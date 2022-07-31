«Уотфорд» — «Шеффилд Юнайтед». Элтон Джон будет счастлив!

1 августа состоится матч 1-го тура Чемпионшипа «Уотфорд» — «Шеффилд Юнайтед». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Уотфорда» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех «Шеффилда» оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются тоже за 3.20.

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Коэффициенты букмекеров на матч Чемпионшипа «Уотфорд» — «Шеффилд» 1 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч Чемпионшипа «Уотфорд» — «Шеффилд Юнайтед» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Чемпионшипа «Уотфорд» — «Шеффилд Юнайтед» (01.08.2022)

Новый футбольный сезон набирает обороты. Вскоре стартует новый розыгрыш английской Премьер-лиги. А пока обратим внимание на второй по значимости дивизион Англии. На 1 августа запланирована встреча, которая закроет программу первого тура соревнования. На стадионе «Викарэйдж Роуд» сразятся «Уотфорд» и «Шеффилд Юнайтед».

Минувший сезон ознаменовался для «Уотфорда» настоящей катастрофой. За 38 встреч в чемпионате Англии он одержал только шесть побед, а также пять раз сыграл вничью. Во всех остальных встречах потерпел поражения. В результате занял предпоследнее место в турнирной таблице и вылетел в Чемпионшип. С последнего места отправился во второй дивизион Англии «Норвич».

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Недавно бывший владелец «шершней» — сэр Элтон Джон — отметил, что клуб из Уотфорда должен попытаться вернуться в АПЛ. Британскому певцу далеко не безразличен коллектив. До сих пор Элтон оказывает ему помощь, находя перспективных молодых футболистов раньше скаутов.



Не стал отмалчиваться и полузащитник «Уотфорда» Дэн Гослинг. Игрок объяснил причины неудач в минувшем сезоне, попутно раскритиковав сокомандников и культуру, созданную бывшим тренером клуба — Клаудио Раньери. Хавбек отметил, что в раздевалке царила ужасная атмосфера. Также выразил недовольство тренировками, персоналом итальянского наставника и отношением сокомандников к игре.

В новом сезоне столь печальная история вряд ли повторится, так как в его преддверии последовали качественные изменения. Пост главного тренера занял 39-летний Роб Эдвардс, тренировавший в прошлом сезоне «Форест Грин Роверс» из четвёртого английского дивизиона. По итогам розыгрыша клуб выиграл этот чемпионат.

Под руководством Эдвардса «шершни» достаточно неплохо провёли предсезонку. В двух последних товарищеских встречах разгромили «Уиком Уондерерс» (4:1) и сыграли вничью с «Саутгемптоном» (0:0). Кроме того, совсем недавно к ним присоединился опытный защитник «Вильярреала» Марио Гаспар и нападающий «Барселоны» Рею Манай.

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Также отметим, что все лидеры «Уотфорда», в том числе Исмаила Сарр, остались в команде. Смогут ли порадовать Элтона Джона и вернуться в АПЛ? Пожалуй, шансы есть. Как, впрочем, и на победу в грядущем матче. Как мы помним, «Шеффилд Юнайтед» вылетел в Чемпионшип ещё в позапрошлом сезоне, причём результаты у него были ещё хуже, чем у клуба из Уотфорда в минувшем розыгрыше соревнования.



За 38 встреч в АПЛ одержал только семь побед и два раза сыграл вничью. Во всех остальных противостояниях потерпел поражения. Несмотря на это и потерю важных игроков, в числе которых оказался Аарон Рамсдейл, в Чемпионшипе «Шеффилд» адаптировался достаточно быстро. По итогам розыгрыша занял пятое место и получил право сыграть в плей-офф на повышение в дивизионе.



К сожалению для поклонников клуба, уже в полуфинале отборочного турнира «клинки» потерпели поражение от «Ноттингем Форест». Но запомнилось столкновение команд не только этим. После ответного матча травмированный капитан команды из Шеффилда Билли Шарп подвергся нападению со стороны болельщика. По информации британских СМИ, Шарпу даже пришлось накладывать швы.

Скоро ли поправится Шарп и как сложится для подопечных Пола Хекингботтома новый розыгрыш Чемпионшипа? Пока предугадать трудно. Но предсезонку они провели, откровенно говоря, не лучшим образом. За последние четыре товарищеских матча одержали только одну победу — над скромным «Бёртоном Альбионом» (3:0). В остальных встречах потерпели поражения.

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Сначала «клинки» уступили «Сканторп Юнайтед» (2:3), затем «Мэнсфилд Таун» (0:3) и, наконец, «Барнсли» (1:2), по итогам прошлого сезона вылетевшего в третий по силе дивизион Англии. Думаем, в предстоящем матче, который состоится на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде, «шершни» одержат верх. Проверим П1 за коэффициент 2.35. От того бойкого «Шеффилда», сражавшегося за еврокубки, мало что осталось.

Прогноз и ставки на матч 1-го тура Чемпионшипа «Уотфорд» — «Шеффилд» 1 августа 2022 года

«Уотфорд» грамотно усилился в преддверии нового сезона и заключил контракт с очень перспективным наставником. При этом сумел сохранить основообразующий костяк. На домашнем стадионе у него наверняка будет преимущество. «Шеффилд» хуже провёл предсезонку и, скорее всего, будет лишён подспорья Били Шарпа. Проверим победу хозяев.

Ставка: победа «Уотфорда» за коэффициент 2.35.

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