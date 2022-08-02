Новый сезон АПЛ: очередная битва «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»

5 августа стартует очередной сезон в АПЛ. И, вероятно, он вновь пройдёт под знаменем борьбы за титул между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Эти клубы уже успели разыграть Суперкубок: команда Юргена Клоппа победила 3:1. Сможет ли кто-то вмешаться в чемпионские разборки? Изучаем расклады букмекеров на сезон.

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«Сити» уступил трофей, но всё равно фаворит

Эксперты считают главным претендентом на титул «Манчестер Сити». Поставить на действующего чемпиона можно за 1.65. Команда Пепа Гвардиолы в межсезонье отпустила нескольких не последних исполнителей, зато пополнилась Эрлингом Холандом. Звёздный форвард перебрался в Манчестер из дортмундской «Боруссии» и готов покорять Англию.



Правда, пока Гвардиола не придумал, как встроить Холанда в футбол «горожан». В матче с «Ливерпулем» за Суперкубок Эрлинг смотрелся блекло, процесс адаптации ещё идёт. Чем быстрее он завершится – тем проще будет для «Сити». Пренебрегать игроком такого уровня никто не будет.

Без Мане, но с Нуньесом. «Ливерпуль» готов возвращать титул

У «Ливерпуля» в игровом плане всё стабильно. По сути, Юрген Клопп в межсезонье провернул лишь одну перестановку. В «Баварию» отпустили Садио Мане. И, наверное, это правильное решение. Сенегалец не молодеет, более-менее адекватные деньги за него получили.

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Ну а на его место из «Бенфики» выписали молодого, но уже громко о себе заявившего уругвайца Дарвина Нуньеса. Потихонечку Клопп строит «Ливерпуль» будущего, причём не в ущерб сиюминутному результату. Это подкупает.



Начали «красные» сезон очень уверенно: победа в Суперкубке над «Сити» получилась яркой. Главный вопрос: получится ли распределить силы на дистанции? Старт здесь будет очень важен: пока «горожане» встраивают в свой оркестр Холанда, можно попробовать сделать задел. Шансы «Ливерпуля» оценили коэффициентом 3.70.

Кто сможет побороться с сильнейшими?

Амбициозных проектов в АПЛ хватает. «Челси», «МЮ», «Тоттенхэм», «Арсенал» — все эти клубы, безусловно, хотели бы бросить перчатку дуэту лидеров. Но по каждой из этих команд есть определённые сомнения.



За 14.00 можно поставить на «Тоттенхэм». Антонио Конте получил возможность усилить команду по своему усмотрению. Ришарлисон, Клеман Лангле, Иван Перишич, Ив Биссума – солидное укрепление. Гарри Кейн из команды тоже никуда не делся – так что «шпоры» могут и пошуметь. Разве что менталитета победителей может не хватить. Хотя у того же Конте его в избытке.



Шансы «Челси» оценили коэффициентом 16.00. Кажется, романтический период в отношениях Томаса Тухеля и клуба закончился. Как и во всех предыдущих клубах специалиста. Немец не стесняется критиковать руководство, сетуя на то, что не удалось усилить состав так, как он хотел. Да, Калиду Кулибали и Рахим Стерлинг – это серьёзно, но того же Жюля Кунде «аристократы» упустили. В общем, Тухель постепенно закипает. И во что это выльется – предсказать сложно.

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На «МЮ» можно поставить за 30.00. Эрик тен Хаг очень располагает к себе как поведением, так и футболом. Но пока селекция «Юнайтед» не впечатляет. Да, Лисандро Мартинес и Кристиан Эриксен команде помогут, но сделать разницу в борьбе за чемпионство эти трансферы не позволят. А тут ещё и непонятная ситуация с Криштиану Роналду. Португалец хочет играть в Лиге чемпионов. Чем быстрее этот вопрос решится – тем будет лучше для всех.



Поставить на «Арсенал» можно с коэффициентом 35.00. «Канониры» неплохо укрепились в это межсезонье: Габи Жезус, Александр Зинченко, Фабиу Виейра – всё это готовые игроки в основу. Но класса, для того чтобы бороться за чемпионство, команде Микеля Артеты, вряд ли хватит.



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