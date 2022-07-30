«Спартак» — «Оренбург». Первая домашняя победа Абаскаля. Голы тоже будут

31 июля состоится матч третьего тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Оренбург». Начало – в 17:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех оренбуржцев оценивается в 5.85. На ничью дают коэффициент 4.32.

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Коэффициенты букмекеров на матч 3-го тура РПЛ «Спартак» — «Оренбург» 31 июля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Спартак» – «Оренбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.86.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура чемпионата России «Спартак» — «Оренбург» (31.07.2022)

Матч третьего тура РПЛ между московским «Спартаком» и «Оренбургом» пройдёт на стадионе «Открытие Арена» 31 июля. Перед хозяевами стоят огромные задачи на сезон-2022/2023. Чтобы их решить, они должны выдавать максимум в каждом из матчей. Гостям хватило двух лет, чтобы вернуться обратно в РПЛ, но теперь здесь конкуренция заметно возросла. Москвичи находятся на третьей строчке, а оренбуржцы — на 10-й.

Обладатель Кубка России и жертва «Зенита» в Суперкубке продолжает переживать не лучшие времена. Прошло не так много времени, чтобы понять всё об амбициях и способностях Гильермо Абаскаля. Испанский специалист уже показал, что переживает за клуб и серьёзно относится к своей работе. У него есть классный состав, но нужно научиться правильно им управлять. Всё ли получается у него – покажет время!

Главным тренером «Оренбурга» остаётся чешский специалист Марцел Личка. Он вывел клуб в РПЛ и будет продолжать тянуть его выше. Противостояние с москвичами станет первой важной проверкой на прочность. Чех уже высказался по этому поводу и пообещал не выставлять автобус. Отметил, что его подопечные не умеют играть от обороны – им нравится настоящий скоростной футбол. Он прав!

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Красно-белые провели хорошую трансферную кампанию, подписали контракт с молодым Антоном Зиньковским – парень уже выжимает себя на максимум. Есть и потери, которые, скорее всего, отразятся на результатах. Ушли Самуэль Жиго, Зелимхан Бакаев, Понсе и Гус Тиль. Ушедших игроков больше, чем пополнивших состав. Хорошо, если останется Мозес, который заряжен и с каждым матчем улучшает свои показатели на поле.

«Оренбург» провёл интересную трансферную компанию, и она вряд ли похожа на ту, что сделали москвичи. Марцел Личка арендовал двух аргентинцев для усиления атаки и 24-летнего костариканца. Джимми Марин в предыдущем сезоне за «Депортиво Саприсса» забил 12 мячей в 32 играх. Вообще, все новые приобретения оренбургского руководства были направлены на полузащиту и нападение.

Проиграв в матче за Суперкубок, «Спартак» явно расстроился. Слишком многое стояло на кону в той игре. Она показала готовность команд к новому сезону и расстановку сил в преддверии сезона-2022/2023. Как оказалось, преимущество опять на стороне действующего чемпиона РПЛ. Красно-белые потерпели разгромное поражение со счётом 0:4. Впрочем, этот момент спортсмены пережили и восстановились.

«Спартак» в первом туре сыграл вничью с «Ахматом» – 1:1. Команду подвёл польский футболист Мацей Рыбус, перебравшийся в клуб в межсезонье из «Локомотива». Он получил удаление, и, оказавшись в меньшинстве, красно-белые пропустили гол. Абаскаль на 78-й минуте выпустил Мозеса вместо Зиньковского. Виктор пытается стать лидером московского коллектива, и он своим мощным ударом сравнял счёт.

В предыдущем противостоянии «Спартак» переиграл «Краснодар» и взбодрил публику. Вновь в матче с участием подопечных Абаскаля судья показал красную карточку. На этот раз не красно-белым. Оставшись вдесятером, «быки», проигрывая 0:1, пропустили ещё три мяча, но один сумели отыграть. Зобнин, Промес и Мозес оказались активнее в атаке остальных футболистов. Хотя по-прежнему хочется увидеть первые плоды выступлений Зиньковского.

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Футбол, который показывает «Оренбург», красивый, яркий и зрелищный. На старте нового сезона в РПЛ команда проиграла «Крыльям Советов» со счётом 2:4. Противостояние получилось интересным, но чешский тренер не учёл один момент, что не всегда в Российской Премьер-Лиге можно играть в открытый футбол.

Оренбуржцы учли урок жизни от лиги и уже в следующей встрече всухую переиграли «Урал» со счётом 3:0. Екатеринбургский клуб получил удаление и остался в меньшинстве. Это помогло подопечным Лички выйти вперёд. Хет-трик оформил Владимир Сычевой. 26-летний нападающий стал первым футболистом, кому удалось сделать это в сезоне-2022/2023. Две передачи ему отдал новичок клуба Батраз Гурциев, ранее выступавший в «Алании».

Между командами прошло семь личных встреч, и в четырёх из них победу одержали красно-белые. Когда соперники играли между собой в последний раз, «Спартак» выиграл у «Оренбурга» со счётом 3:1. Тех, кто в тот день забивал за москвичей, уже нет в команде, но даже с таким составом можно ждать результативной игры.

Прогноз и ставка на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Оренбург» 31 июля 2022 года

Обе команды выбирают открытый и зрелищный футбол. В таком всегда есть много забитых голов и ощущается реальная конкуренция на поле. Никакой речи об «автобусах» или о том, чтобы вставать в воротах впятером, нет. Красно-белые опутаны скандалами, они разгораются с новой мощью после каждого очередного тура. В каждом из двух прошлых матчей «Спартак» пропускал, несмотря на преимущество. Эта игра станет первой для «Спартака» в сезоне-2022/2023 на домашней арене. «Оренбург» не сторонник матчей на удержание счёта, он не боится серьёзных противников, поэтому пойдёт вперёд. Рекомендуем поставить на победу хозяев через крупный тотал мячей.

Ставка: победа «Спартака» и тотал больше 2.5 мяча за 2.31.

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