«Монако» — ПСВ, «Шериф» — «Виктория» и другие матчи. Что смотреть 2 августа

Лето вступает в завершающую фазу! Выходят из отпуска футбольные чемпионаты, самое жаркое время в теннисе, а вот хоккейные команды пока ещё отдыхают. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 2 августа.
Зарема: хочу обратиться ко всем, кто находится вокруг «Спартака».
На что ставить в футболе 2 августа
Продолжается квалификация Лиги чемпионов. В борьбу вступают уже серьёзные клубы. Так, «Монако» встретится с ПСВ. Александр Головин и компания сыграют против новоиспечённого обладателя Суперкубка Нидерландов. Кстати, в той игре феерил экс-полузащитник «Спартака» Гус Тиль. Он оформил хет-трик.
«Шериф» продолжает свой путь к группе Лиги чемпионов, очередной соперник – чешская «Виктория». «Лудогорец» встретится с загребским «Динамо», а «Бенфика» примет датский «Мидтьюлланн».
Прогноз с коэффициентом 4.32 на матч «Монако» — ПСВ.
Наконец, возмутитель спокойствия прошлого сезона бельгийской лиги – «Юнион» — сразится с «Рейнджерс».
На что ставить в хоккее 2 августа
Хоккейный сезон постепенно приближается, но клубы КХЛ пока товарищеские матчи не играют.
Зато предостаточно игр молодёжных команд, болельщики не останутся в накладе.
На что ещё ставить 2 августа
На этой неделе крупный теннисный турнир проходит в Вашингтоне, но россияне сегодня не играют. Зато в женской части соревнований на корт выйдет Анна Калинская, её первая соперница – американка Мэдисон Бренгл. В Сан-Хосе Вероника Кудерметова сразится с итальянкой Камилой Джорджи.
Следственный комитет РФ начал проверку в отношении Евгения Савина.
Стало известно, когда Капризов прибудет в расположение «Миннесоты».
Медосмотр Алексея Миранчука в «Торино» перенесён.
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