Левандовски ушёл, но «Бавария» всё равно чемпион. В Бундеслиге интриг мало

Конкуренты мюнхенцев пока слишком далеко от них.

В ближайший уикенд стартует немецкая Бундеслига. Гегемон – мюнхенская «Бавария» в межсезонье потеряла Роберта Левандовского. Однако это не помешало подопечным Юлиана Нагельсмана завоевать Суперкубок Германии. Да и у букмекеров баварцы – явные фавориты турнира. Изучаем прогнозы на новый сезон.

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Заменит ли Мане Левандовского?

«Бавария» учится жить без Роберта Левандовского. И, как показывает матч за Суперкубок, перспективы у мюнхенцев довольно радужные. По крайней мере, на внутренней арене. Садио Мане неплохо вписался в командную игру.

Оборону укрепили Маттейсом де Лигтом, а в центре поля добавит креатива Райан Гравенберх. Наконец, в атаку баварцы приобрели юную французскую звёздочку Матиса Теля. Коэффициент на победу «Баварии» в чемпионате – 1.20.



Да, конечно, Нагельсману и компании предстоит перестроить игру, научиться жить без Левандовского. Но у конкурентов проблем не меньше, так что на внутренней арене у «Баварии» не должно возникнуть вопросов.

Дортмунд остался без Аллера

За 7.00 можно сделать ставку на чемпионство дортмундской «Боруссии». «Шмели» провели неплохую трансферную кампанию. Да, покинул клуб Эрлинг Холанд, зато из «Баварии» на правах свободного агента перешёл Никлас Зюле, из «Зальцбурга» подписали талантливого Карима Адейеми, из «Фрайбурга» в Дортмунд перебрался Нико Шлоттербек.

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Звездой этой трансферной кампании должен был стать Себастьен Аллер, но случилось несчастье. У форварда, перешедшего из «Аякса», обнаружили злокачественную опухоль. Как минимум несколько месяцев нападающему придётся пропустить. Главную победу он должен одержать на поле своего здоровья. А потом и «Боруссии» обязательно поможет.

Будет ли синдром второго сезона у Тедеско?

Шансы «РБ Лейпциг», который возглавляет Доменико Тедеско, оценили коэффициентом 20.00. «Быки» сохранили костяк команды и, по прогнозам экспертов, вполне могли дать бой «Баварии» в игре за Суперкубок. Но первый блин вышел комом.



При Тедеско «Лейпциг» совершил впечатляющий рывок. В новом сезоне экс-тренер «Спартака» наверняка будет настраивать команду на борьбу за самые высокие места. Но синдром второго сезона никто не отменял. Посмотрим, удастся ли Доменико избежать его с «Лейпцигом».

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Азмун поможет «Байеру»?

Ну и замыкает топ-4 в букмекерских раскладах «Байер». Леверкузенцы обошлись без коренных изменений в составе, на старте их шансы аналитики оценили коэффициентом 50.00.

Возможно, в этом сезоне выстрелит бывший форвард «Рубина», «Ростова» и «Зенита» Сердар Азмун? Иранец потратил концовку прошлого сезона на адаптацию. Теперь пришло время показать товар лицом.



Кажется, чемпионской интриги в этом сезоне в Бундеслиге вновь не будет. «Бавария», может, и ослабла, но и другие претенденты на титул не стали сильнее. Впрочем, может быть, кто-то выстрелит и свергнет гегемона с трона? Удачных ставок!

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