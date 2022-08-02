«Монако» — ПСВ, «Шериф» — «Виктория» и другие матчи. Что смотреть 2 августа

Лето вступает в завершающую фазу! Выходят из отпуска футбольные чемпионаты, самое жаркое время в теннисе, а вот хоккейные команды пока ещё отдыхают. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 2 августа.

Зарема: хочу обратиться ко всем, кто находится вокруг «Спартака».

На что ставить в футболе 2 августа

Продолжается квалификация Лиги чемпионов. В борьбу вступают уже серьёзные клубы. Так, «Монако» встретится с ПСВ. Александр Головин и компания сыграют против новоиспечённого обладателя Суперкубка Нидерландов. Кстати, в той игре феерил экс-полузащитник «Спартака» Гус Тиль. Он оформил хет-трик.



«Шериф» продолжает свой путь к группе Лиги чемпионов, очередной соперник – чешская «Виктория». «Лудогорец» встретится с загребским «Динамо», а «Бенфика» примет датский «Мидтьюлланн».

Прогноз с коэффициентом 4.32 на матч «Монако» — ПСВ.

Наконец, возмутитель спокойствия прошлого сезона бельгийской лиги – «Юнион» — сразится с «Рейнджерс».

На что ставить в хоккее 2 августа

Хоккейный сезон постепенно приближается, но клубы КХЛ пока товарищеские матчи не играют.

Зато предостаточно игр молодёжных команд, болельщики не останутся в накладе.

На что ещё ставить 2 августа

На этой неделе крупный теннисный турнир проходит в Вашингтоне, но россияне сегодня не играют. Зато в женской части соревнований на корт выйдет Анна Калинская, её первая соперница – американка Мэдисон Бренгл. В Сан-Хосе Вероника Кудерметова сразится с итальянкой Камилой Джорджи.

Следственный комитет РФ начал проверку в отношении Евгения Савина.

Стало известно, когда Капризов прибудет в расположение «Миннесоты».

Медосмотр Алексея Миранчука в «Торино» перенесён.

Панарин станет вторым по зарплате в НХЛ в следующем сезоне.