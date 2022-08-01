«Карабах» — «Ференцварош». Не спешите хвалить Станислава Черчесова

3 августа состоится первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Карабах» — «Ференцварош». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев: поставить на успех «Карабаха» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.18. А победа «Ференцвароша» оценена в 3.35. Заключить пари на ничью предлагается за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Карабах» — «Ференцварош» 3 августа 2022 года

Букмекеры считают, что противостояние «Карабах» — «Ференцварош» не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.70. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.84.

Анализ и прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Карабах» — «Ференцварош» (03.08.2022)

Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Карабах» — «Ференцварош» состоится 3 августа в Баку на стадионе «Тофик Бахрамов», начало — в 21:00 мск. «Карабах» — гегемон и флагман чемпионата Азербайджана в еврокубках. Последние восемь сезонов коллектив Гурбана Гурбанова регулярно добирается до групповой стадии одного из еврокубков.

В прошлом розыгрыше азербайджанской Премьер-лиги «скакуны» потерпели лишь одно поражение. И это при 21 победе и шести ничьих. Тогда в очередной раз завоевали чемпионство. Строго говоря, с этим проблем вообще никаких нет. За последние девять сезонов «Карабах» восемь раз становился обладателем чемпионского титула. Неслабо.



Выступления команды в Лиги чемпионов начались с 1-го раунда квалификации. «Скакуны» сперва прошли «Лех», а затем сломили сопротивление довольно именитого «Цюриха». В обоих случаях фактор родных стен играл ключевую роль. Переиграли поляков со счётом 5:1, а швейцарцев – со счётом 3:2.



Команда Гурбана Гурбанова играет по схеме 4-2-3-1. Контролируя мяч 60% игрового времени, игроки не слишком активно играют у ворот соперников. Наносят по 10,25 удара, но стараются эффективно распоряжаться моментами, по пять раз попадая в створ ворот. За четыре матча забили десять голов. В пяти из них поучаствовал бразильский полузащитник Кали – 4+1 по системе «гол+пас».

А ведь «Карабах» в межсезонье покинули Патрик Андраде и Хайме Ромеро. В обратном направлении последовали Жулио Ромау и Марко Янкович. Перестановки произошли по позициям, но на бумаге «скакуны» немного потеряли. И это плохая новость в преддверии противостояния с таким крепким соперником.



О «Ференцвароше» в Европе заговорили во времена работы команды под началом Сергея Реброва. Украинский тренер выиграл с «зелёными орлами» три чемпионства и добился существенного прогресса на лигочемпионском фронте. Впервые за 25 лет они пробились в групповую стадию самого престижного еврокубка. На фоне разногласий с руководством клуба из-за трансферной политики украинец покинул пост, а на смену ему был приглашён Петер Штёгер.

При австрийском специалисте игровой прогресс остановился, и начала наблюдаться отрицательная динамика результатов, поэтому поражение от новичка «Дебрецена» стало последней каплей в чаше терпения руководства. Вскоре команду возглавил Станислав Черчесов. Под началом экс главного тренера сборной России «Ференцварош» сделал «золотой» дубль.



«Фроди» вернулись к расстановке 4-2-3-1. Они контролируют мяч в среднем 61% времени, но не отличаются активной игрой впереди. Наносят лишь по 7,75 удара по воротам (из них только четыре — в створ ворот). При этом демонстрируют отличную реализацию, забили десять голов. Примечательно, что девять мячей пришлись на ответные матчи. Похоже, российский специалист в первых встречах лишь присматривается к соперникам.



«Ференцварош» более кадрово подготовленный, но еврокубковый опыт на стороне «Карабаха». Лишь с сезона-2019/2020 «фроди» стали регулярно добираться до группового этапа одного из еврокубков. До этого еврокубковый путь обрывался на начальных этапах квалификации. «Карабах» же в текущем розыгрыше Лиги чемпионов лучшие свои результаты демонстрировал в домашних стенах.

При таких раскладах, на наш взгляд, стоит присмотреться к ставке «обе забьют». Букмекерские компании предлагают хороший коэффициент на этот исход — 1.90. В случае победы со ставки в 1000 рублей выигрыш составит 1900 рублей. Вряд ли подопечные Станислава Черчесова покинут поле без гола, у них хороший атакующий потенциал. Но и азербайджанцы дома хороши.

Прогноз и ставки на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Карабах» — «Ференцварош» 3 августа 2022 года

Обе команды стремятся к доминированию на поле и отличаются высокой эффективностью при реализации голевых моментов. «Карабах», чтобы повысить шансы на проход в следующий раунд, должен добиваться положительного результата в домашнем матче. «Ференцварош» тоже не будет бездействовать. На гол гости должны наиграть. Поэтому можно взять «обе забьют» за коэффициент 1.90.



Ставка: обе забьют за 1.90.