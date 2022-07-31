Месси бьётся за Суперкубок Франции, первый выезд ЦСКА в РПЛ: что смотреть 31 июля

Второй месяц лета подошёл к концу, а это значит, что европейский футбол понемногу возвращается. Хоккейные фанаты по-прежнему отдыхают после бурного сезона, зато теннисные турниры уже вовсю гремят. Формула-1 тоже не отстаёт. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 31 июля.
Прогноз с коэффициентом 7.40 на матч «Пари НН» — ЦСКА.
На что ставить в футболе 31 июля
Сегодня сразу четырьмя матчами завершится программа третьего тура чемпионата России. Среди прочих сыграют «Пари Нижний Новгород» и московский ЦСКА. Встреча состоится в Нижнем Новгороде, начало запланировано на 15:00 мск. Для армейцев и Владимира Федотова это первый выезд в сезоне, до этого команда одержала две победы в двух турах.
Также любопытно выглядит противостояние «Спартака» и «Оренбурга», которое пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало состоится в 17:30 мск. Примечательно, что для красно-белых и Гильерме Абаскаля это первая домашняя игра в сезоне. Пока «народная команда» идёт среди лидеров, набрав в первых двух турах четыре из шести возможных очков.
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Сегодня в Тель-Авиве, Израиль, разыграют Суперкубок Франции «ПСЖ» и «Нант». Начало — в 21:00 мск. Строго говоря, оппонент Лионеля Месси не представляет из себя грозную силу даже в чемпионате Франции, но исторически парижанам очные встречи даются нелегко. Тем более в этот раз в заявке нет Килиана Мбаппе, который в прошлом сезоне был крайне полезен.
Про товарищеские встречи тоже не забываем. «Манчестер Юнайтед» вместе с новым главным тренером Эриком тен Хагом продолжает подготовку к старту нового сезона английской Премьер-лиги. Сегодня манкунианцы проведут дружеский спарринг с испанским «Райо Вальекано», который в прошлом сезоне показал себя весьма достойно. Старт — в 18:00 мск.
На что ставить в теннисе 31 июля
Теннисисты продолжают подготовку к US Open, принимая участие в менее серьёзных, но не менее любопытных турнирах. Открытый турнир в Праге подошёл к концу. Сегодня российская теннисистка Анастасия Потапова в финале разыграет титул с Мари Боузковой, которая представляет как раз Чехию. Начало — не ранее 14:00 мск.
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Любопытно, что россиянка на пути к финалу обыграла сразу трёх представительниц Китая. Также удалось разгромить в четвертьфинале Анетт Контавейт из Эстонии со счётом 2-0 по партиям (6:1, 6:1). Боузковой попадались преимущественно спортсменки из Чехии, но в том же четвертьфинале она сумела обыграть Оксану Селехметьеву из России.
На что ещё ставить 31 июля
В российском городе Сочи продолжаются Ледовые шоу. На 19:00 мск запланировано начало шоу Ильи Авербуха «Чемпионы», а в 19:30 мск должно стартовать Ледовое шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек». Кому зимних дисциплин мало, могут обратить внимание на товарищескую хоккейную встречу минского «Динамо» и «Северстали». Первое вбрасывание — в 13:30 мск.
В Формуле-1 уже добрались до 13-го этапа. Сегодня состоится гонка Гран-при Венгрии в Будапеште. На трассе автодрома «Хуангароринг» пилотам предстоит преодолеть 70 кругов общей протяжённостью свыше 306 километров. Трасса считается не самой интересной, но локальные противостояния на ней получаются зрелищными, так что смотрим. Начало — в 16:00 мск.
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