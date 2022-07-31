«Шериф» — «Виктория Пльзень». Верните Вернидуба! Обидчик «Реала» уже не тот

2 августа состоится первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов «Шериф» – «Виктория Пльзень». Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они не могут выделить фаворита. Поставить на победу молдавского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.60. Успех чехов оценивается в 2.85. На ничью дают коэффициент 2.90.

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Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов «Шериф» — «Виктория Пльзень» 2 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Шериф» – «Виктория Пльзень» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.67, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.45. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.19.

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2 августа в полуфинале квалификации Лиги чемпионов «Шериф» будет играть на стадионе «Зимбру» с «Викторией Пльзень». Молдавский коллектив выгрызает себе путёвку в основной турнир ещё с первого раунда плей-офф, поэтому получил больше игровой практики. Чехи влились в отборочный тур с четвертьфинальной стадии. Однако только один из клубов будет играть в финале по итогам двух встреч.

Многие помнят «Шериф» по великолепным выступлениям в еврокубках предыдущего сезона. Тогда команда знатно пошумела, даже порадовала болельщиков победой над «Реалом». Это противостояние многие навсегда запомнят, но вряд ли сегодняшний клуб способен на такие подвиги. Несмотря на всё, он постарается. Юрия Вернидуба тренера уже нет в команде, а вместо него руководит Степан Томас.

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Отсутствуют и многие футболисты, игравшие в лучшие времена для жёлто-чёрных. Амбиции оставшихся спортсменов всё-таки не унять, и им есть на что равняться. На этапе квалификации молдавский коллектив не может порадовать сенсациями. Но если уверенно пройдёт все этапы, то наверняка удостоится положительных отзывов. Сейчас он малорезультивен, и это не нравится болельщикам.

«Виктория Пльзень» — частый гость еврокубков, но редко добивается хороших результатов. До достижений «Шерифа» ей далеко, в том плане, что никогда чешский клуб не выглядел так же круто на фоне топовых команд. В предыдущем сезоне чемпионата Чехии красно-синие взяли золото и получили путёвку на квалификацию в Лиге чемпионов.

Руководит составом опытный Михал Билек, успевший поработать даже со сборной Казахстана, но специалист хорошо знаком с первенством Чехии и клубом. В списке трофеев наставника есть два чемпионства в Чехии и Кубок страны. Ранее чех играл на позиции полузащитника, поэтому не считается новичком. А если уважают тренера болельщики, то и дела идут в гору.

«Шериф» долго пробивает себе дорогу к Лиге чемпионов. Начинал он с битвы с «Зриньски Мостар». Очень слабый коллектив, выступающий в Боснии и Герцеговине. Предполагалось, что он станет лёгкой добычей для молдавской команды, а на деле ей было непросто. В первой игре на выезде соперники скатали нулевую ничью, а уже на своём поле жёлто-чёрные выиграли 1:0. Дело случая – им помог автогол соперника.

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Дальше подопечных Степана Томаса поджидал словенский «Марибор». Ещё один клуб, с которым не стоит даже считаться. Несмотря на это, «Шерифу» было тяжело. В гостях он вновь разделил преимущество, сыграв 0:0. Не повезло с точностью, но давление на противника уже было колоссальным, что ещё раз подчёркивало его беспомощность и несоответствие уровню турнира. Молдавскими футболистами было нанесено шесть ударов в створ, а словенцами — один.

Есть проблема у «Шерифа», и заключается она в реализации, которая слаба. В ответном противостоянии, уже при своих трибунах, команда выиграла со счётом 1:0, а автором гола стал Янсане – один из лучших бомбардиров клуба прошлого сезона. По игре одного забитого мяча от жёлто-чёрных мало, потому что они уничтожали оборону «Марибора». 14 ударов в сторону и четыре в створ, а противник ни разу не попал в цель.

Перерыв в межсезонье не стал поводом для «Виктории Пльзень» отдыхать, она проводила товарищеские встречи. Ей предстояло готовиться к началу квалификации ЛЧ, и это серьёзный повод выкладываться на максимум в играх. В турнир клуб попал со второго раунда квалификации, в котором играл с ХИКом. Достойный уровень, чтобы устроить настоящую проверку для чехов и узнать об их состоянии.

Красно-синие показали, кто здесь хозяин, с первого матча, переиграв на выезде финнов со счётом 2:1. Счёт голам был открыт с пенальти Томашем Хоры, но клуб пропустил в ответ. Вновь выйти вперёд помог Ян Копиц. В следующей игре при своих болельщиках «Виктория Пльзень» не собиралась обороняться и выбрала разгромную тактику. Пять безответных мячей было забито в ворота ХИКа, а Сикора оформил дубль и отдал пас.

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15 матчей без поражений, учитывая все соревнования. Эта серия принадлежит «Шерифу». И неважно, как он будет добывать положительный результат, даже если скучными 0:0. Каждый выживает так, как может, в квалификации Лиги чемпионов, ведь здесь большая конкуренция. «Виктория» не может похвастаться такой успешной дистанцией, но идёт без проигрышей в трёх противостояниях подряд.

Прогноз и ставка на матч 3-го квалификационного раунда ЛЧ «Шериф» — «Виктория Пльзень» 2 августа 2022 года

Молдавский клуб отошёл от своей тактики, ведь все привыкли видеть мощную атаку. Сравнивать победивший «Реал» «Шериф» с нынешним – неправильно. С приходом нового тренера игра строится иначе: теперь важен результат, а не зрелищность. Защитники боятся и держат плотную оборону, а атакующие игроки постоянно оглядываются на ворота. Это приводит к низкой результативности. Для гостей неважен результат на выезде, достаточно просто сыграть вничью – пусть даже 0:0. Они будут нацелены выиграть уже в ответной встрече, при своих трибунах. Всё складывается таким образом, что гости не забьют и будут держать нули, а хозяева им в этом помогут.

Ставка: индивидуальный тотал «Виктории Пльзень» меньше 0.5 мяча за 2.55.

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