вошли в сезон-2022/2023. Победа над «Спартаком» в битве за трофей серьёзно подняла настроение на старте РПЛ. Петербуржцы обыграли принципиального соперника с разгромным счётом 4:0. Несомненно, праздник отразился на моральном состоянии и стал отличным толчком к новым достижениям.

«Локомотив» финишировал на шестой позиции и пережил множество проблем во второй половине прошлого сезона РПЛ. Огромное количество футболистов покинули расположение железнодорожников, поэтому Йозефу Циннбауэру пришлось искать им замену. Никаких крутых подписаний не произошло. Московский клуб усилили черногорский нападающий Марко Раконьяц и бразилец Лукас Фассон (защитник).

Предсезонная подготовка красно-зелёных прошла без препятствий. Они выиграли в двух встречах, а в дерби с «Динамо» разошлись миром — со счётом 3:3. В каждой из игр пропускали, что уже выглядело пусть и слабым, но звоночком о проблемах в обороне. Шесть пропущенных мячей и девять забитых. Футбол с обилием голов нравится болельщикам, но он негативно сказывается на показателях, особенно на дистанции.

Несмотря на ожидания, первый тур «Зенита» получился не настолько удачным. Сине-бело-голубые провели выездной матч с «Химками». Открыли счёт уже на 17-й минуте благодаря пасу Клаудиньо и точному удару Вендела. Удержать преимущество оказалось не так просто, как ожидали футболисты. Химчане получали больше пространства и стали чаще выходить в атаку, благодаря чему сравняли счёт за пять минут до окончания основного времени.

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Предыдущее противостояние завершилось комфортной победой «Зенита» над «Крыльями Советов» со счётом 3:0. Как ни странно, но героем встречи стал не знаменитый Клаудиньо или новичок Кассьерра, а Мостовой. Россиянин оформил дубль, а третий мяч записал в актив Кузяев. Несмотря на почти полностью южноамериканский состав сине-бело-голубых, судьбу матчей решают воспитанники отечественной школы футбола.

К игре «Локомотива» есть много вопросов, и начинаются они с действий в защите. Почему так много пропускают железнодорожники? В стартовом туре РПЛ, несмотря на удаление в составе «Пари НН», клуб забил только один мяч и пропустил в ответ. Это яркий провал Циннбауэра, ведь на стороне москвичей было много преимуществ, начиная от своего поля и заканчивая численным большинством.

В предыдущем матче красно-зелёные разошлись вничью с «Ростовом» Карпина – 2:2. Безобразная организованность и масса претензий к поведению футболистов. Железнодорожники заработали удаление и шесть жёлтых карточек, а две из них были даны спортсменам, которые находились вне поля. Один из мячей забил Миранчук с пенальти, а второй оформил Марадишвили на добавленных минутах – спас команду от поражения.

Петербуржцы занимают четвёртую строчку в таблице, а москвичи располагаются ближе ко дну – на 11-й позиции. На протяжении семи очных встреч «Зенит» не проигрывает «Локомотиву», но победу добыл только в четырёх играх. Когда соперники играли между собой последний раз, сине-бело-голубые переиграли красно-зелёных со счётом 3:1, но могли сделать это крупнее.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Локомотив» 30 июля 2022 года

Никуда не ушли имеющиеся проблемы железнодорожников с обороной. Они пропускали на протяжении пяти предыдущих противостояний, а в трёх из них обменивались голами с противниками. В таком состоянии играть на выезде с одним из лучших по атаке клубом РПЛ – это предвестник поражения. Причём будет оно, на наш взгляд, крупным, учитывая тот момент, что в новом сезоне бразильцы и колумбийцы почти бездействовали. Настал их черёд показать мастерство у ворот соперника. Рекомендуем поставить на как минимум три гола от хозяев.

Ставка: индивидуальный тотал «Зенита» больше 2.5 мяча за 2.23.

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