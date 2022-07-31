«Монако» — ПСВ. Александр Головин поддержит Руда ван Нистелроя в Лиге чемпионов

2 августа состоится первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Монако» — ПСВ. Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворита выделяют хозяев. Поставить на успех «Монако» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.94, а победа ПСВ оценена в 3.75. Заключить пари на ничью предлагается за 3.70.

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Коэффициенты букмекеров на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Монако» — ПСВ 2 августа 2022 года

Букмекеры считают, что противостояние «Монако» — ПСВ порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.10. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.64. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.18.

Анализ и прогноз на первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов «Монако» — ПСВ (2.08.2022)

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Монако» — ПСВ состоится 2 августа в городе Фонвьей, Монако, на стадионе «Луи II». Начало — в 21:00 мск. Через четыре недели определятся все участники групповой стадии Лиги чемпионов. Кому же из этой пары суждено оказаться в их числе?

«Монако» здорово выступил во второй половине прошлого сезона. Красно-белые набрали 40 очков за 19 туров (12-4-3), лишь «ПСЖ» столь же мощно выступал во втором круге. За такой спурт, за счёт которого монегаски существенно улучшили свои турнирные позиции и в итоге финишировали на третьей строчке, болельщики должны благодарить Филиппа Клемана.

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В прошлом сезоне монегаски отдавали предпочтение схеме 4-2-3-1, порой перестраиваясь на расстановку 4-4-2. При пятом показателе владения мячом (53,9%) они не отличались активной игрой впереди — 11,9 удара по воротам. Из них 4,4 — в створ (восьмой и шестой результаты соответственно). Благодаря невероятному голевому чутью Виссама Бен-Йеддера «Монако» завершил сезон с 65 голами в активе.



Строго говоря, только три клуба в чемпионате Франции забили больше. Примечательно, что французский нападающий, поучаствовав в 30 голах своей команды, 25+5 очков набрал по системе «гол+пас». Это второй показатель полезности в Лиге 1 после Килиана Мбаппе и шестой в топ-5 чемпионатов Европы. Впечатляюще.

В межсезонье коллектив Филиппа Клемана покинули полдюжины игроков — Джибриль Сидибе, Страхиня Павлович, Жан-Эдэ Аолу, Сеск Фабрегас, Пьетро Пеллегри и Орельен Тчуамени. Хотя лишь последний был полноценным игроком стартовой обоймы. В обратном направлении последовали Такуми Минамино и Брил Эмболо. Конкуренция в стартовой обойме повысилась, а вот качество скамьи запасных просело.



«Монако» в предсезонке провёл семь товарищеских спаррингов. В двух красно-белые одержали победу, трижды разошлись миром, а также потерпели два поражения, причём в двух последних матчах с «Порту» (1:2) и «Саутгемптоном» (1:3). Как видно, к старту сезона монегаски подходят не в лучшем расположении духа.

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Зато отдельно стоит сказать про Александра Головина, который в межсезонье находился в отличной форме. Во-первых, россиянин забил в ворота миланского «Интера» в ничейном матче (2:2). Во-вторых, забил единственный гол своей команды в матче с «Саутгемптоном». Вообще, полузащитник является одним из лидеров, партнёры ему доверяют, играют на него.

ПСВ в прошлом розыгрыше Эредивизии составил достойную конкуренцию «Аяксу» в чемпионской гонке. Команда Роджера Шмидта финишировала лишь в двух очках от лидера, это мощно. Немецкий специалист придерживался игры по схеме 4-2-3-1 со ставкой на высокий прессинг. Его подопечные выполняли по 12,5 перехвата (второй результат лиги).



При этом был третий показатель контроля мяча — 57,9%. «Красно-белая армия» очень активно играла впереди, часто разгоняя атаки за счёт высокого индивидуального мастерства. Выполняли по 12,4 дриблинга за игру (второй результат лиги). Игроки доводили атаки до логического завершения, выполняя по 18,1 удара (из них 7,6 — в створ ворот). Забили при этом 86 голов, что тоже солидно.



В межсезонье ряды «крестьян» покинули Михал Садилек, Райан Томас, Рицу Доан, Брума, Эран Захави и Марио Гётце. Впрочем, ПСВ сумел компенсировать потери, ответив входящими трансферами Вальтера Даниэля Бенитеса, Хави Симонса, Гуса Тиля и Люка де Йонга, а также арендами Джеррэда Брэнтуэйта, Ки-Яна Хувера и Савио.

Как показал первый официальный матч сезона — матч за Суперкубок Нидерландов с «Аяксом» — летние изменения в атакующем механизме на фоне ухода Брумы (7+3) и Эрана Захави (11+7), а также кадровые перестановки на тренерском мостике не сказались на эффективности игры команды. Руд ван Нистелрой сумел сохранить атакующую мощь. Благодаря хет-трику Гуса Тиля его клуб обыграл действующего чемпиона Нидерландов со счётом 5:3.

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На наш взгляд, от этого счёта стоит оттолкнуться при выборе ставки. Обе команды придерживаются атакующей манеры игры и достаточно производительно играют в атаке. В предстоящей встрече есть смысл ждать результативного сценария. Мы рекомендуем ставку «обе забьют» за коэффициент 1.64. В 10 последних матчах на двоих они лишь дважды отыграли на ноль.

Прогноз и ставки на матч 3-го квалификационного раунда ЛЧ «Монако» — ПСВ 2 августа 2022 года

Коди Гакпо и Гус Тиль образовали новый убойный атакующий тандем ПСВ, поучаствовав в четырёх голах из пяти в ворота «Аякса». За Виссамом Бен-Йеддером и Александром Головиным тоже не заржавеет. На фоне превосходства в кадровом потенциале и фактора домашних стен подопечные Филиппа Клемана уж точно на гол наиграют. Поэтому стоит взять «обе забьют» за 1.64.



Ставка: обе забьют за 1.64.

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