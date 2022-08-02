СКА — «Динамо» Минск. Зубов и Корешков помогут Роману Ротенбергу в Сочи

3 августа состоится матч товарищеского турнира Sochi Hockey Open СКА — «Динамо» Минск. Начало встречи — в 15:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 1.35. Успех минского «Динамо» по итогам 60 минут оценён экспертами в 6.55.

Лилья: хотел разорвать контракт с «Динамо», но у меня нет столько денег.

Коэффициенты букмекеров на матч Sochi Hockey Open СКА — «Динамо» Минск 3 августа 2022 года

Букмекеры уверены, что товарищеский матч СКА — «Динамо» Минск будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.46, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.55. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 5.65. Поставить на гол на первой минуте можно за 11.00.

Прогноз и анализ матча Sochi Hockey Open СКА Санкт-Петербург — «Динамо» Минск (03.08.2022)

Пока в российском футболе уже во всю идёт борьба в РПЛ и Первой лиге, стоит обратить внимание на межсезонную подготовку в хоккее. 3 августа стартует круговой турнир Sochi Hockey Open, который будет проводиться уже в седьмой раз в своей истории. В первый день пройдут сразу три встречи. Уделим внимание матчу между СКА и минским «Динамо». Начало — в 15:45 мск.

Всего участие в товарищеском предсезонном турнире будут принимать шесть команд. Это СКА из Санкт-Петербурга, минское «Динамо», «Авангард» и даже олимпийская сборная России. Кроме того, с Дальнего Востока приехал «Адмирал». Разумеется, без хоккейного клуба «Сочи» тоже никуда. Участники сыграют друг с другом в один круг на льду стадиона «Шайба».

Стало известно, каким путём Капризов добрался до Миннесоты.

Очень интересно будет посмотреть на один из самых обсуждаемых клубов КХЛ в этом межсезонье — СКА. В тренерский штаб вошли сразу несколько известных тренеров. Сергей Зубов в прошлом гениальный защитник сборной России и обладатель двух Кубков Стэнли в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Даллас Старз».

Также новым лицом тренерского штаба стал Евгений Корешков, известный форвард сборной Казахстана и российских клубов. Любопытно, что до последнего времени Корешков работал помощником Сергея Фёдорова в ЦСКА. Всё это должно помочь петербуржцам не только в походе за Кубком Гагарина, но и лично Роману Ротенбергу на посту главного тренера.

При этом СКА на днях подписал 20-летнего защитника сборной России и «Спартака» Александра Никишина и получил права на нападающего Дмитрия Яшкина, соглашение на год. Плюс армейцы подписали экс-защитника «Йокерита» Алекса Гранта. И это ещё не весь список!



Минское «Динамо» без дела тоже не сидело. Накануне минчане подписали Ника Меркли, выступавшего в прошлом сезоне за «Сан-Хосе Шаркс» в НХЛ, а также арендовали форварда «Авангарда» Дмитрия Соколова. У него 47 очков в 43 играх ВХЛ за «Омские Крылья» и гол в четырёх матчах в КХЛ в минувшем сезоне. Плюс к минчанам перешёл 36-летний экс-капитан «Авангарда» Алексей Емелин. Неплохое усиление.

Канадский защитник ХК «Сочи» потерял паспорт в аэропорту.

Иными словами, в межсезонье обе команды неплохо поработали. Однако после перерыва играл лишь один клуб. Минское «Динамо» успело провести контрольный матч с «Северсталью» (2:3 Б). Если вспомнить уровень игры жёлто-чёрных при Андрее Разине, то минчане неплохо себя показали. До этого же обыграли «Сибирь» (3:2), и это весьма неплохое начало. СКА же практику не получал.

Очных встреч у соперников за всю историю набралось аж 42. 30 раз при этом победил СКА при 12 победах минчан. Колоссальный перевес, что, в принципе, и понятно. Всё-таки класс и возможности команд разные. С другой стороны, гости сейчас могут быть подготовлены чуть лучше, игровой тонус может быть повыше. Петербуржцы же выйдут «холодными».

Ничушкин: если бы не вышло в «Колорадо», поехал бы домой.

И здесь уже Роману Ротенбергу предстоит показать, на что он способен. Сумеет ли правильно настроить команду, в которой много игроков ушло и много новичков пришло. Проверка будет знатная на таком турнире. Однако Крэйг Вудкрофт, который решил остаться в Минске, тоже будет нацелен на победу, ведь его команда укомплектована неплохо.



У СКА же есть маленькая проблема после ухода всех легионеров и Ярослава Аскарова. Основным вратарём наверняка станет Александр Самонов. У него в копилке лишь девять игр в регулярке и два матча в плей-офф в минувшем сезоне. И это при 88,95% отражённых бросков. Непонятно, в каком состоянии сейчас вратарская линия команды.



Соперник наверняка будет этим пользоваться, так что голы в обе стороны точно ждём. Плюс очные встречи команд частенько были верховые: из последних 15 матчей лишь в трёх тотал был ниже четырёх шайб. На наш взгляд, вполне стоит ждать и сейчас верховой игры. Тотал больше 5.5 шайбы за коэффициент 1.90 смотрится заманчиво.

И всё же победа СКА в очных матчах для многих уже стала чем-то обыденным. Впрочем, мы бы так сильно не отдавали преимущество, минчанам есть чем удивить Ротенберга. Поэтому можно проверить ставку «1Х + тотал больше 4.5 шайбы» за 1.66. По опыту и мастерству СКА предпочтительнее. Думается, новый тренерский штаб петербуржцев проявит себя.

СКА — «Динамо» Минск: прогноз и ставка на товарищеский матч 3 августа 2022 года

СКА пока матчей не проводил, но у него новый тренерский штаб. «Динамо» хорошо усилилось на трансферном рынке и уже сыграло две встречи. Тонус в порядке. Однако СКА за счёт слаженной работы тренерского штаба и личных качеств игроков как минимум может не проиграть. Плюс соперники, если судить по очным играм, не скупятся на голы. Так что проверим комбинированную ставку через тотал больше.



Ставка: СКА не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 1.66.

Голкипер «Амура» и сборной Латвии сравнил себя с зомби.

Панарин займёт второе место по зарплате в новом сезоне НХЛ.

Кирилл Готовец рассказал об особенностях сборов в московском «Динамо».

Загитова назвала виды спорта, в которые хотела бы перейти.

Бучневич: не верю, что Тарасенко куда-то обменяют из «Сент-Луиса».