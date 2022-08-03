«Спартак» — «Амур». Красно-белые скажут спасибо Ротенбергу и СКА

4 августа состоится товарищеский матч «Спартак» — «Амур». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.80. Успех хабаровчан оценён экспертами в 3.30. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.20.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Спартак» — «Амур» 4 августа 2022 года

Букмекеры уверены, что товарищеский матч «Спартак» — «Амур» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.00. Заключить пари на «обе забьют» в первом периоде можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50. На то, что будут послематчевые буллиты, можно поставить за 7.90.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Спартак» Москва — «Амур» Хабаровск (04.08.2022)

В ожидании начала нового розыгрыша Континентальной хоккейной лиги, который стартует через месяц, обратим внимание на товарищеский матч между московским «Спартаком» и «Амуром» из Хабаровска. Встреча пройдёт на льду арены «Мегаспорт» в Москве. Первое вбрасывание запланировано на 14:00 мск.

Как мы помним, по итогам минувшего розыгрыша неполной регулярки «Спартак» занял под руководством Бориса Миронова седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Таким образом, получил право на участие в плей-офф Кубка Гагарина. 1/8 финала клуб из Москвы миновал без каких-либо проблем, так как финский «Йокерит» снялся с соревнований. А вот дальше четвертьфинала пробраться не сумели.

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В соперники достался крепкий СКА Романа Ротенберга. В первом матче серии, несмотря на длительное отсутствие игровой практики, москвичи одержали крупную победу со счётом 6:1. Затем петербуржцы, собравшись с силами и мыслями, сыграли более качественно, на результат. В последующих четырёх встречах, пусть и с минимальным перевесом, добыли победы (2:1, 2:1, 2:1 ОТ, 2:1).

Любопытно то, что недавно команды совершили обмен. По итогам сделки защитник «Спартака» Александр Никишин перебрался в Санкт-Петербург. Взамен красно-белые получили пятерых перспективных игроков — Никиту Седова, Фёдора Свечкова, Никиту Чибрикова, Павла Кукштеля и Максима Кровякова, а также права ещё на четырёх хоккеистов, у трёх из которых есть контракты с клубами НХЛ.

Можно смело заявить, что совершённый обмен выгоден для обеих сторон. СКА усилился точечно, получив потенциальную звезду. «Народная команда», в свою очередь, обрела ряд талантливых молодых игроков, которые не имели возможности развиваться и прогрессировать в переполненном опытными и сильными хоккеистами клубе из Санкт-Петербурга.



Помимо того, «Спартак» недавно усилился экс-форвардом фарм-клубов «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз» Алексеем Липановым, а также результативным американским защитником Джоуди Кином и рядом других перспективных хоккеистов. Думается, Борису Миронову предстоит хорошенько потрудиться, чтобы подготовить такое количество новобранцев к новому сезону.

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«Амур», в свою очередь, по итогам минувшей неполной регулярки занял только 10-е место в таблице Восточной конференции. За 50 встреч одержал лишь 19 побед, причём три из них в овертайме, а ещё четыре — по буллитам. В плей-офф Кубка Гагарина, разумеется, не попал.

За этот период хабаровчане пропустили больше, чем забили (97-125), что в целом тоже неудивительно. Чтобы история не повторилась в новом сезоне, в его преддверии постарались как можно качественнее усилиться. Контракты заключили с двумя канадскими хоккеистами — защитником Кэмом Ли и нападающим Эндрю Кэлофом.

Также удалось согласовать контракт с выступавшим за «Йокерит» Янисом Калниньшем. Однако до конца переход латвийского голкипера ещё не оформлен, так как Федерация хоккея Латвии не выдаёт вратарю трансферную карту. Как скоро сменщик Евгения Аликина сможет сыграть за клуб из Хабаровска (и сможет ли вообще), пока остаётся неясным.

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Как бы там ни было, москвичи выглядят фаворитами грядущего матча. Их состав изменился до неузнаваемости, но трансферы обещают принести пользу, ведь к команде присоединился ряд талантливых, жаждущих реализовать шанс закрепиться в основе хоккеистов. Думается, от них стоит ожидать яркого и интенсивного хоккея.



При таком раскладе хорошим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит П1 за коэффициент 1.80. Безусловно, встреча несёт товарищеский характер. Командам наверняка будет важно в первую очередь наиграть состав перед началом нового сезона, а не сыграть на счёт. Однако и здесь у москвичей имеется небольшое преимущество.



Дело в том, что клуб из Хабаровска совсем недавно сменил наставника. Должность занял Вадим Епанчинцев, некогда тренировавший как раз «Спартак». 46-летнего специалиста безусловно есть за что похвалить. Под его руководством красно-белые впервые за семь лет вышли в плей-офф Кубка Гагарина. Также тренер достиг солидных успехов во главе «Югры» из Ханты-Мансийска.

Тем не менее на адаптацию в новом клубе и коллективе у Епанчинцева наверняка уйдёт немало времени. А вот Борис Миронов руководит «Спартаком» уже второй год и определённо знает, как наиболее эффективно использовать способности большей части своих подопечных. Полагаем, хозяева сыграют лучше и победят.

«Спартак» — «Амур»: прогноз и ставка на товарищеский матч 4 августа 2022 года

«Спартак» в прошлом сезоне достиг лучших результатов, нежели «Амур». А в преддверии нового сезона, на наш взгляд, ещё и лучше усилился, заключив контракты с огромным количеством подающих надежды хоккеистов. На домашнем стадионе москвичи наверняка окажутся сильнее. Их наставник уже второй год работает в клубе и, скорее всего, быстрее сориентируется с тем, как использовать ресурсы.



Ставка: победа «Спартака» за коэффициент 1.80.

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