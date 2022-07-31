«Магдебург» — «Айнтрахт». Чемпион Европы устроит для Марио Гётце яркий дебют

1 августа состоится матч 1/32 финала Кубка Германии «Магдебург» — «Айнтрахт». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Айнтрахта» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.62. Успех «Магдебурга» оценён экспертами в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Президент «Фенербахче»: мы не будем извиняться перед Украиной.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Германии «Магдебург» — «Айнтрахт» 1 августа 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Магдебург» — «Айнтрахт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66.

Анализ и прогноз на матч 1/32 финала Кубка Германии «Магдебург» — «Айнтрахт» (01.08.2022)

Вскоре стартует новый розыгрыш регулярного чемпионата Германии. Пока же обратим внимание на другой интересный немецкий турнир — Кубок Германии. 1 августа состоятся четыре встречи первого раунда соревнования. В самой поздней из них на стадионе «MDDC-Арена» в Магдебурге померяются силами местный «Магдебург» и франкфуртский «Айнтрахт».

Некогда «Магдебург» являлся одним из сильнейших клубов Германии. В период с 1964-го по 1983-й он выиграл три чемпионата ГДР, семь Кубков ГДР и Кубок обладателей кубков. В те времена сине-белые обладали прекрасным составом. За них выступали знаменитые игроки, в том числе нападающий Йоахим Штрайх, получивший прозвище Герд Мюллер с Востока.

Зинченко рассказал об особых эмоциях при переходе из «Ман Сити» в «Арсенал».

Команда из одноимённого города била рекорды по посещаемости и радовала ярким футболом. Однако вскоре всего этого резко не стало. С середины 1980-х «Магдебург» начал регрессировать и лишаться подспорья поклонников. А после объединения Германии в 1990 году и вовсе оказался за бортом обеих Бундеслиг из-за серьёзных ошибок руководства.

До прошлого сезона коллектив из Магдебурга не имел каких-либо успехов. Выступал в Оберлиге и Регионаллиге. Исправил положение Кристиан Тиц, ранее возглавлявший «Гамбург». Под его руководством сине-белые заняли первое место в третьем по значимости дивизионе Германии и впервые за долгое время получили путёвку во Вторую Бундеслигу.

Там успели провести пока только два матча. В первом потерпели поражение от «Фортуны» из Дюссельдорфа (1:2), во втором обыграли ужасно начавший сезон «Карлсруэ» (3:2). Сейчас в приоритете у «Магдебурга» наверняка стоит задача освоиться и закрепиться во втором по значимости дивизионе страны.



Думается, сейчас клубу не до Кубка Германии. К тому же шанс преуспеть в соревновании у сине-белых один на миллион. Турнир переполнен другими, гораздо более сильными и успешными оппонентами. С одним из них — франкфуртским «Айнтрахтом» — предстоит столкнуться уже в грядущем матче. Хорошо, если удастся потерпеть не очень больное поражение.

Главный тренер «Факела» жёстко высказался о Fan ID.

По итогам минувшего розыгрыша регулярного чемпионата Германии команда из Франкфурта-на-Майне заняла 11-е место. Однако спешить с выводами не стоит. Первую половину розыгрыша провела очень даже неплохо. За 17 туров соревнования потерпела только четыре поражения. Также шесть раз сыграла вничью. В остальных встречах одержала победы.

Обезопасив таким образом своих подопечных от вылета во второй по силе дивизион Германии, Оливер Гласнер сконцентрировал все силы на престижном европейском соревновании — Лиге Европы. В 1/8 финала соревнования «Айнтрахт» одолел «Бетис», который выиграл в прошлом сезоне Кубок Испании и при Мануэле Пеллегрини показывает бодрый футбол.

«Говорили, что я толстый, старый и медленный». Нобоа ответил критикам.

В четвертьфинале «орлы» при многотысячной поддержке немецких болельщиков разделались с окрепшей при Хави «Барселоной», имевшей к моменту ответного противостояния 15-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате Испании. В полуфинале зрелищно обыграли английский «Вест Хэм», а в финале одержали верх над «Рейнджерс».



В преддверии нового сезона «Айнтрахт» точечно усилился, заключив контракт с Марио Гётце. В одном из интервью Оливер Гласнер отметил, что очень рад трансферу футболиста, который, к слову, принёс победу своей национальной команде в финале мундиаля 2014 года. Как мы помним, полузащитник стал автором единственного забитого мяча в ворота сборной Аргентины.



Но также наставник клуба из Франкфурта-на-Майне заявил о том, что не станет адаптировать атакующий стиль своей команды под Гётце или кого-либо ещё. Напротив, тренер планирует включить сильные сильные стороны хавбека в функционирующую систему «Айнтрахта». На наш взгляд, такой подход является абсолютно правильным.

Думается, в этом сезоне «орлы» покажут ещё более интересный и атакующий футбол, а в грядущем матче без проблем разделаются с «Магдебургом». Уровень состава, разница первенства и успехи на дистанции — всё это говорит за них. Ждём и дебют Марио Гётце, которого наверняка тепло встретят болельщики гостей. Несмотря на то что «Айнтрахт» всё ещё готовится к старту Бундеслиги, Ф2(-1) тут напрашивается. Коэффициент — 1.98.

Прогноз и ставки на матч Кубка Германии «Магдебург» — «Айнтрахт» 1 августа 2022 года

На данный момент «Магдебург» нельзя отнести к крепким или хотя бы неуступчивым коллективам. Сине-белые только-только перебрались во Вторую Бундеслигу, наверняка сконцентрированы в первую очередь на адаптации к дивизиону. «Айнтрахт», в свою очередь, выиграл в минувшем сезоне Лигу Европы, что уже говорит о многом. Плюс недавно точечно усилился Марио Гётце. Он банально выглядит сильнее. Полагаем, без труда одержит верх.



Ставка: победа «Айнтрахта» с форой (-1) за коэффициент 1.98.

Баженов спрогнозировал итоговое место «Спартака» в чемпионате России.

Аршавин похвалил «Локомотив» за игру с «Зенитом».

Тренер «Факела»: мы можем стать народной командой.

Слуцкий: теперь у «Рубина» есть гиперпринципиальный соперник.

Экс-игрок «Спартака» оформил хет-трик в Суперкубке Нидерландов.



Нуньес блеснул, Холанд провалился, Клопп переиграл Пепа. Итоги Суперкубка Англии.