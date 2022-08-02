«Црвена Звезда» — «Пюник». Армянская сказка в Лиге чемпионов закончена

Сербы — птицы другого полёта. Они не будут держать интригу до ответного матча.

3 августа состоится первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Пюник». Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита «Црвену Звезду»: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.17. Успех армянского клуба оценивается в 17.00. На ничью дают коэффициент 6.60.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Пюник» 3 августа 2022 года

Букмекеры предполагают, что игра квалификации Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Пюник» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.11. Если забьёт «Црвена Звезда», сыграет коэффициент 1.09. Гол «Пюника» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.53. Поставить на «обе забьют» предлагают за 3.25.

Анализ и прогноз на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Пюник» (03.08.2022)

По мере приближения к решающей стадии квалификации Лиги чемпионов в борьбу включаются большие клубы. К их числу относится многократный чемпион Сербии «Црвена Звезда». Жребий приготовил в соперники клуб из Армении «Пюник». Среди болельщиков красно-белых эта новость вызвала восторг, ведь они выглядят явными фаворитами в паре. Тем не менее недооценка оппонента может привести к печальному результату.

Достаточно вспомнить минувший сезон, когда похожие настроения вызвал молдавский «Шериф» в качестве соперника в отборе Лиги чемпионов. То болезненное поражение болельщики «Црвены Звезды» не забыли до сих пор, хотя минул ровно год. В Лиге Европы сербский коллектив пошумел здорово, дошёл до стадии плей-офф, где дорогу преградил шотландский «Рейнджерс».

На внутренней арене тоже порядок. Подопечные Деяна Станковича выиграли пятый чемпионат Сербии подряд. Рейтинг команды растёт, поэтому первый раунд она пропустила. Перед стартом в Лиге чемпионов менеджмент «Црвены Звезды» сделал два знаковых подписания. Состав команды пополнили нападающий Александар Пешич и фланговый атакующий хавбек Стефан Митрович.

«Црвена Звезда» уже по полной включилась в национальное первенство. После четырёх туров в активе 12 очков. Одержали четыре победы с общим счётом 17:1. В отличной форме нападающий Милан Павков, который забил пять мячей за три встречи. Защита тоже действует практически без замечаний, сводя к минимуму опасные моменты в собственной штрафной. Но отдельно отметим высокую результативность в новом сезоне.

Армянский «Пюник» стал поставщиком главных сенсаций в отборочном турнире Лиги чемпионов. Команда прошла два отборочных круга, хотя в каждом не считалась фаворитом. Первым соперником стал румынский клуб «ЧФР Клуж». В двухматчевом противостоянии соперники дважды сыграли вничью. Армяне показали умение переворачивать неудачный ход игры и одолели оппонента в серии пенальти. Однако была допущена масса ошибок в обороне, что тоже стоит отметить.

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Следующим соперником подопечных Егише Меликяна стал чемпион Люксембурга «Дюделанж». Первая игра прошла в Ереване, но преимущества из домашней арене «Пюник» извлечь не сумел. Владение мячом осталось за футболистами армянского клуба, но ошибки в защите возникали регулярно. Игра завершилась поражением 0:1, а в выездном матче «Пюник» снова продемонстрировал умение пользоваться недооценкой в свою сторону.

Игроки «Дюделанжа» имели большое преимущество по опасным моментам и не сомневались в итоговом успехе. Поэтому в их действиях проскальзывала вальяжность. К тому же люксембуржцы открыли счёт в матче и решили, что дело сделано. Тут снова сказалось умение команды Меликяна брать расслабившегося соперника. Она не только отыграла гандикап, но и завершила игру в свою пользу в основное время.

Основная опасность для сербской «Црвены Звезды» будет исходить от боснийского нападающего Луки Юричича. Он своими рывками и перемещениями задёргал оборону и дважды отправил мяч в сетку ворот «Дюделанжа». Несмотря на общее внушительное превосходство в классе исполнителей, тренерскому штабу сербов придётся уделить этому внимание. Иначе может повториться негативный сценарий прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Пюник» открыл национальное первенство Армении с досадного поражения от принципиального соперника «Арарата» — 0:1. Преимуществом по ходу встречи владели подопечные Меликяна, но воплотить его в забитый мяч не сумели. Игроки ротации оказались неравноценной заменой уставшим после выездной игры в Лиге чемпионов футболистам основы.

Класс сербского чемпиона намного превосходит соперника из Армении. Футболисты «Црвены Звезды» обрели идеальное взаимопонимание на поле и в национальном первенстве крушат соперников одного за другим. По нашему мнению, довольно интересно смотрится победа сербов в результативном матче, где будет забито минимум четыре мяча с коэффициентом 2.65.

Можно также рискнуть и проверить победу хозяев с голами в обе стороны за 3.60. Всё-таки футболисты гостей в каждом выездном матче текущего розыгрыша Лиги чемпионов забивали минимум один гол. Впрочем, что-то нам подсказывает, что армянская сказка в самом престижном еврокубковом турнире в этом сезоне закончена.

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Пюник» 3 августа 2022 года

«Црвена Звезда» объективно выглядит фаворитом встречи. Тренерский штаб сербской команды наверняка учтёт ошибки предыдущих соперников «Пюника» и сделает соответствующие выводы. Весьма вероятно, что хозяева постараются взять верх и решить уже в первом матче исход двухраундового противостояния. На наш взгляд, у сербов это получится. Всё же класс слишком разнится.

Ставка: победа «Црвены Звезды» и тотал больше 3.5 за коэффициент 2.65.

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