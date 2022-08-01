Слуцкий мстит «Уфе» за вылет из РПЛ, Касаткина против Рыбакиной: что смотреть 1 августа

Второй месяц лета позади, спортивный сезон встречает август. Главный европейский футбол вот-вот вернётся, пробуждаются понемногу от сна и хоккейные фанаты. Теннисные турниры уже вовсю гремят, Формула-1 тоже не отстаёт. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 1 августа.

На что ставить в футболе 1 августа

Сегодня пройдёт встреча «Рубина» и «Уфы» в третьем туре Первой лиги — второго по значимости и силе футбольного дивизиона России. Именно после поражения от уфимцев в последнем туре РПЛ прошлого сезона Леонид Слуцкий и казанцы попали в зону вылета, так что мотивация взять реванш у них наверняка очень серьёзная. Начало — в 20:00 мск.

В Германии стартовал первый раунд Кубка страны, сегодня пройдут ещё четыре противостояния. Следить можно за встречей «Магдебурга» и «Айнтрахта» из Франкфурта, которая пройдёт в Магдебурге. Действующий победитель Лиги Европы едет в гости к семикратному обладателю Кубка ГДР, но уже потерявшему былое величие. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Кроме того, любопытно выглядит противостояние, которое закроет программу первого тура Чемпионшипа — второго по значимости и популярности дивизиона в системе футбольных английских лиг. Речь про матч «Уотфорд» — «Шеффилд». Оба клуба не понаслышке знают, как выступать в АПЛ, но волею случая оказались в Чемпионшипе. За «Уотфорд», к слову, более даже сам Сэр Элтон Джон! Начало — в 22:00 мск.

На что ставить в теннисе 1 августа

Турнир в Праге отгремел, россиянка Анастасия Потапова потерпела сокрушительное поражение в финале от Мари Боузковой из Чехии — 0:6, 3:6. Теперь порадует отечественных фанатов соревнование в Вашингтоне. Подготовка к US Open идёт полным ходом.



Любопытно выглядит матч Дарьи Касаткиной и Елены Рыбакиной, который пройдёт 2 августа, но рано утром. Начало — не ранее 5:00 мск. Россиянка не так давно серьёзно пошумела в СМИ, совершив каминг-аут. А спортсменка из Казахстана, как мы помним, выиграла Уимблдон. Будет интересно посмотреть на очное противостояние теннисисток на корте.